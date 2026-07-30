2026-07-30 23:15 女子漾／編輯王廷羽
小新迷荷包守不住！《蠟筆小新》台灣旗艦店開幕，百款日本限定周邊＋8月最新電影一次看
蠟筆小新粉絲今年暑假太幸福了！日本官方電影主題專賣店「Crayon Shinchan Cinema Parade」首間台灣旗艦店，7月30日正式進駐西門地下市，店內集合歷代劇場版經典場景、1：1等身角色雕像，以及數百款日本直送限定商品，最新電影《電影蠟筆小新：奇奇怪怪！我的妖怪假期》周邊也將搶先在台灣開賣。
電影則於8月7日登上台灣大銀幕，這篇女子漾整理《蠟筆小新》台灣旗艦店必逛亮點、限定周邊、電影劇情與上映資訊，小新迷快筆記！
文章目錄
《蠟筆小新》首間台灣旗艦店進駐西門町
《蠟筆小新》首間台灣旗艦店進駐西門町
「Crayon Shinchan Cinema Parade」於2022年在東京池袋太陽城開幕，當時為紀念《蠟筆小新》電影30週年，由日本官方打造首間常設概念店。店鋪以歷代劇場版電影為主題，開幕後成為不少粉絲前往東京時的打卡景點，之後也陸續在澀谷、金澤、岡山、北海道等地推出期間限定店，2025年11月再於福岡博多運河城設立日本第二間常設分店。
台灣旗艦店由日本雙葉社正式授權，FANFANS粉粉與台灣住友商事共同策劃，將日本主題店的電影嘉年華氛圍搬進西門地下市，粉絲不用特地飛日本，也能逛到官方電影主題店！
數百款《蠟筆小新》日本限定周邊一次逛
數百款《蠟筆小新》日本限定周邊一次逛
台灣旗艦店集結數百款日本直送的官方限定商品，品項包含文具、生活用品、居家雜貨與收藏小物，店內不同區域也融入歷代劇場版與人氣角色元素。過去得靠代購或親自飛日本才能買到的商品，現在在台灣就能直接入手，角色陣容也相當豐富，從小新、風間、妮妮、正男、阿呆，到野原一家與歷代電影角色，都能找到相關周邊。
最新劇場版《電影蠟筆小新：奇奇怪怪！我的妖怪假期》系列周邊也將搶先販售，無論是從小看到大的資深粉絲，還是近年才開始喜歡小新的新粉，都能在店內找到喜愛的角色商品，重新收藏熟悉的電影回憶。
機器人爸爸必打卡！馬卡歐、裘馬1：1現身旗艦店
機器人爸爸必打卡！馬卡歐、裘馬1：1現身旗艦店
店內除了有滿滿周邊，最吸睛的亮點還包括1：1等身角色雕像。在《蠟筆小新：大對決！機器人爸爸的反擊》中讓觀眾又哭又笑的「機器人爸爸」，以及《搞怪遊樂園大冒險》中的經典反派角色馬卡歐與裘馬，都在台灣旗艦店現身。
粉絲可以近距離和角色合照，也能重新回味電影裡的經典畫面，店鋪以「電影嘉年華」為設計概念，將歷代劇場版元素融入空間，從早期作品到最新電影，每個角落都藏有熟悉彩蛋，逛起來就像走進一座迷你《蠟筆小新》電影博物館。
Crayon Shinchan Cinema Parade 台灣旗艦店開幕日期：2026年7月30日
店鋪地點：UNDERCITY：XIMEN 西門地下市8－10號店舖
地址：台北市中正區中華路一段51-1號B1，直通捷運西門站
營業時間：11：00－21：00
走進小新的電影世界！歷代劇場版彩蛋藏滿店內
走進小新的電影世界！歷代劇場版彩蛋藏滿店內
對不少粉絲來說，《蠟筆小新》不只是童年看過的卡通，更是一路陪著自己長大的熟悉回憶。小新的無厘頭笑點、春日部防衛隊的友情，還有野原一家每次遇到危機時的互相扶持，都讓劇場版在搞笑之餘，總能帶來溫暖又感動的時刻。台灣旗艦店把歷代劇場版的角色、場景與電影元素搬進店內，逛著逛著就能想起曾經看過的經典故事，也可以找家人或朋友一起拍照，重溫那些熟悉又充滿回憶的電影畫面。
《蠟筆小新》最新劇場版劇情簡介＋3大看點
《蠟筆小新》最新劇場版劇情簡介＋3大看點
《電影蠟筆小新：奇奇怪怪！我的妖怪假期》劇情簡介
《電影蠟筆小新：奇奇怪怪！我的妖怪假期》劇情簡介
《電影蠟筆小新：奇奇怪怪！我的妖怪假期》是《蠟筆小新》第33部劇場版，故事從日本各地接連出現怪異現象開始，野原一家為了參加大曲煙火大會，回到廣志位於秋田縣的老家，原本打算在爺爺銀之介家度過悠閒假期，房間裡卻突然散落寫著「妖怪假期村」的神祕傳單。在小新的期待下，一家人循著傳單前往深山，意外闖進禁止人類進入的「妖怪之國」，也因此被捲入妖怪們引發的騷動。熟悉的野原一家，將在充滿懷舊氛圍的奇幻世界中，展開一場笑料與危機接連不斷的夏日冒險。
《電影蠟筆小新：奇奇怪怪！我的妖怪假期》4大看點
看點1. 故事回到廣志故鄉秋田
電影將主要舞台搬到廣志的故鄉秋田，野原一家為了參加大曲煙火大會返鄉，爺爺銀之介也再次登場。比起以春日部或海外為背景的作品，這次更著重廣志的家鄉、鄉間風景與返鄉過暑假的氣氛。
看點2. 伊藤沙莉獻聲500歲狐狸妖怪
日本演員伊藤沙莉為狐狸妖怪「野狐」配音，這位活了500年的角色，在妖怪之間就像可靠的大姐姐，也會在野原一家遇到危機時伸出援手。伊藤沙莉特別拿捏角色可愛與沉穩的一面，成為本次電影的重要新角色。
看點3. 小白解鎖「棉花糖妖怪」新造型
小白這次也不只是跟著野原一家展開冒險，還會以「棉花糖妖怪」的可愛模樣登場，毛茸茸的新造型配上妖怪設定，為電影增加不少萌點，也是粉絲最期待的新變化之一！
看點4. 日式妖怪、煙火與夏日祭典感一次到位
電影把大曲煙火、秋田鄉間與妖怪之國放進同一段旅程，整體充滿濃厚的日本夏日氣氛。除了保留小新的無厘頭笑料與野原一家的親情，這次也多了傳統妖怪故事的奇幻感，視覺與世界觀都和以往作品不太一樣，讓人忍不住好奇電影故事發展。
精華 FAQ
-
台灣首間旗艦店位於UNDERCITY：XIMEN西門地下市8－10號店舖，地址是台北市中正區中華路一段51-1號B1，並直通捷運西門站，7月30日正式開幕，營業時間為11：00－21：00。
-
店內主打數百款日本直送官方限定周邊，包含文具、生活用品與收藏小物，還有歷代劇場版彩蛋、電影嘉年華空間設計，以及機器人爸爸、馬卡歐與裘馬等1：1等身雕像可合照。
-
電影是第33部劇場版，故事從野原一家返鄉秋田、前往妖怪之國展開冒險，亮點包括廣志故鄉秋田場景、伊藤沙莉配音的狐狸妖怪野狐、小白的棉花糖妖怪造型，以及濃厚夏日祭典氛圍。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower