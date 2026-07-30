2026-07-30 16:56 女子漾／編輯金柔葳
新BL劇《這個殺手非常冷》殺青！易恩、Alex吻戲狂NG，2027年第一季正式播出
LINE TV原創BL劇《這個殺手非常冷》歷經一個多月拍攝，日前終於正式殺青！由易恩、Alex領銜主演，並找來陳俊希、劉浩文、威廉、劉宥慳組成男團「rayZ」，再加上侯彥西、巴鈺、許孟哲與黃云歆助陣，卡司陣容相當熱鬧。該劇預計於2027年第一季播出，也讓粉絲開始期待這組全新BL搭檔會擦出什麼火花。
易恩、Alex吻戲拍到一半喊卡 「黏TT CP」互動超甜
拍攝期間碰上颱風打亂進度，殺青當天直到凌晨兩點才收工。導演喊卡後，易恩與Alex興奮相擁，開心喊道：「我們終於畢業了！」
易恩透露，殺青前因重感冒加上過敏，拍攝吻戲時鼻涕數度失控，只能急忙喊卡，自嘲差點變成「鼻涕王子」。Alex則分享，看見易恩鼻涕流不停十分心疼，曾親手幫他擦掉，兩人自然又親密的互動，也被劇組封為「黏TT CP」。
侯彥西親授接吻技巧，大讚易恩「親得很性感」
侯彥西在劇中飾演易恩的經紀人Nicolas，刻意以誇張又瘋癲的風格演出，成為劇中搞笑擔當。他透露，看到易恩與Alex拍吻戲太過投入，忍不住化身「親密戲導師」，提醒兩人嘴唇不要太嘟，畫面才會更唯美，還大讚易恩「親得很性感」，讓易恩害羞表示，只是跟著心動的感覺走。
男團rayZ培養好感情，威廉親手送感謝卡
易恩、Alex與陳俊希、劉浩文、威廉、劉宥慳在劇中組成男團rayZ，拍攝期間也建立深厚感情。陳俊希透露，成員拍攝零食戲時玩得太投入而頻頻NG；威廉則親手製作感謝卡送給劇組，形容殺青就像看完演唱會般意猶未盡。劉宥慳也表示，自己原本不擅長主動交流，卻在成員陪伴下逐漸學會與人相處。
巴鈺化身男團經紀人，力挺rayZ戲裡戲外都爆紅
巴鈺在劇中飾演男團rayZ經紀人「方姐」，她形容幾位男孩真誠又充滿熱情，就像一張乾淨的白紙，也笑說：「怎麼看都像我十年後的兒子！」她也期許觀眾能支持這群演員，希望作品播出後點閱與話題同步飆升，陪伴rayZ從戲裡一路紅到戲外。
許孟哲驚喜客串，與易恩飆戲直呼不過癮
劇組也邀請許孟哲驚喜客串，並安排他與易恩有精彩對手戲。雖然角色身分仍保密，他透露這次難得挑戰不同類型的人物，對成品相當期待。由於只拍攝一天，許孟哲笑說：「真的不過癮！」不過當天氣候炎熱、體力消耗極大，被問是否願意再多拍幾天時，他幽默回應：「可以夏天討論，冬天再拍嗎？」
表演老師黃云歆見證成長，感動成為兩人指路人
黃云歆除了在劇中飾演導演，戲外也是易恩與Alex的表演老師，從劇本分析到正式拍攝全程參與。她大讚易恩悟性高、能迅速掌握表演語言；Alex則從一開始抗拒演戲，到後來真正投入其中。回顧兩人的成長，她一度感動泛淚，直呼很榮幸能成為他們表演路上的指路人。
精華 FAQ
-
該劇已經歷一個多月拍攝後正式殺青，劇組也透露因颱風影響進度，最後拍到凌晨2點才收工。依目前規劃，作品預計在2027年第一季播出。
-
易恩因重感冒加上過敏，拍吻戲時鼻涕數度失控，只好中途喊卡，自嘲像「鼻涕王子」。Alex則貼心幫忙擦拭，兩人也因此被劇組笑稱「黏TT CP」。
-
除了易恩、Alex領銜主演，陳俊希、劉浩文、威廉、劉宥慳組成男團rayZ，侯彥西、巴鈺、許孟哲與黃云歆也參與演出，讓整體角色線更熱鬧豐富。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower