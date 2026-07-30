2026-07-30 16:35 女子漾／編輯金柔葳
入選Spotify RADAR！〈台大的垃圾〉CClaire馬愷伶推出新歌〈謊言草稿〉
以〈台大的垃圾〉打開知名度、入選2026 Spotify RADAR新勢力的創作歌手CClaire馬愷伶，7月30日推出新單曲〈謊言草稿 Drafted Lie〉。日前她首度登上華山ID.音樂節公開演出，並預告9月將攜手兩位創作女聲推出全新企劃《失眠少女俱樂部》。
三度強碰天王天后發歌，CClaire馬愷伶：已經不是幸運可以形容
CClaire馬愷伶近期推出新作時，接連與多位重量級歌手撞期。前兩首歌曲分別與張惠妹、周杰倫同週發行，這次〈謊言草稿 Drafted Lie〉又碰上蕭敬騰與A-Lin合作歌曲〈愛上你不是我決定〉同日上架，讓她笑說：「已經不是幸運可以形容了！」
雖然連續三度與天王天后同週發歌，CClaire仍表示，能與欣賞的前輩一起推出作品，代表會有更多人打開串流平台聽音樂，對市場是件好事。談到2026年的音樂旅程，她形容是充滿「第一次」的一年，包括入選Spotify RADAR、首次站上Legacy舞台，以及首次公開演唱未發行新歌，也讓她更加確信自己正走在想走的音樂道路上。
華山首度正式公開Live演出，9首作品展現創作能量
CClaire馬愷伶日前登上ID.音樂節，完成首次正式公開Live演出，一連帶來〈台大的垃圾〉、〈bella bella〉等9首作品，並首度公開演唱3首未發行新歌，希望將第一次聽見新歌的感動留給現場觀眾。當天不少大學同學到場支持，讓她笑稱彷彿重新畢業了一次。演出後也收到許多歌迷回饋，不少人表示〈謊言草稿 Drafted Lie〉讓自己想起一路以來逞強、硬撐的心情，讓她感受到歌曲真的陪伴了許多人。
聯手Sandra、吳汶芳開聊，不同創作背景意外產生共鳴
除了舞台演出，CClaire馬愷伶也首度與AmazingTalker Sandra及歌手吳汶芳合作Live Podcast，分享音樂創作、生活點滴與一路走來的心境。她透露，自己與Sandra早在歌唱節目《大學聲》時便已認識，當時一人是參賽者、一人是評審老師。相隔一段時間後，兩人以Live Podcast形式再次同台，彼此都已在不同階段有所成長，氣氛也比比賽期間更加輕鬆自在。CClaire馬愷伶也一直十分欣賞吳汶芳的作品，這次終於有機會當面交流。三人雖然擁有不同背景，卻在創作與人生話題上一拍即合，聊出不少意外共鳴。
〈謊言草稿〉唱出「我很好」背後的真心話
談起新歌創作靈感，CClaire馬愷伶表示，自己有時在回答問題前，腦中總會先浮現一、兩種不同答案，也因此發現，每個人的心裡似乎都藏著幾份尚未說出口的「謊言草稿」。她認為，草稿未必代表刻意欺騙，而是人們在說出真正感受以前，先留給自己一些整理情緒的時間，更像是一種溫柔的自我保護。
〈謊言草稿 Drafted Lie〉以復古音色搭配6/8拍節奏，延續CClaire馬愷伶獨有的「漫步流行」風格，唱出一句句「我很好」、「一切都好」背後，被暫時隱藏的脆弱與真心。她也希望透過這首歌，提醒大家多關心身旁那些習慣逞強的人，也別忘了照顧自己的真實情緒。
9月推出《失眠少女俱樂部》 神秘合作名單引期待
談到下半年計畫，CClaire馬愷伶預告，9月將攜手兩位自己十分欣賞的創作女聲，打造共演企劃《失眠少女俱樂部》，並持續推出更多「Note.」系列作品，邀請歌迷陪著她將每一首歌慢慢拼成完整故事。至於兩位合作女聲的身分，她暫時保密，笑說目前還不能公開，希望大家持續期待。
從〈台大的垃圾〉在網路引發關注，到入選2026 Spotify RADAR新勢力，CClaire馬愷伶持續以創作陪伴聽眾認識自己、理解情緒，也在每一次登台與發歌中拓展自己的音樂版圖。她希望讓聽眾知道，人生不必急著找到所有答案，只要明白自己仍在前進的路上，就已經很好。
精華 FAQ
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她7月30日推出新單曲〈謊言草稿 Drafted Lie〉，以人們在真正表達感受前先留下的「謊言草稿」為靈感，描寫「我很好」背後被隱藏的脆弱與真心。
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因為她前兩首歌分別撞上張惠妹、周杰倫同週發行，這次又遇上蕭敬騰與A-Lin合作曲同日上架，連續3次與重量級歌手同檔發歌，讓她覺得很難只用幸運解釋。
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她預告9月將推出共演企劃《失眠少女俱樂部》，攜手2位欣賞的創作女聲合作，名單暫時保密；同時也會持續發表更多「Note.」系列作品，讓歌迷拼出完整故事。
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