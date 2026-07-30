2026-07-30 15:45 跟著KarenW.品味人生
Karen新店行李箱推薦｜LuggMate箱戀•相戀行李箱專賣店 前開式行李箱、一鍵煞車胖胖箱、Kangol包包一次逛足
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：LuggMate新店旗艦店可一次比較多品牌行李箱。
- 重點二：前開式郵戳箱兼具質感外型與1:9實用收納。
- 重點三：一鍵煞車胖胖箱與維修服務滿足旅行需求。
每次準備旅行，我都有一個固定的儀式。
不是先訂機票，也不是先排行程，而是先去逛行李箱。
因為我一直覺得，一趟旅行從挑選行李箱的那一刻就已經開始了。
尤其最近開始規劃接下來的旅遊行程，我發現陪伴自己多年的行李箱也差不多該退休了，於是決定到朋友一直推薦的 LuggMate箱戀•相戀行李箱專賣店 走走，沒想到原本只是想看看，最後竟然在店裡待了快兩個小時。
如果你也正在找新店行李箱推薦、想挑選適合自己的旅行箱，這家真的很值得安排來逛逛。
新店行李箱推薦｜LuggMate箱戀•相戀選擇真的比想像中更多
一走進店裡，我第一個反應就是：「怎麼種類這麼齊全！」
原本以為只有自家品牌，沒想到除了 LuggMate 外，萬國行李箱、Kangol行李箱 也都能一次比較，甚至連 Kangol服飾、Kangol包包 都有展示，整間店逛起來很像旅行用品選物店。
最讓我印象深刻的是，店員完全不會一直推銷，而是會先了解你的旅遊習慣。
像我平常拍攝合作常需要帶相機、筆電、腳架，他們就直接推薦比較符合需求的箱型，還會分析不同開箱方式、材質以及容量差異，真的很專業。
一眼愛上！前開式郵戳造型行李箱真的太有質感
我第一個被吸引的，就是店裡展示的前開式郵戳造型行李箱。
老實說，現在很多行李箱功能都差不多，但外型真正讓人一眼記住的不多，而這款真的很有自己的特色。
尤其霧面郵戳設計非常有旅行感，不會太浮誇，卻很有辨識度。
最讓我驚喜的是它竟然有三種配色：
* 黑框郵戳
* 拿鐵彩郵
* 鼠尾草綠
每一個顏色都很耐看，完全沒有選色障礙的人應該都會陷入糾結。
1:9前開式設計，比我想像中更實用
以前一直以為前開式只是比較帥。
實際聽完介紹才知道，它最大的優勢是在收納。
這款採用 1:9前開式設計，打開時只需要掀開上蓋，不需要像一般對開式一樣占用很大的空間，住宿空間比較小時也能輕鬆整理行李。
另外，它採用純PC材質面板，具有良好的耐用性與抗撞特性，旅行途中搬運時也更讓人安心。
而且因為重量能平均分散在四個輪子上，推起來真的很順。
我自己還注意到一個細節，就是它有加厚擴充設計。
如果旅行途中買太多戰利品，不需要硬塞，只要打開擴充拉鍊，就能增加收納空間，對於每次都忍不住購物的人來說真的很實用。
一鍵煞車胖胖箱，完全打中愛買伴手禮的人
另一款讓我停留超久的，就是店裡超熱門的一鍵煞車胖胖箱。
它共有三個顏色：
* 薰衣草紫
* 玫瑰粉
* 鼠尾草綠
胖胖箱最大的特色就是容量。
如果你跟我一樣，每次出國最後一定都會帶滿伴手禮回來，那真的很適合看看這類箱型。
尤其比較高的物品，像是靴子、小家電、禮盒等等，都不用一直調整擺放角度，收納起來相對更直覺。
一鍵煞車真的很方便
我以前一直沒有覺得行李箱需要煞車。
直到店員示範，我才發現真的有差。
尤其在斜坡、捷運出口、機場推車區，如果手一放開，行李箱真的很容易慢慢滑走。
這款最大的特色就是一鍵煞車設計。
不用彎腰，只要往上一撥，就能快速固定輪子，停放時更穩定，也不用一直用腳去卡住行李箱。
整體推起來很滑順，實際在店內試推時就能感受到穩定度。
收納細節也很貼心
我自己其實很重視行李箱內部設計。
因為真正每天會用到的，反而是這些小細節。
胖胖箱採用2:8開箱比例，整理行李時很好分類。
另外裡面還設計了防水收納袋。
像去海邊玩、泡溫泉、游泳之後，毛巾或未乾衣物都能另外放，不需要跟乾淨衣服混在一起，這個設計我真的很喜歡。
萬國前開式行李箱
另外現場也有展示萬國前開式行李箱，如果平常比較偏好經典品牌的人，也很值得實際推看看。
我自己很喜歡前開式行李箱最大的原因，就是旅行途中不用把整個行李箱完全攤開，只需要打開上蓋，就能快速拿取筆電、外套、充電器或旅途中常用的小物。
尤其像現在很多人搭高鐵、搭飛機，或是在飯店空間比較有限的情況下，前開式設計真的方便許多。
實際試推萬國前開式行李箱時，也能感受到輪子的滑順度與整體穩定性，拉桿操作相當順手，推行起來很流暢。
加上品牌本身擁有不少旅行族熟悉的口碑，對於第一次挑選前開式行李箱，或是希望兼顧外型、實用性與品牌信賴感的人來說，也是現場非常值得比較的一個選擇。
我覺得來 LuggMate箱戀•相戀 最大的優點，就是不用只看一個品牌，而是可以把 LuggMate、萬國、Kangol 等不同品牌放在一起實際比較。
從箱型、容量、推行手感到收納設計都能親自體驗，最後挑到真正符合自己旅行需求的行李箱，而不是只憑網路照片下決定。
不只是行李箱，更是一間讓人想慢慢逛的旅行選物店
除了行李箱之外，我也順便逛了店裡的 Kangol服飾、Kangol包包。
如果本來就喜歡英倫休閒風格，真的很容易一路逛下去。
另外店內也有提供行李箱維修服務。
如果家裡原本的行李箱只是輪子、拉桿或零件需要整理，不一定要直接換新，也可以先詢問看看，對消費者來說多了一個很方便的選擇。
Karen 實際走訪心得
這次來到 LuggMate箱戀•相戀行李箱專賣店，最大的感受不是單純看到很多行李箱，而是能真正依照自己的旅行習慣，找到適合自己的箱型。
以前挑行李箱，我比較在意外觀。
現在反而更重視推行手感、收納方式、重量配置，以及旅途中實際使用的便利性。
如果最近也正在搜尋新店行李箱推薦、前開式行李箱推薦、胖胖箱推薦，或想一次比較不同品牌、了解各種箱型特色，我覺得 LuggMate箱戀•相戀 很值得親自走一趟。
畢竟旅行真正開始的第一站，或許不是機場，而是找到一個能陪你走遍每段旅程的行李箱。
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🧳LuggMate箱戀•相戀-行李箱專賣店
新店行李箱推薦 Kangol服飾/包包 行李箱維修
地址：231新北市新店區公崙里安康路二段128號b1
電話：0972 950 036
營業時間：11:00-21:00
精華 FAQ
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店內不只販售LuggMate，也能比較萬國、Kangol等品牌，還有Kangol服飾與包包展示，像旅行用品選物店一樣好逛，適合想實際試推、比較箱型的人。
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它有霧面郵戳設計與3種配色，外型有辨識度；採1:9前開式設計，打開不占空間，還有純PC材質、四輪分散受力與加厚擴充，兼顧美感和實用。
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適合常買伴手禮、需要大容量的人，像靴子、小家電、禮盒都好收納；一鍵煞車在斜坡、捷運出口或機場更能固定行李箱，內部2:8分隔與防水袋也很貼心。
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