2026-07-30 15:16 熱血阿舜
《玩具總動員5》：平板再如何華麗炫目，也比不上玩具的溫度
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：《玩具總動員5》以平板取代玩具，反映孩子沉迷3C的現實。
- 重點二：翠絲接棒成主角，胡迪回歸協助，老班底再度展開冒險。
- 重點三：劇情驚喜略少但仍動人，核心在守護童年想像與陪伴溫度。
隨著胡迪在《玩具總動員4》結尾走向全新世界，開啟獨立自主的玩具人生，選擇與牡羊女寶貝一起為自己而活，也替陪伴無數影迷成長的《玩具總動員》系列，畫下一次近乎完美的感性告別，原以為皮克斯會選擇到此為止的見好就收，沒想到相隔七年之後，為了替工作室扛起票房重責，還是重啟系列推出了《玩具總動員5》。
本片由《海底總動員》與《瓦力》的導演安德魯史坦頓（Andrew Stanton）負責執導，湯姆漢克斯（Tom Hanks）、提姆艾倫（Timothy Alan）等原班配音人員全數回歸，而故事主角也從胡迪交棒給翠絲，象徵著新世代的正式交替。
這集的小主人翁邦妮，收到一台以青蛙為造型的平板「莉莉板」，父母原本希望藉由它，幫助邦妮更容易融入同儕建立友誼，沒想到卻事與願違，邦妮很快便沉迷於平板世界，逐漸忽略陪伴她成長的玩具們。
身為新任警長的翠絲，試圖向莉莉板解釋，邦妮需要的是朋友，而不是演算法，然而自作聰明的莉莉板，擅自透過社群媒體發出好友邀請，結果越幫越忙弄巧成拙，眼看玩具們逐漸失去在邦妮心中的地位，翠絲透過對講機聯絡胡迪尋求協助，也因此陰錯陽差的重返故地，當胡迪與邦妮及老朋友們重逢後，決定再次攜手合作，努力贏回主人的關注，然而這一次，他們又將面對什麼樣的困難與挑戰？
從安弟到邦妮，從胡迪到翠絲，每集《玩具總動員》的推出，就像一路陪伴著一個世代的共同成長，前三集著重在成長與離別，第四集說的是放下與自由，而到了《玩具總動員5》，故事則回到了每個家庭都正在面對的現實課題：手機、平板與短影音的盛行，佔據了孩子們所有的注意力，那麼玩具如今還有存在的價值嗎？
整體而言，《玩具總動員5》在劇情的鋪陳上，仍然處處可見前四集熟悉的敘事脈絡，但也少了幾分驚喜，除了獨挑大樑的翠絲和她的坐騎紅心之外，多數的老角色幾乎淪為刷存在感的可有可無，難以再有令人印象深刻的成長曲線，另外幾位新登場的電子產品角色，同樣僅肩負串場功能之外，整體戲份也是少的可憐，人物的角色型塑也略顯單薄。
至於前段大陣仗登場的巴斯光年軍團，甚至還展示了新一代功能大幅升級，原本讓人期待會有更精采的發揮，到了後段卻只剩當Uber的虎頭蛇尾，不禁讓人懷疑，難不成這是替《巴斯光年》的續作，所留下的伏筆？
不過，皮克斯最令人佩服的，依然是那無可取代的說故事能力，即便角色塑造趨於扁平，不如以往的立體鮮明，不見新意的薄弱劇本，也稱不上是系列最佳，它還是有辦法將《玩具總動員5》，說到如此觸動人心的感動莫名，尤其是翠絲回到老家，重新挖出哪顆時空膠囊時，才終於讓人恍然大悟，那些曾經陪伴我們長大的回憶，從來沒有被遺忘過，只是換了另一種形式，默默陪伴著我們繼續前進。
而本片最值得探討的，莫過於孩童沉迷於3C產品的議題，成了本集玩具們生死存亡的論述主軸，其實奪走我們童年的大魔王，不是日新月異的電子產品，而是孩子們逐漸消失的天真想像。
真正的陪伴，並不是把平板交到孩子手上，建立於聲光娛樂的安靜就好，而是願意放下手機，陪著孩子一起天馬行空，創造只屬於彼此的歡樂回憶，科技或許帶來便利，更帶來了進步，但童年最珍貴的，從來不是畫面有多細緻，演算法有多精準，而是那些曾經握在我們手裡的無限想像，平板就算再如何華麗炫目，永遠也比不上玩具的溫度。
《玩具總動員5》觀影重點：
1.睽違七年的再度回歸，經典要如何再創新局？？
2.或許不是系列的最佳，但溫暖感動依然如舊。
3.奪走童年的不是科技，而是逐漸消失的想像。
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精華 FAQ
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本片以平板、手機與短影音侵占孩子注意力為核心，藉由玩具面臨失寵的處境，討論科技便利背後，是否也讓童年的想像力與真實陪伴逐漸流失。
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故事由翠絲扛起主線，胡迪則在關鍵時刻回歸助陣；但多數老角色戲份偏少，新登場的電子產品角色也只負責串場，使整體人物發展略顯單薄。
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影評認為本片劇情鋪陳不算新鮮，未必是系列最佳，但皮克斯仍靠成熟的說故事能力，把懷舊、成長與陪伴寫得動人，尤其回收記憶的段落最觸動人心。
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