一句提示詞毀掉一場演說！AI 時代最可怕的，不是技術，而是停止查證

AI重點 文章重點整理： 重點一： 加拿大議員誤念AI提示詞，議會演說變成全球笑柄。

加拿大議員誤念AI提示詞，議會演說變成全球笑柄。 重點二： 法律文件若未查證，AI幻覺可能導致罰款與停職。

法律文件若未查證，AI幻覺可能導致罰款與停職。 重點三：生成式AI常編造似真內容，使用者仍需閱讀與判斷。

以下是更自然、流暢的版本，讀起來比較像議會演說，而不是一連串簡短的重點

​這不是 ChatGPT 畫面上的提示，而是一位加拿大省議員在議會裡，當著所有人的面，一字不漏念出來的內容。

​當新聞曝光後，全世界都笑了。大家笑的不是 AI，而是一位民意代表竟然連自己即將說出口的文字，都沒有重新讀過一次。

​這起事件，也讓我想起自己不久前的一次經驗。

​當時，我請 AI 協助整理一位人物的背景資料。它回答得條理分明，還補上完整生平與經歷，看起來幾乎無懈可擊。

​直到我開始交叉查證，才發現那個人根本不存在，整份資料都是 AI 一本正經編造出來的。我終於明白，AI 最可怕的地方，不是偶爾答錯，而是它能把虛構說得像真相。

​最近幾起國際新聞，更讓我確信一件事：AI 可以幫我們完成很多工作，但閱讀、查證和判斷，最後還是得由人自己完成。

​否則，一個看似方便的工具，很可能讓自己成為下一則新聞的主角。

​加拿大議會的一場尷尬，全世界都看見了

​加拿大新布藍茲維省（New Brunswick）省議員比爾．奧利佛（Bill Oliver），日前在議會討論「倡議專員辦公室」相關法案時，原本應該發表一段政策演說。

​沒想到，他卻直接念出 AI 修改講稿時留下的提示：「以下是更自然、流暢的版本，讀起來比較像議會演說，而不是一連串簡短的重點。」

​只要使用過 ChatGPT 或其他生成式 AI 的人，一眼就知道，那不是演講內容，而是 AI 留給使用者的操作提示。

​真正令人錯愕的，不只是漏刪一句文字，而是整份講稿很可能從頭到尾都沒有重新閱讀。

​當一位肩負公共責任的民意代表，把 AI 輸出的內容直接搬上議會，最後被全球媒體報導的，不是他的政策主張，而是一場令人尷尬的失誤。

​法庭裡，AI 幻覺換來的是罰款與停職

​如果議會上的失誤還能成為茶餘飯後的話題，法庭上的 AI 幻覺，代價就完全不同了。

​美國密西西比州阿伯丁市一場合約糾紛案件中，法官夏里恩．艾考克（Sharion Aycock）審理案件時，發現雙方提交的法律文件，都引用了根本不存在的判例。

​更令人意外的是，原告、被告共四位律師都涉及不當使用 AI。

​其中律師凱瑟琳．威爾森（Kathleen Wilson）坦承，她利用 AI 完成法律文件草稿，卻沒有察覺裡面引用了多個虛構判例。

​法官直言，不知道 AI 會胡亂編造內容，不能成為理由，最後分別開出一千至三千五百美元罰款，有人甚至遭停職兩年。

​類似情況也發生在英國。英國內政部曾在一起庇護案件中引用疑似 AI 生成、內容失實的摩洛哥政策文件。

​承審法官表示，若內政部真的使用 AI 製造出的假資料作為證據，將會是「極其嚴重的失誤」。

​AI 不會站上法庭。真正承擔後果的，永遠都是把名字簽在文件上的人。

​Google AI 一本正經地告訴你：屈原的老婆姓陳

​除了法律領域，文化知識也可能被 AI 帶偏。

​最近，有網友詢問 Google AI：「屈原的老婆姓什麼？」

​AI 給出的答案竟然是：姓陳。

​理由是，她被後人尊稱為「屈陳氏」。

​看到這裡，多數人立刻知道，那只是「屈臣氏」的諧音冷笑話。

​沒想到，AI 還替這個笑話補上完整故事，表示她領了撫卹金後開了連鎖店，含辛茹苦把孩子養大，一生沒有再婚，因此被稱為「屈陳氏不二嫁」。

​整段回答讀起來有頭有尾，甚至像引用了某段歷史資料。

​在 AI 看來，一萬個人在網路上重複一個笑話，有時候比一本史書更像真相。

​Google 雖然加註了「AI 回覆可能有誤」，真正需要判斷真假的人，仍然是每一位使用者。

​一對老夫妻，為了一座不存在的纜車開了三百公里

​AI 幻覺最大的問題，在於它可能直接影響現實世界。

​馬來西亞一對老夫妻看見一支畫面精美的觀光宣傳影片，影片介紹當地新建了一座壯觀纜車，沿途景色十分迷人。

​夫妻倆深信不疑，特地開車三百公里前往朝聖。

​抵達目的地後，他們才知道，那座纜車從頭到尾都不存在，整支影片都是 AI 製作的。

​有人覺得這只是一起烏龍事件，但如果下一次 AI 偽造的是醫療資訊、投資建議，甚至災害消息，影響的就不只是一次白跑三百公里而已。

​AI 很聰明，但它仍需要一位會思考的人

​面對 AI 帶來的資訊亂象，世新大學新聞系副教授許志明提出一個我很喜歡的比喻。

​他形容 AI 就像一隻剛來到人類世界的九尾狐。

​能力驚人，學習速度很快，卻還不熟悉人類社會的文化脈絡，不知道哪些是史實，哪些是反串，哪些只是網友故意開的玩笑。

​因此，與 AI 對話，不只是提出問題，更需要提供足夠的語境。

​例如先說明希望得到的是歷史考證、民間傳說，還是幽默創作；也可以補充背景條件，例如詢問「從歷史文獻角度來看，屈原是否有配偶」，都能幫助 AI 在龐大的資料中縮小搜尋範圍，提高回答品質。

​一句好的提示詞，很多時候反映的，不只是操作技巧，更反映提問者整理資訊與思考問題的能力。

​AI 可以幫你起草，但人生沒有免責聲明

​這幾年，我一直在校園裡和學生談閱讀，也在社群分享許多與 AI 有關的觀察。愈接觸這些案例，我愈覺得，AI 帶來最大的改變，未必是寫作速度，而是它不斷考驗每一個人判斷資訊真假的能力。

​加拿大議會的一場尷尬、美國法庭的判決、Google AI 的冷笑話、馬來西亞老夫妻三百公里的空跑，看起來是四則互不相關的新聞，背後卻共同提醒我們一件事：科技愈方便，人愈需要保持清醒。

​科技公司可以在回答下方留下一句「AI 回覆可能有誤」。

​可是，我們的人生沒有這一行小字。

​當你把名字簽在文件上、把文章發出去、把講稿念出口，所有責任，都會回到自己身上。

​身為一位老師，也是一名長期創作的內容工作者，我反而比以前更相信閱讀的價值。因為閱讀，不只是認得文字；查證，也不只是搜尋資料。

它們共同守護的，是一個人判斷真偽、辨別是非，以及願意為自己所說、所寫、所相信的一切負責的能力。

​AI 可以陪我們工作，也可以協助創作。

​但真正決定一篇文章是否可信、一個觀點是否站得住腳、一個決定是否值得相信的人，始終還是我們自己。

圖片來源：AI製圖