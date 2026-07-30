2026-07-30 16:16 女子漾／編輯王廷羽
《聰明鎮》1-10集劇情懶人包！富江、雙一現身恐怖小鎮，死亡規則與結局一次看
Netflix台劇《聰明鎮》描述重考生趙佳琦在母親何麗芬安排下，搬進號稱升學率百分之百的神秘小鎮「崇明鎮」，並進入崇明補習班準備重考醫學系。這座終年被濃霧籠罩的小鎮，奉行「只有成績優異，才有資格生存」的殘酷規則，隨著學生接連失控、死亡，佳琦也逐漸發現，母親口中的成功背後，藏著一場以青春與人性為代價的恐怖交易。這篇女子漾整理《聰明鎮》1-10集劇情懶人包，還沒追完的人請小心閱讀！
注意！前方有《聰明鎮》劇透，還沒追完的請小心閱讀！
文章目錄
《聰明鎮》第1集分集劇情
《聰明鎮》第1集分集劇情
在母親何麗芬安排下，趙佳琦搬進深山中的崇明鎮，進入升學率百分之百的崇明補習班，麗芬堅信女兒只要留在這裡，就一定能考上醫學系，完全不理會佳琦想要離開的抗拒。
佳琦進班後立刻遭到同學排擠，甚至被惡意反鎖在廁所裡，此時有毒濃霧突然席捲校園，所有人急忙避難，只有她被困在原地，第一次感受到這座小鎮對弱者毫不留情的生存規則。
《聰明鎮》第2集分集劇情
《聰明鎮》第2集分集劇情
經歷濃霧事件後，佳琦一心想逃離崇明鎮，一名神秘黑衣少年卻突然出現，引導她尋找離開小鎮的方法，讓她以為自己終於看見逃生機會。
沒想到麗芬及時發現女兒的計畫，親手截斷她的退路，佳琦絕望之際被書亮救下，另一方面，長期遭到欺負的王秋安也開始暗中布局，準備向曾傷害自己的人展開報復。
《聰明鎮》第3集分集劇情
《聰明鎮》第3集分集劇情
崇明補習班公布最新排名後，學生之間的競爭全面失控，為了保住成績與地位，有人開始陷害同學，原本單純的考試也逐漸演變成殘酷的淘汰遊戲。
佳琦為了追查黑衣少年的身分，獨自走進濃霧森林，卻看見難以解釋的恐怖景象，另一邊，極度在意外貌的玟玥在霧中收到一份神秘禮物，對方承諾能讓她變得更美，也讓她一步步走進致命陷阱。
《聰明鎮》第4集分集劇情
《聰明鎮》第4集分集劇情
玟玥使用神秘禮物後，外貌一度變得更加亮眼，重新獲得同學關注，然而效果很快出現反噬，她的容貌開始快速衰敗，身體也浮現無法掩飾的異常。
就在玟玥陷入恐慌時，一場針對她的惡意玩笑徹底失控，最終釀成死亡悲劇，王秋安則趁校園陷入混亂，將更多人引進秘密據點，以自己的方式展開黑暗制裁。
《聰明鎮》第5集分集劇情
《聰明鎮》第5集分集劇情
玟玥墜樓後，校方急著將事件定調為意外，佳琦卻發現現場留下許多疑點，認為她的死與濃霧、神秘禮物以及補習班的規則有關，於是決定和書亮聯手追查。
兩人調查後發現，許多走投無路的學生都曾在濃霧中得到一份能滿足慾望的交換條件，同一時間，欣雨也為了取得好成績付出駭人代價，校園內另一段由單戀與貪婪引發的悲劇正逐漸成形。
《聰明鎮》第6集分集劇情
《聰明鎮》第6集分集劇情
書亮開始被已故摯友的身影糾纏，對方宛如不祥預兆般不斷出現，讓他逐漸分不清眼前究竟是真實、幻覺，還是崇明鎮刻意製造的陷阱。
另一方面，峻宏因為無法接受玟玥死亡，執念竟讓她再度復甦，死而復生的玟玥帶著怨恨闖進衝刺班，瘋狂襲擊曾經傷害她的同學，王秋安也趁著校園大亂，正式展開奪權計畫。
《聰明鎮》第7集分集劇情
《聰明鎮》第7集分集劇情
王秋安藏在秘密據點中的血肉花園終於曝光，他的復仇真相也隨之揭開，曾經遭受霸凌的他早已被仇恨吞噬，從受害者變成掌控他人生死的加害者。
佳琦察覺書亮一直隱瞞重要祕密，逼他說出崇明鎮與過去死亡事件的真相，與此同時，一心只想讓女兒成功的麗芬，親手為佳琦送上一份受到污染的恐怖祝福。
《聰明鎮》第8集分集劇情
《聰明鎮》第8集分集劇情
佳琦與克勤都收到父母以愛為名送出的邪惡禮物，兩人的精神與身體逐漸失控，一步步走向瘋狂，原本象徵關心的期待，也成為逼迫孩子毀滅的力量。
佳琦從便當盒中發現母親隱藏的祕密，終於明白麗芬早已為了她的成績跨越底線，因此決定逃離母親，克勤則被父母強加的執念徹底吞噬，逐漸失去原本的自己。
《聰明鎮》第9集分集劇情
《聰明鎮》第9集分集劇情
佳琦原以為找到父親就能獲得救援，沒想到父親竟是維持崇明鎮秩序的冷血獄卒，他將學生的犧牲視為必要代價，也讓佳琦看清父母口中的「為你好」，從未真正尊重她的選擇。
書亮得知高老師與亡友犧牲的完整真相後，決定不再逃避，準備向幕後操控者復仇，另一邊，康教授趁各方互相殘殺之際奪取權力，成為這座血色小鎮唯一的統治者。
《聰明鎮》第10集分集劇情
《聰明鎮》第10集分集劇情
一場意圖淨化所有罪惡的烈火吞噬崇明鎮，佳琦與麗芬受困在囚籠中，母女終於放下長年的對立，麗芬承認自己將未完成的人生寄託在女兒身上，佳琦也說出多年來被期待壓得喘不過氣的痛苦。
為了奪回現實並終結血色輪迴，佳琦必須拒絕崇明鎮灌輸的價值觀，最終她從母愛中找到的並非服從，而是重新做回自己的勇氣，親手擊碎「只有成績優異才有資格生存」的虛假謊言。
精華 FAQ
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故事以重考生趙佳琦為主角，她在母親安排下進入崇明鎮與崇明補習班，面對升學率神話與極端競爭，逐步陷入失控、死亡與人性崩壞的漩渦。
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濃霧與神秘禮物像是崇明鎮的誘惑與陷阱，能短暫滿足學生慾望，卻以身心失控、容貌崩壞或死亡作代價，反映出以成功交換一切的殘酷規則。
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在大火與囚困中，佳琦與母親終於說出彼此壓抑的痛苦，也看清所謂為你好其實是控制，最後她拒絕成績至上的謊言，重新選擇做自己。
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