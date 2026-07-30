最狂算命實境秀回歸！《天機試煉場》姐妹作《天機客棧》登場　尹大滿等人氣大師再聚首

2026-07-30 14:17 女子漾／編輯劉芫榛
圖片來源：Disney+
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Disney+人氣韓綜天機試煉場》推出全新衍生節目《天機客棧》（暫譯），首季人氣命理師尹大滿、李素彬、雪花將驚喜回歸，帶領粉絲展開韓國薩滿文化探索之旅。

編輯推薦

《天機試煉場》爆紅推姐妹作　《天機客棧》延續命理熱潮

《天機客棧》（暫譯）由《天機試煉場》原班製作團隊打造，延續前作的命理探索主題。

《天機試煉場》自2026年2月11日首播後引發熱烈討論，上線後12天觀看次數登頂韓國Disney+平台史上首播收視第一名，也讓韓國命理與薩滿文化成為熱門話題。

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尹大滿、李素彬、雪花回歸　人氣命理師再度登場

新節目將由《天機試煉場》前三強命理大師尹大滿、李素彬、雪花坐鎮，此外首季受到觀眾喜愛的地宣道令、梅花道令等參賽者也將特別亮相。

節目不再以競賽形式為主，而是邀請全球幸運粉絲前往韓國，跟隨命理師探索神秘地點，體驗傳統薩滿儀式、祭典、美食與專屬命理體驗。

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走訪韓國神秘聖地　揭開薩滿文化面紗

《天機客棧》將帶觀眾深入韓國具有特殊靈氣的隱密聖地，透過粉絲真實故事，探索愛情、人生低谷與失去等生命課題。

節目希望以溫暖又震撼的方式，讓觀眾看見韓國傳統薩滿文化背後的人生哲學，也延續《天機試煉場》結合神秘感與情感共鳴的特色。

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回顧《天機試煉場》　薩滿巫師展開命運對決

《天機試煉場》集結韓國各領域命理專家，包括薩滿巫師、塔羅牌專家、面相與腳相大師、四柱命理及各派占卜權威，展開一場賭上名譽的命理競賽。

節目中，大師們使用神扇、鈴鐺、筆電等不同工具，甚至現場進行請神儀式，展現韓國傳統命理文化的多元面貌，也成為網友熱烈討論的焦點。

圖片來源：Disney+
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精華 FAQ

  • 因為《天機試煉場》播出後引發高度討論，並帶動韓國命理與薩滿文化熱潮，製作團隊便延續原本的人氣與主題，打造以探索和體驗為主的姐妹作《天機客棧》。

  • 節目由首季人氣命理師尹大滿、李素彬、雪花再度坐鎮，另外像地宣道令、梅花道令等在首季受到喜愛的參賽者，也會以特別亮相方式登場。

  • 相較於《天機試煉場》的競賽形式，《天機客棧》改成邀請全球幸運粉絲前往韓國，跟隨命理師走訪神秘地點，體驗薩滿儀式、祭典、美食與專屬命理內容。

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#算命 #韓國 #韓綜 #天機客棧 #天機試煉場 #Disney

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謝霆鋒只分到爸爸遺產5%？真正的傳承智慧：公平，不是每個人拿一樣多

謝霆鋒只分到爸爸遺產5%？真正的傳承智慧：公平，不是每個人拿一樣多

2026-07-22 16:30 廖嘉紅

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：報導稱謝賢遺產多留給孫子，謝霆鋒僅分5%
  • 重點二：文章強調傳承重點是按需求分配，不必平均。
  • 重點三：信託與制度設計可兼顧管理、風險與家族意願。

「傳承不是把財產平均分掉，而是設計資產如何安全地到達真正想照顧的人手上。」

------

🔥 謝霆鋒爸爸過世留下4億遺產，親生兒子居然只拿5%？專家：這不是偏心，而是傳承智慧！

香港影帝「四哥」謝賢離世，享壽89歲。

據媒體報導，他留下約1億港幣、折合台幣約4億元的遺產，其中：

90%留給兩個孫子Lucas與Quintus；

10%由親生子女謝霆鋒與謝婷婷分配，謝霆鋒僅約拿到5%。

消息一出，網友紛紛疑惑：

「親生兒子為什麼只拿5%？」

「前媳婦張柏芝為什麼可以代管資產？」

但如果媒體報導的安排屬實，從財富傳承的角度來看，這未必是偏心，反而是一個值得高資產家庭思考的問題：傳承，真的一定要每個孩子一人一半嗎？

------

✅重點一、孩子不缺錢，還需要「齊頭式平等」嗎？

謝霆鋒本身已經是非常成功的藝人，個人身家早已遠超父親遺產規模，並不缺父親留下的這筆財產。

相較之下，孫子仍在成長階段，因此將資源優先集中保障尚在成長階段的孫輩。

因此，這樣的安排可能反映出一種「按需求分配」的思維：不是每個人拿一樣多，才叫公平。

而是把資源放到最需要、最能發揮價值的地方。

真正值得我們思考的，不是謝霆鋒拿5%合不合理，而是：如果你的孩子還小，或子女的財務管理能力尚未成熟；又或者你再婚，想照顧另一半，因第二段婚姻沒小孩，不希望另一半過世後，財產流出原本的家族......

你會選擇直接把財產交出去嗎？

------

✅二、給誰，不等於現在就把錢交給誰

很多父母以為，想照顧孩子，就要直接把房子、股票或現金過戶給孩子。

但真正成熟的傳承設計，往往要思考四件事：

◾什麼時候給？

◾怎麼使用？

◾誰來管理？

◾遇到婚姻、債務或失能風險時，怎麼辦？

這也是信託最重要的價值之一：

👉讓「受益的人」與「管理資產的人」可以分開。

例如，父母希望孫子未來取得財產，但又擔心孩子年紀太小、管理能力不足，就不一定要一次把全部資產交到孩子手上。

可以透過制度設計，先照顧、再交付；先管理、後移轉。

愛可以給得很深，但資產不必一次全部交出去。

------

✅重點三、台灣家庭更不能只看名人案例

謝賢的安排即使值得參考，也不能直接照搬到台灣。

香港與台灣的繼承制度不同，台灣還有特留分等法律規範。

所以真正重要的，不是模仿謝賢「90%給孫子、5%給兒子」，而是回頭問自己：

◾我的資產，真正想照顧的是誰？

◾我希望孩子什麼時候取得？

◾誰適合管理？

如果未來發生婚姻、債務、失能或家庭關係變化，這份資產還能不能照我的原意傳下去？

------

🍀傳承不是一張遺囑寫完就結束。

更不是把所有財產平均分掉，就代表公平。

真正成熟的財富傳承，是讓每一份資產，都完成它該完成的使命。

R姐想送給所有父母一句話：「公平，不一定是每個人拿一樣多；真正的公平，是每個人都得到適合自己的安排。」

給誰，不等於現在就把錢交給誰。

真正的愛，不只是把財產留給下一代，更是提前替這份財產設計好一條安全的路。

【追蹤我，真的有一天你會用得到！】 【追蹤R姐，這些知識，關鍵時刻你一定會用到！】 = = = = = = = = = 🏠 不動產 × 保險 × 稅務 × 傳承 讓你的愛，不只是口頭承諾，也能成為最堅實的保障。 更多多第一手訊息，不漏接 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKw 👉 點作者區，就可找到 R姐

#謝賢遺產#謝霆鋒#遺產分配#信託#遺囑#特留分#孫子傳承#再婚家庭

精華 FAQ

  • 因為文中指出，謝霆鋒本身已有足夠財力，不一定需要父親遺產；反而孫子仍在成長階段，更需要資源支持。作者主張傳承應依需求分配，不必齊頭式平等。

  • 文章認為，真正成熟的傳承要先想清楚何時給、怎麼用、誰管理，以及遇到婚姻、債務或失能風險時怎麼辦，因此不一定要立刻把資產全部交出去。

  • 不能直接照搬，因為香港與台灣繼承制度不同，台灣還有特留分等法律規範。文章提醒，應先依自身家庭狀況、資產結構與法律限制，設計合適的傳承方案。

廖嘉紅

廖嘉紅

【 財富傳承規劃師 ｜R 姐 廖嘉紅 】 「我不只談稅，而是幫客戶把心意送到對的人手上。」 ◾人身 × 財產保險經紀人 ◾家族信託規劃顧問師 ◾MDRT TOT 頂尖會員 ◾金融與法稅制研究發展暨顧問協會(FLTA)監事與講師 ◾銀行內訓講師 🍀更多多第一手訊息，不漏接 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKwL 📩 不動產與保險稅務諮詢 https://lin.ee/BRhxskr

#香港 #張柏芝

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《功夫女足》遭轟梗老、特效假 鐵粉拆解4層深意平反：你根本沒看懂周星馳！小時候看笑話，長大後全是眼淚
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《功夫女足》遭轟梗老、特效假 鐵粉拆解4層深意平反：你根本沒看懂周星馳！小時候看笑話，長大後全是眼淚

《功夫女足》遭轟梗老、特效假 鐵粉拆解4層深意平反：你根本沒看懂周星馳！小時候看笑話，長大後全是眼淚

2026-07-24 09:27 胡靖韋
《功夫女足》遭轟梗老、特效假 鐵粉拆解4層深意平反：你根本沒看懂周星馳！小時候看笑話，長大後全是眼淚。圖片來源：微博
《功夫女足》遭轟梗老、特效假 鐵粉拆解4層深意平反：你根本沒看懂周星馳！小時候看笑話，長大後全是眼淚。圖片來源：微博

批《功夫女足》好難看？那是你不懂「辛金卯月」的孤傲，與周星馳藏了 20 年的告別！

當我看到大陸主持人林海在看完《功夫女足》後，在網路上留下那句「星爺，不欠你了好難看。」，甚至大言不慚地補充「梗是老的、演員是過火的、劇本是脆弱的」時，作為一個從小看星爺電影長大的影迷，我內心感到無比不爽，妳更本不懂星爺。

​這些自以為「客觀」的評論家，真的懂周星馳嗎？他們帶著高高在上的姿態，自以為是在「還電影票」，卻根本看不出星爺藏在電影裡最深層的悲憫與自我和解。我分享那些被忽視的細節、被誤解的用心，以及星爺用一生在電影裡佈下的局，徹徹底底說清楚。

第一層誤解：所謂的「特效假」與「梗老」，是你不懂的「反精緻」美學

功夫女足。圖片來源：官方微博
功夫女足。圖片來源：官方微博

很多人跟林海一樣，一走出戲院就批評《功夫女足》特效粗糙、AI感重，但他們這部總投資高達 3.8 億元人民幣的電影，有將近四成（約 1.5 億元）的預算全砸在特效上！ 全片超過 1200 個特效鏡頭，由操刀過《流浪地球》、《哪吒》的頂尖視效團隊「藝匠視效」負責，手握硬實力科幻代表作的頂尖團隊，難道做不出逼真的畫面？

這種「粗糙」與「虛假」，是導演周星馳主動要求的「反精緻」選擇，視效團隊透露，他們專門定制了這種反常規的視覺效果，刻意弱化真實質感、放大招式的荒誕趣味，這才是「周氏無厘頭漫畫風格」的正宗延續。

片中「守門員變僵硬被抬下場」的橋段，明知是假人卻能在路演現場引發爆笑，印證了「粗糙感」本身就是笑點來源。那些批評「梗老」的人，永遠只停留在尋求「即時滿足」的低階刺激。周星馳的喜劇，從來不是為了解決你當下的無聊，而是用最荒誕的形式，去解構最沉重的現實。

​如果你覺得不好笑，那是因為你大腦預期要吃甜點，送上來的卻是苦咖啡，這種預期心理的錯位讓你產生了不適。就像 1995 年《大話西遊》剛上映時被痛罵「不知所雲」，直到多年後觀眾經歷了愛恨別離，才猛然看懂那超越時代的藝術價值。

​《功夫女足》現在面臨的兩極化評價（豆瓣 6.6 分對比貓眼 9.4 分），正是這種認知時差的再次重演。

第二層誤解：看不懂《功夫女足》裡的「傷官見官」，就別說你懂周星馳

功夫女足。圖片來源：官方微博
功夫女足。圖片來源：官方微博

我看了周爺的八字核心性格是日柱辛金與月柱午月、正官與傷官的自我拉扯。辛金代表精緻、敏感、孤傲與對卓越的偏執追求，這解釋了他在片場為何是個完美主義的暴君。

丙午正官代表體制與規矩，這兩者的衝突，造就了他電影裡永遠的主題：想反抗體制、卻被體制壓得喘不過氣的小人物。他的年柱是「壬水傷官」，代表天馬行空的才華與反傳統的幽默感，「傷官見官」在命理上是衝突，但在他的電影裡，這就是創作密碼：他用最荒謬的笑料（傷官），去解構最沉重的現實（正官）。

到了 2026 丙午年，流年直接與他的月柱「丙午」形成「伏吟」，伏吟代表重疊、再現，是一場與自己深刻的生命回顧與內心情感的海嘯，在《功夫女足》裡，我們看到了這種極致的內省與和解。

當年的《少林足球》，五師兄是一定要打入決賽、獲得冠軍，有一種對勝利極度強烈的渴望，在《功夫女足》中，星爺的表達完全相反，主角到後面不再執著於輸贏，而是純粹享受比賽本身，最終致勝的一球甚至帶有一種「反高潮」的處理。

這才不會是他江郎才盡，而是那個曾經用「傷官」去憤怒對抗體制的星爺，在歷經歲月後，選擇了與現實、與自己的執念達成和解。

他放下了當年那種必須贏的狠勁，轉而告訴現在被內卷、焦慮籠罩的年輕人：不必執著輸贏，堅持熱愛本身就是勝利，那些批評劇本脆弱的人，根本看不懂這份看破不說破的慈悲與釋懷。

第三層誤解：你以為他在賣情懷？其實這是他藏了 20 年的私心與告別

功夫女足。圖片來源：官方微博
功夫女足。圖片來源：官方微博

很多人批評《功夫女足》只是《少林足球》的「換皮復刻」，但只要你細心看，這部電影裡藏著的，全是周星馳對過往歲月的深情與不捨。片尾彩蛋中，鏡頭掃過觀眾席，六師弟坐在一旁，而阿星的背影出現，腳上穿著《少林足球》裡阿梅親手縫製卡通圖案的舊球鞋，最讓人淚崩的是，阿星與六師弟中間，特意留出了一個空位。

​沒有任何文字說明，但所有老影迷都知道，那個位置，是留給他一生的黃金搭檔「達叔」的。

劇組也邀請達叔兒子一起入戲，甚至專門從吳孟達家屬手中借來了當年《少林足球》的原版手寫拍攝手稿，作為片中教練的戰術筆記本，這不是賣情懷，這是跨越生死、無聲的思念與告別。

電影裡還出現了《喜劇之王》尹天仇的標誌性道具《演員的自我修養》，以及《功夫》裡代表純真與治癒的棒棒糖。這些細節串聯起了他四十多年的演藝生涯。

周星馳已經 64 歲了，他清楚自己沒辦法一直站在鏡頭前，所以他在這部電影裡，刻意給了張藝興、迪麗熱巴等年輕演員大量的發揮空間，甚至手把手教張藝興復刻《國產凌凌漆》梳頭的經典動作。他這是在為無厘頭喜劇尋找接班人，他希望這種為底層小人物發聲的喜劇形式，不會隨著一代人的老去而消失。

第四層誤解：小時候看全是笑話，長大後看全是眼淚

功夫女足。圖片來源：官方微博
功夫女足。圖片來源：官方微博

周星馳電影最厲害的地方，在於「悲喜同源」的極致反差，他習慣把生存的掙扎、愛情的錯過，用最低俗、誇張的笑料包裝起來。就像一顆糖衣錠，當下看只覺得甜，等到幾年後、十幾年後，現實的生活把那層糖衣磨光了，裡面的苦澀與後勁才真正擴算開來。

​《功夫女足》聚焦了一群平均年齡 35+、被外界看扁的女性。張小斐飾演的雙雙和迪麗熱巴飾演的鈺瓏（致敬當年的「玉面雙飛龍」），她們背負著原生家庭的創傷或是婚姻的失敗。

這不是一部簡單的體育喜劇，它延續了星爺永遠的核心：平凡普通人，身處困境依舊保有善意與堅持。當我們在社會上打拼，被現實無情嘲弄時，我們就是那個在菜市場殺豬的阿漆、那個拿不到便當的尹天仇，也是這群在球場上跌倒又爬起來的女足姑娘。

​周星馳幫所有在現實裡咬牙堅持的小人物，保留了一種「哪怕卑微，也要活得有骨氣」的黑色幽默。

​我們從來不曾「欠」過周星馳電影票，是我們欠自己一個真正讀懂他的機會

功夫女足。圖片來源：官方微博
功夫女足。圖片來源：官方微博

林海的那句「星爺，不欠你了」，傲慢得令人心寒。周星馳曾說過：「我演了三十年的悲劇，你們卻說是喜劇。」

​當一個導演將自己本命裡對情感的深刻、敏感與不安全感全部投射進電影，當他在 64 歲滿頭白髮時，還在路演現場躬身坦言「很怕辜負了大家的支持」，怎麼可能用「好難看」三個字，去抹殺他對電影、對小人物長達四十年的溫柔與堅持？

​《功夫女足》或許在某些人眼中敘事節奏太快、特效太過誇張，但它絕對不是一部爛片。它是一部充滿著中年人的釋懷、對故人的緬懷，以及對無厘頭精神傳承的誠意之作。

小時候我們看周星馳，是在看「故事」，長大後看周星馳，是在看「事故」那些關於人生的碰撞與無奈。如果那些批評者只能看到表面的「梗老」，那只能說明，他們的人生經歷還不足以讓他們品出這碗老酒真正的驚心動魄。

​星爺，懂你的人自然會懂，你從來不需要向那些只追求速食笑料的人證明什麼，這張電影票，我買得心甘情願，並且，依然會為你流淚。​

世人笑我太瘋癲
我笑他人看不穿
不見五陵豪傑墓
無花無酒鋤作田

#周星馳 #功夫女足

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2026-07-27 01:12 女子漾／編輯桑泥
孫藝珍、池昌旭共譜禁忌愛情！Netflix《挑情醜聞》劇情亮點搶先看。 圖片來源：Netflix
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今年下半年 Netflix 韓劇再添一部話題鉅作！大家的韓劇女神「孫仙」孫藝珍，這次竟然攜手「行走的荷爾蒙」池昌旭，以及擁有世界最美臉蛋的 Nana，上演一場全網瘋傳的 19 禁危險遊戲！孫藝珍與池昌旭兩人首度合作就挑戰充滿情慾、權謀與心理攻防的禁忌愛情故事，消息一出就引發韓網熱烈討論。

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1. 改編情慾經典《危險關係》，19 禁大尺度挑戰韓國影史傳奇

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故事背景設定在禮教嚴苛的朝鮮時代，講述貴族男女們在壓抑的社會規範下，私底下拉開的一場關乎誘惑、謊言與心機的危險賭局。這次 NETFLIX 砸重金以 8 集影集形式呈現，並被列為「19禁」大尺度劃分，畫面與情感張力絕對刺激爆表！


2. 孫藝珍顛覆形象，化身暗黑腹黑「趙氏夫人」

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還記得《愛的迫降》裡甜美深情的孫藝珍嗎？這次孫仙要徹底撕下清純標籤了！她在劇中飾演女主角「趙氏夫人」是一位才華橫溢、心思縝密，卻因時代限制而無法施展抱負的貴族女性。

不甘於被命運與禮教束縛的她，表面上是端莊賢淑的貴婦，私底下卻是掌控棋局的頂級謀略家。為了證明愛情的虚偽，她向愛慕自己的花花公子提議了一場以人性為籌碼的誘惑賭局。這種兼具妖豔、高智商與危險魅力的反派角色，絕對是孫藝珍演藝生涯最狂的反轉！


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4. Nana 加入三角關係，禁忌愛情全面升溫

圖片來源：Netflix
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除了孫藝珍與池昌旭之外，Nana 也將擔任女主角之一，飾演年輕守寡、多年恪守貞節的淑夫人。她原本過著平靜生活，卻因趙元的接近而逐漸動搖信念，也讓三人之間展開一場關於慾望、愛情與道德的心理角力。三位主演的對手戲，被外界視為本劇最大亮點之一。

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#韓劇 #韓國 #池昌旭 #孫藝珍 #孫藝真 #危險關係 #情慾韓劇 #挑情醜聞 #Netflix #NETFLIX

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國中生遲到罰抄課文，家長告國賠 140 萬！補教名師：換成我會這樣罰

國中生遲到罰抄課文，家長告國賠 140 萬！補教名師：換成我會這樣罰

2026-07-12 22:36 張瑜老師上課了

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：台中國中生常遲到缺作業，被班導罰抄課文後家長提國賠140萬。
  • 重點二：法院駁回求償，並指出守時是一般人應具備的基本品格與教養。
  • 重點三：作者以補習班處理學生打破燈箱為例，主張處罰要講清原因、對事不對人。

台中一個國中生，常遲到、常缺交作業，被班導罰抄課文，一家人告上法院，向學校求償國賠一百四十萬。

法院駁回，判決書裡寫了一句話：

「守時為一般人應具備的基本品格與教養。」

我看完想了很久。

不是想那個學生，是想上禮拜，我補習班那顆被打破的燈箱。

——

上週，四個學生在補習班丟東西，把燈箱打破了。

丟東西這件事，班內講過很多次。不能丟，就是不能丟。

我第一時間把四個人集合起來，

問第一個問題：「這個規定，我講過嗎？」

「講過。」

「講過幾次？」

「⋯⋯很多次。」

第二個問題：「那你們想想，我為什麼要有這個規定？」

「可能會打壞東西。」

「對，而且可能會有人受傷。」

第三個問題：「基於犯錯要被懲罰的原則，我必須罰你們。你們覺得自己該接受什麼懲罰？可以提案。」

沒有人說話。

好，那我來。

第一，寫悔過書。不用長，但要寫三件事：發生了什麼事、違反了什麼規定；這個規定為什麼要存在；之後你會怎麼做，如果再犯，你覺得該接受什麼懲罰。

第二，幫行政老師倒垃圾跟資源回收。

第三，燈箱我暫時修好了，之後如果又壞掉，你們負責賠償。

四位家長我全部聯絡過，原則上都說：補習班說怎麼罰就怎麼罰。學生也都同意。

——

這次處理得順利，我知道有前提：這幾個孩子本質都很乖，是皮，不是壞；他們平時跟我熟，知道我處理事情會盡量公平。

但我覺得，罰學生這件事，不管在哪裡，有三個地方要顧到。

第一，要讓學生知道為什麼被罰。他做了什麼事、違反了什麼規定、這個規定為什麼要存在。罰是結果，理解才是目的。

第二，對事不對人。要清楚傳達：做出這件事的人就算不是你，我一樣罰。

第三，跟家長溝通清楚，盡量取得同意。學費是家長付的，我本來就該尊重家長的意見。這個溝通有時候真的很累，但只要做得夠完整，即便當事的家長不開心，班上其他同學跟家長，會站在你這邊。

——

寫到這裡，我要說一句公道話。

我是補習班，我有一個公立學校老師永遠沒有的特權：我可以拒絕收學生。

光這一點，我講的所有原則，執行難度都比學校老師低一大截。公立老師不能挑學生，遇到不能溝通的家長，也只能繼續面對。這是他們真正辛苦的地方。

所以看到法院願意寫下「守時為一般人應具備的基本品格與教養」，願意認定罰寫是輔導管教的正常行使，我替第一線的老師們鬆了一口氣。

因為老師最怕的從來不是難教的學生。

是認真管教之後，換來一張法院傳票。

——

法院說，守時是一般人基本的品格與教養。

我想補一句：把「為什麼」講清楚，是我們這些大人，基本的品格與教養。

至於我補習班牆壁上那個被學生撞出來的大洞的故事——

下次再說。

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精華 FAQ

  • 案件中，國中生因常遲到、缺交作業被罰抄課文，家長向學校求償140萬國賠，但法院駁回請求，並認定罰寫屬於輔導管教的正常行使。

  • 作者認為，學生要先知道自己做了什麼、違反哪條規定，以及規定存在的理由，因為懲罰只是結果，真正目的在於讓孩子理解行為與責任。

  • 作者先把4名學生集合，要求寫悔過書、幫忙倒垃圾與資源回收，並說明若燈箱再壞就要賠償，同時聯絡家長取得同意後再執行。

張瑜老師上課了

張瑜老師上課了

每年200個學生｜第10年｜國中數學理化｜光與言 二寶爸｜跑步狂｜美濃女婿｜女子漾專欄作家

#台中 #鐵拳教育 #台灣教育

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鬼月將至！命理師點名「4生肖」易卡到陰，屬猴別去榕樹下、這類人禁上山下海

鬼月將至！命理師點名「4生肖」易卡到陰，屬猴別去榕樹下、這類人禁上山下海

2026-07-29 18:10 女子漾／編輯ANDREA

一年一度的鬼月即將到來，許多民間禁忌與玄學話題也備受關注！命理專家小孟老師特別提醒，有「4個生肖」在鬼月期間陰氣較重或容易吸收夜間穢氣，務必提高警覺、避開特定場所，才能平安度過鬼月。究竟是哪4個生肖？又有哪些禁忌地標千萬不能去？快跟著小孟老師一起來看看！

1. 生肖鼠、生肖蛇：夜行特質陰氣重！「山上、水邊」千萬別去

小孟老師指出，生肖屬「鼠」與「蛇」的朋友要特別當心。因為老鼠和蛇屬於夜行性動物，通常只在晚上出來活動覓食，本身就偏好陰暗潮濕與洞穴環境。這樣的特性讓這兩個生肖天生陰氣稍重，更容易在夜間吸收穢氣，導致煞到或卡到陰。

小孟老師提醒：鬼月期間盡量避免前往海邊、河邊以及山上等地方，以免接觸過多陰煞之氣。

2. 生肖猴：樹林陰氣濃！鬼月恐「生病感冒」身體不適

第3個被點名的生肖是屬**「猴」**的朋友。在風水玄學中，樹林茂密的地方往往是陰氣較重之處，而猴子大多棲息於樹木繁茂的環境。因此，屬猴的人在鬼月特別容易受到影響，出現生病感冒、身體不適的情況。

小孟老師提醒：務必要避開茂密的樹林以及榕樹，減少接近陰氣重的植物與環境。

3. 生肖豬：環境髒亂易招陰！「夜店、酒吧」盡量繞道

第4個需要注意的生肖則是屬「豬」的朋友。古代常以「住豬圈」來形容環境髒亂，而豬所處的地方通常較為污穢。這種穢氣與煞氣在鬼月期間特別容易招致陰氣。

小孟老師提醒：屬豬的人除了要保持住家環境整潔外，鬼月期間也要避開環境髒亂或氣場較雜的地方，例如廢墟、舞廳、夜店或酒吧等場所。

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