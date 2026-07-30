2026-07-30 12:08 女子漾／編輯劉芫榛
《排球少年》《鏈鋸人》聲優都來了！杉咲花新片《在世界的盡頭相遇》進場就送原文海報！
杉咲花主演新片《在世界的盡頭相遇》將於8月21日在台灣上映，她在片中飾演熱愛動漫與BL作品、卻不懂得接納自己的27歲女性由嘉里。電影不只描繪一段自我成長故事，更打造劇中劇動畫《我的心頭肉》，邀請人氣聲優加盟配音。
杉咲花挑戰腐女角色 親自理解粉絲世界
《在世界的盡頭相遇》以東京歌舞伎町為舞台，講述由嘉里因緣際會遇見女公關「萊」，在接觸不同人物與生活後，逐漸重新認識自己。
為了演好熱愛動漫與同人創作的由嘉里，杉咲花不只研讀原作與劇本，更主動向導演提出想了解腐女族群的想法。劇組安排她與粉絲交流，從她們討論喜愛角色、分享作品時的反應，理解這份興趣背後的熱情。
導演松居大悟也表示，希望避免以刻板印象呈現腐女，而是將追作品、喜歡角色視為與其他興趣相同的生活熱愛。
劇中劇《我的心頭肉》耗時一年打造 成電影重要亮點
片中由嘉里熱愛的擬人化燒肉動畫《我的心頭肉》，是劇組特別製作的虛構作品。
導演松居大悟笑稱，除了電影本身外，《我的心頭肉》的動畫、漫畫與同人內容也像另一部作品般需要完整打造。劇組從世界觀、角色設定到動畫製作皆投入大量心力，歷經一年完成，讓由嘉里的二次元熱情更加真實。
《排球少年！！》《鏈鋸人》聲優加盟 動畫卡司超豪華
《我的心頭肉》動畫邀請多位人氣聲優參與，包括《排球少年！！》、《開闊天空！光之美少女》系列村瀨步，以及《鏈鋸人》坂田將吾等加盟演出，增添作品話題性。
此外，電影也集結南琴奈、板垣李光人、澀谷清彥、筒井真理子、蒼井優等演員，共同呈現歌舞伎町中不同角色的人生故事。
從追番少女到理解自己 歌舞伎町展開人生轉變
劇中由嘉里長年將心力投入動漫與同人作品，卻始終無法喜歡自己。一次相親失敗後，她在歌舞伎町遇見厭世女公關「萊」，兩人開始展開同居生活。
在萊的帶領下，由嘉里逐漸認識王牌牛郎朝日、高冷女作家有希，以及酒吧老闆阿新哥等人，也在與他們相處的過程中，重新理解愛、陪伴與生命價值。
進場就送原文海報！預售套票限量開賣
配合電影上映，《在世界的盡頭相遇》也推出限量預售套票活動。購買單人套票即可獲得「A3原文海報」一張（2款任選），雙人套票則可獲得「A3原文海報」一組（2款／組），讓影迷進場欣賞電影之餘，也能收藏杉咲花飾演由嘉里的限定紀念海報。
精華 FAQ
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她飾演27歲的由嘉里，一名熱愛動漫與BL作品、卻不懂得接納自己的女性。角色從沉迷二次元到逐步理解自我，構成電影的成長主軸。
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《我的心頭肉》是劇組專門打造的虛構動畫，從世界觀、角色設定到動畫製作都完整規劃，前後耗時1年完成，讓由嘉里的興趣世界更具真實感。
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動畫邀請《排球少年！！》、《開闊天空！光之美少女》系列的村瀨步，以及《鏈鋸人》的坂田將吾等聲優加盟，為劇中劇增添不少話題與吸引力。
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