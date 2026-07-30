2026-07-30 11:48 女子漾／編輯劉芫榛
全球音樂盛典Lollapalooza 2026登場！Disney+直播時間曝光 aespa、i-dle、JENNIE接力開唱
全球音樂盛事 Lollapalooza 2026 即將登場，Disney+宣布將於台灣時間7月31日至8月3日全程獨家直播，讓台灣樂迷不用飛往美國芝加哥，也能同步欣賞aespa、Jennie、YOASOBI、CORTIS等國際人氣歌手的精彩舞台。
Lollapalooza 2026登場 Disney+帶全球樂迷零時差追現場
作為全球知名音樂節品牌之一，Lollapalooza每年吸引數十萬名樂迷參與。今年Disney+將把芝加哥現場演出完整帶進觀眾家中，讓粉絲能同步感受國際音樂盛典的舞台魅力。
本次直播將配合美國現場演出時間同步播出，節目全程以英語播出，且不提供重播及隨選觀看，實際播出時間與內容仍以Disney+官方安排為準。
aespa、JENNIE、YOASOBI領軍 超豪華卡司一次看
今年Lollapalooza演出陣容橫跨歐美、日韓音樂圈，包括BLACKPINK成員JENNIE、韓國人氣團體CORTIS、aespa、I-DLE，以及日本超人氣組合YOASOBI等，都將登上舞台。
此外，曾以《BRAT》掀起全球話題的Charli XCX，也將帶來精彩演出，與Lorde、Olivia Dean、sombr、Tate McRae、The Chainsmokers、The Smashing Pumpkins、The XX、Zara Larsson等國際音樂人共同打造今年夏季最受矚目的音樂盛會。
K-POP與全球流行音樂巨星齊聚 夏日音樂盛宴開唱
從K-POP現象級女團到全球流行樂壇代表人物，Lollapalooza 2026集結不同世代與文化背景的音樂力量。aespa、i-dle將帶來熱門歌曲舞台，JENNIE與CORTIS也成為樂迷高度期待的演出焦點。
對於無法親赴海外參與音樂節的粉絲來說，Disney+此次直播提供一次近距離感受國際舞台的機會，和全球樂迷一起迎接夏季最大音樂盛典。
Disney+直播資訊
直播時間：台灣時間2026年7月31日凌晨至8月3日
直播方式：全程同步直播
注意事項：不提供重播及隨選觀看，節目內容與播出安排依Disney+實際播出為準。
精華 FAQ
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Disney+宣布將於台灣時間2026年7月31日凌晨至8月3日全程同步直播Lollapalooza 2026，讓觀眾能直接收看芝加哥現場演出。
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卡司橫跨歐美與日韓音樂圈，包括aespa、JENNIE、i-dle、CORTIS、YOASOBI，還有Charli XCX、Lorde、Tate McRae等多組國際歌手。
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本次節目以英語播出，且不提供重播與隨選觀看，實際播出時間與內容仍以Disney+官方安排為準，適合想即時追現場的樂迷。
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