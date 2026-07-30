2026-07-30 10:48 女子漾／編輯劉芫榛
柯震東變身「戀愛腦丈夫」！《我未許願先吹蠟燭》首演已婚男，與陳靜夫妻互動成亮點
柯震東新片《我未許願先吹蠟燭》將於8月14日上映，這次他突破過往形象，首次挑戰已婚角色，飾演為愛努力打拼的丈夫。片中老婆則由香港性感女星陳靜演出，兩人不只首度合作，更意外揭開15年前曾同台的奇妙緣分。
柯震東首度挑戰已婚角色 化身為愛努力的丈夫
《我未許願先吹蠟燭》中，柯震東飾演一名外表看似落魄、內心卻充滿浪漫與執著的男子。為了給老婆更好的生活，他努力賺錢繳房貸，只希望能建立屬於兩人的家。
不過婚姻生活並不如想像中順利，老婆長時間不在身邊，讓他只能獨自等待與守護，就連片中的小女孩JoJo都忍不住替他著急。
這也是柯震東出道以來首次詮釋已婚身分，不再是熟悉的青春少年角色，而是挑戰成年男性面對愛情與責任的內心掙扎。
陳靜睽違台灣問候粉絲 透露常來台旅行吃美食
飾演柯震東妻子的陳靜（Dada），曾憑《低俗喜劇》入圍金馬獎最佳女配角，也曾以性感形象受到關注。許久未在台灣公開亮相的她，特別向台灣觀眾問候：「台灣的朋友們，大家好！真的好久不見，我是Dada陳靜。」
陳靜透露，近年曾安排長假旅行，享受慢活生活，也持續準備自己的YouTube頻道，內容將聚焦運動健康與身心靈主題。
她表示，自己其實經常到台灣旅遊，喜歡台灣的美食、風景與人情味，每次來訪都感覺十分放鬆療癒，也期待未來能再來台灣與觀眾見面。
15年前曾穿婚紗同台 如今真的演夫妻成奇妙緣分
雖然《我未許願先吹蠟燭》是陳靜與柯震東首次戲劇合作，但兩人早在多年前就曾有過交集。
陳靜透露，2011年底香港跨年活動時，兩人曾一起參與商業活動，當時她還穿著婚紗登台，帶領女粉絲進行示愛遊戲。沒想到多年後再次合作，竟真的在電影中成為夫妻角色，讓她直呼是一段奇妙又親切的重逢。
陳靜大讚柯震東專業 首次合作默契十足
談到與柯震東合作，陳靜表示，柯震東是一位很有才華、表演充滿靈氣的演員，過去也一直有關注他的作品。
她分享，這次拍攝過程中，柯震東展現高度專注力，一開機便能快速帶入情緒，也能帶動現場氣氛，讓她很快進入角色關係。
陳靜也稱讚柯震東是能讓對手感到安心的合作夥伴，期待觀眾看到兩人在片中的夫妻互動。
精華 FAQ
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柯震東這次首次飾演已婚男子，角色是一名外表落魄、內心浪漫又執著的丈夫，努力工作繳房貸，只希望替妻子建立一個更好的家。
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陳靜久違向台灣觀眾問候，表示近年常來台旅遊，喜歡這裡的美食、風景與人情味，也提到自己正在準備以運動健康和身心靈為主題的YouTube頻道。
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因為兩人雖是首次戲劇合作，但早在2011年底香港跨年活動就曾同台，當時陳靜還穿婚紗登台，如今卻在電影中真的演夫妻，讓她覺得十分奇妙。
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