2026-07-30 10:26 女子漾／編輯劉芫榛
李天柱演嫁女兒哭到停不下來！《婚禮上的小抄》藏父愛催淚故事，程予希失眠4天崩潰落淚
故事工廠2026全新原創舞台劇《婚禮上的小抄》日前完成台北首演，三場演出票券全數售罄，演出後更掀起觀眾熱烈討論。由程予希、李天柱、郭子乾、姚坤君領銜主演，作品以婚禮為背景，描寫生父、養父與女兒之間難以說出口的愛，也讓觀眾在笑聲與淚水中看見家庭關係。
首登舞台壓力爆棚，程予希失眠4天後台落淚
首次挑戰舞台劇的程予希，在《婚禮上的小抄》中飾演準新娘采薇，角色在籌備婚禮過程中，必須面對生父、養父與離異父母之間的情感拉扯。
她坦言，三場首演讓自己像回到學生時期面對大考，不只失眠4天、身體緊繃，首演上半場更因覺得表現不夠理想，在後台忍不住崩潰落淚。但想到演出不能重來，只能重新整理情緒回到舞台。
導演黃致凱也曾提醒她：「劇場很殘酷，不能重來，只能繼續演下去；但劇場也很美，可以感受到觀眾的笑聲、掌聲與啜泣聲。」這段經歷也讓程予希學會放下壓力，享受每一次現場演出的珍貴。
程予希回憶父親肩膀上的愛，演出勾起童年記憶
劇中采薇面對婚禮中的各項安排，從喜帖、喜餅到主桌座位，每個選擇都成為家庭間需要共同回答的人生考題。
這段父女關係，也讓程予希想起自己的成長回憶。她分享，童年時家中經濟較辛苦，父母長時間工作，但仍努力陪伴孩子。逛夜市、看燈會時，她最喜歡坐在爸爸肩膀上，如今回想才明白，爸爸當時其實很疲憊，卻從沒要求她下來。
她表示，那些日常中的小事，就是自己感受到愛最深刻的瞬間，也成為詮釋角色的重要養分。
李天柱演嫁女兒戲碼落淚，竹弓藏著父親無聲的愛
飾演生父的李天柱，也將自身生命經驗帶入角色。由於女兒過去沒有舉辦婚禮，因此每次演出女兒出嫁的場景，都像完成心中未完成的願望，常常演到落淚。
他也回憶自己的父親，曾獨自照顧他與三位姊姊。童年時他喜歡玩弓箭，父親每天中午回家煮飯，還會親手削竹子、磨平竹片，製作新的竹弓給他。
李天柱感性表示，長大後才明白，那些竹弓不只是玩具，而是父親藏在生活細節裡、不曾說出口的愛，也讓他更能理解劇中父親目送女兒出嫁時的不捨與放手。
郭子乾將人生傷痛寫進角色，養父情感引共鳴
郭子乾則飾演養父「叮噹」，他將過去面對母親離世的生命經歷融入角色。
他曾在舞台劇演出期間接獲母親病危通知，處理完後事後仍回到舞台完成演出。這段經歷也被轉化為角色背景，讓叮噹因照顧病母，差點錯過女兒婚禮的情節更加真實。
郭子乾表示，把自己的悲傷放進角色後，反而讓人物更立體，也讓觀眾感受到親情中那些無法輕易說出口的情緒。
《婚禮上的小抄》用婚禮寫人生考題，笑聲中看見家人的愛
《婚禮上的小抄》由故事工廠藝術總監黃致凱編導、劉中薇共同編劇，以「考場」作為核心概念，將婚禮中的大小事件化為一道道人生題目。
作品不替任何角色判定對錯，而是讓生父、養父、母親與孩子各自隱藏的愛與遺憾，都有被理解的機會。首演後不少觀眾表示「笑著進場、哭著離場」，更直呼衛生紙不夠用。
此外，本劇獲114年度補助推動文化產業淨零轉型計劃支持，舞台設計首度導入高科技「電子紙」與永續模組，在視覺呈現與環保理念間取得平衡。
《婚禮上的小抄》後續巡演場次包含8月8日高雄衛武營國家藝術文化中心戲劇院、10月11日基隆、11月6日至8日台北表演藝術中心大劇院加演，11月21日台中、12月19日桃園，以及2027年3月6日嘉義場。