2026-07-30 10:04 女子漾／編輯劉芫榛
小宇宋念宇消失5年終於回歸！新專輯《以為你還在》曝光，歌迷許願「CHAIR」竟成演唱會彩蛋
全能音樂人小宇宋念宇回來了！加盟索尼音樂後，他將於8月4日推出全新個人創作專輯《以為你還在》，睽違5年再度發片。此次新作不僅全程參與創作與製作，更收錄多年人生經驗與情感累積，小宇希望用音樂陪伴聽眾，重新面對生命中的遺憾與回憶。
小宇《以為你還在》睽違5年回歸，蕭敬騰、A-Lin送祝福
小宇宋念宇全新專輯《以為你還在》將於8月4日數位全球上架，記者會現場播放同門好友蕭敬騰、A-Lin提前錄製的祝福影片，兩人除了送上支持，也表示期待已久，終於等到小宇推出新作品。
睽違5年再次發片，小宇分享這次創作回歸最純粹的音樂初心。他認為真正能打動人的不是炫技，而是一首能陪伴大家、讓人產生共鳴的好歌，因此將人生經歷化為作品，希望透過旋律承接每位聽眾的故事。
歌迷夢想盒藏彩蛋，「CHAIR」暗示大型演唱會籌備中
呼應專輯先行單曲〈我還有個夢〉，唱片公司特別準備「夢想盒」，收集歌迷多年來對小宇的期待與心聲，作為回歸驚喜送給他。
當夢想盒打開、氣球升起時，上頭出現英文「CHAIR」，讓現場驚喜又爆笑。原來去年Legacy演唱會門票秒殺，但因為全場採站席，不少歌迷許願，希望未來大型演唱會可以「一定要有椅子」。
對此，小宇笑回：「很多歌迷都陪著我一起長大，的確蠻需要椅子的，我自己也很需要！」他也透露目前正在積極籌備大型售票演唱會，回應歌迷期待：「大家的心願我們都收到了，目前正用力、積極洽談中！」
全新專輯親自創作製作，〈意外〉、〈完美的人〉、〈小腳印〉曝光
《以為你還在》是小宇加盟索尼音樂後推出的首張專輯，整張作品皆由他親自參與創作與製作，展現全能音樂人的深厚功力。
記者會現場也首度曝光三首新歌：
〈意外〉唱出接受遺憾後的成長
專輯主打歌〈意外〉描寫一段關係結束後的心境，小宇透過歌曲唱出，唯有誠實面對失去與遺憾，才能真正放下，重新走向療癒。
〈完美的人〉合作新人香蘭，小宇大讚「後生可敬」
〈完美的人〉邀請新人香蘭（Lan）合唱。香蘭曾以17歲高中生身分登上《大學聲 YOUNG VOICE》，因出色表現受到小宇關注。
小宇也分享，香蘭是自己一路關注至今、心目中的第一名，更大方稱讚「後生可敬」，甚至感性表示：「如果我是你爸，我會很驕傲！」兩人的首次合作也成為專輯亮點之一。
〈小腳印〉描寫人與寵物最純粹的陪伴
〈小腳印〉則結合詞人黃文萱多年好友經歷，從愛貓離世的生命故事出發，描繪人與寵物之間無法取代的陪伴與思念。
《以為你還在》寫下生命痕跡，陪聽眾與遺憾共處
從〈學舌鳥〉觀察社群現象，到〈記得忘了我〉細膩描寫情感，小宇逐步鋪陳《以為你還在》的創作方向。
他選擇〈我還有個夢〉作為專輯開場，希望傳達的不是追逐成功，而是在人生不同階段理解，每一次選擇都伴隨著另一種可能的放下。
《以為你還在》記錄生命中的各種「痕跡」，那些曾經擁有、失去與遺憾，即使關係不再存在，仍會留存在記憶與習慣裡。小宇希望透過這張專輯，陪伴聽眾回望自己的故事，也學會與遺憾和平共處。
正如專輯想傳遞的信念：「一段關係透過歌曲播放得以重現，只要還唱著，就還陪伴著。」
精華 FAQ
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他睽違5年再度發片，新專輯《以為你還在》將於8月4日數位全球上架，這也是他加盟索尼音樂後推出的首張個人創作專輯。
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小宇希望用音樂陪伴聽眾面對生命中的遺憾與回憶，讓歌曲承接每個人的故事，並學會與失去、放下及未完成的情感和平共處。
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因去年Legacy演唱會採站席，歌迷希望未來大型演唱會要有椅子，夢想盒上出現「CHAIR」後成為笑點，也透露大型售票演唱會正在積極洽談。
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