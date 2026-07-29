2026-07-29 17:36 水返腳浪人的旅行之詩
AI「無痛」走進庶民日常！ 五大場景見證台灣「暖科技」 從瓦斯桶、棒球場到智慧座艙
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：AI正深入瓦斯配送、棒球訓練等庶民生活場景。
- 重點二：經濟部推動AI賦能百工百業，強化供應鏈與跨域應用。
- 重點三：醫療、餐飲與車用晶片展現AI暖科技的落地成果。
瓦斯還沒用完，系統已先行提醒瓦斯行安排配送；一支iPhone就能把棒球揮棒變成專業數據；看診前，AI已經協助醫生整理好病患體況；餐廳裡的機器人能辨識來客、主動避障；進入車內，不戴耳機也能降低惱人噪音。以上不再僅止出現於科幻電影情節，而是即將實現的真實場景，AI正無痛深入到你我的日常生活。
近年經濟部產業發展署推動「AI賦能百工百業」相關政策，著眼於產業整體發展與企業AI升級。其中，產發署電子資訊產業組核心任務在於AI硬體供應鏈強化與AI跨域應用。一方面協助新興企業產品落地與市場驗證，另一方面則輔導傳統製造業導入智慧化工具、優化既有製程。隨著政策持續發酵，從商業場域到庶民生活，無不感受到AI帶來的實質改變。
不過，綜觀AI所有層面，仍屬日常生活場景對大眾來說最有感。從產業發展署揭露的廠商產品中，很難不留意到AI在食衣住行育樂，甚至城市安全及醫療服務的多元運用。
無論是用戶或是傳統瓦斯行本身，最難掌握的往往是「瓦斯何時會用完」。「凌波科技」以「AIoT液位偵測結合燃氣智慧管理平台」，讓瓦斯行業者從被動等待叫瓦斯，轉為主動掌握用量、安排訂單與配送路線，不僅降低人力與無效趟次，也讓傳統民生服務走向數據化營運。
在棒球場上，過去要靠高價雷達與專業設備才能取得的訓練數據，如今也能裝進手機。「傳接球實驗室」開發b4-app，運用AI與電腦視覺，透過iPhone 鏡頭即時分析擊球初速、仰角、揮棒軌跡與生物力學，讓科學化訓練從職業球隊走向一般民眾，開拓運動科技的普及市場。
面對診所人力吃緊與民眾希望快速取得可信資訊的需求，「您好健康」推出 「Amedi系統」，協助建立專屬的AI醫師數位分身，提供全天候線上互動、資訊說明、預約連結及自動諮詢。業者強調，AI並非取代醫師，而是承接以往瑣碎的溝通與制式的流程，讓醫生量能更聚焦於專業診療，也讓健康諮詢類的服務更容易被使用。
餐飲服務場域也從「會移動」迎來「會看、會聽」的AI。「鈺立微」以國產技術打造「自主移動機器人（AMR）」平台，整合3D感測、邊緣AI與雲端協作，完成一位能靈活適應動態環境的「AI侍酒師」，它具備1.6公尺內安全煞停、避障能力，甚至擁有能辨識熟客的臉部偵測系統，正確率逾90%，讓冷冰冰的機器人服務也能提供回頭客人溫暖的服務。
開車時最容易被忽略的疲勞來源之一，是持續不斷的低頻噪音。「律芯科技」研發全台灣首顆「智慧座艙多模態感測融合AI晶片」，運用邊緣AI即時分析噪音或警示音，在抵銷噪音之餘還能整合影像與生理數據，精準偵測駕駛有無疲勞狀態與情緒變化，於高壓情境引導放鬆、分心時提升專注，即時調節駕駛身心狀態。
「科技始終來自於人性。」AI之於台灣，是帶動產業飛躍的強勁助攻力，也是我們傲立全球供應鏈的名片，但科技的終極價值，從來不在於其技術的遙不可攀，而是在於它能不動聲色融入民眾日常。當AI應用褪去生硬的科技外衣，化身貼近人們左右的的「隱形管家」，這將是政策資源引導新興科技為人民所帶來的真正福音。
精華 FAQ
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報導聚焦AI如何從高科技概念走進庶民生活，透過瓦斯管理、棒球訓練、醫療諮詢、餐飲機器人與智慧座艙等案例，呈現「暖科技」落地的日常樣貌。
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產發署以「AI賦能百工百業」為主軸，重點放在AI硬體供應鏈強化與跨域應用，並協助新創產品落地、輔導傳統製造業導入智慧工具，推動產業升級。
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包括瓦斯液位偵測平台協助預測用量與配送，手機App分析棒球揮棒數據，AI醫師分身減輕診所溝通負擔，AMR機器人提供辨識與避障服務，智慧座艙晶片則降低噪音並偵測疲勞。
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