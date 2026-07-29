2026-07-29 16:44 女子漾／編輯金柔葳
小賈斯汀15個刺青藏祕密！胸口皇冠致敬偶像，前女友賽琳娜肖像去向成謎
小賈斯汀（Justin Bieber）睽違 19 年首度站上 2026 年科切拉音樂節（Coachella），壓軸演出一登場便掀起全場高潮。其中最受矚目的橋段，莫過於他在舞台上直接操作筆電、開啟 YouTube 搜尋〈Baby〉、〈That Should Be Me〉、〈Favorite Girl〉等早期代表作，並與大螢幕中少年時期的自己隔空對唱，以跨時空方式重現出道初期的青春記憶，瞬間喚起粉絲滿滿回憶殺，也讓現場情緒達到最高潮，這段極具創意的表演設計，不僅讓經典歌曲以全新形式重現，也被外界視為比伯音樂生涯的重要回顧時刻，成功再度掀起社群熱議，被粉絲形容「直接封神級演出」。在回憶殺話題持續發酵之際，編輯也將帶大家進一步盤點小賈斯汀身上多個具代表性的刺青故事，從早期設計到象徵人生階段轉變的圖案，一次整理他如何透過身體藝術記錄音樂與人生軌跡，完整解析這位流行巨星的另一面。
文章目錄
小賈斯汀刺青 1. 脖子上鳥圖案和 Forever 字樣
小賈斯汀（Justin Bieber）在脖子上刺了一隻小鳥和「Forever」英文字樣，據說這個刺青是為了向他的妻子海莉比伯致敬，小鳥在許多文化中都代表著自由、希望和幸福，而「Forever」則象徵著他們的婚姻和感情將永恆存在，可能也是小賈斯汀想傳達給海莉的訊息。
小賈斯汀刺青 2. 胸上皇冠圖案
小賈斯汀（Justin Bieber）在胸部上方刺了一個皇冠的圖案，據粉絲猜測，這個刺青是為了紀念他的偶像麥可傑克森（Michael Jackson），在過去的訪問中，小賈斯汀曾經說過：「我要特別感謝麥可傑克森，因為沒有他，我不可能站在這裡。」可以看出麥可傑克森對於小賈斯汀的音樂創作和事業發展有著重要的影響。
小賈斯汀刺青 3. 腹部海鷗圖案
小賈斯汀（Justin Bieber）腹部小鳥圖案是他在 2014 年慶祝 16 歲生日時刺的，也是他的第一個刺青，主要參考經典寓言故事《海鷗喬納森》中的海鷗設計而成，並且已經成為了他家庭的一種傳統習俗，其他家庭成員也有類似的刺青！
小賈斯汀刺青 4. 脖子桃子圖案
小賈斯汀（Justin Bieber）曾在 Instagram 上分享過自己在脖子上刺了一個桃子圖案的照片，引起了許多人的關注和猜測，有人認為這是為了向他的新歌曲《Peaches》致敬，後來，他的妻子海莉也在 Instagram 上分享了一張同款的桃子刺青照片，雖然沒有透露太多細節，但可以證實的是，這是他們專屬的情侶刺青！
小賈斯汀刺青 5. 後肩詩篇
小賈斯汀（Justin Bieber）於後肩位置刺了一段取自於詩篇 119：105 的詩句「“Your word is a lamp for my feet, a light on my path”你的話是我腳前的燈，是我路上的光。」這個詩句是舊約聖經中的一部分，這個刺青設計表達他對宗教信仰的敬重和信仰，也反映了他個人的精神追求和生命信仰。
小賈斯汀刺青 6. 手腕前女友賽琳娜肖像
小賈斯汀（Justin Bieber）和賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）的「賈賽戀」曾是娛樂圈的話題焦點，兩人轟轟烈烈的愛情也讓人津津樂道。然而，小賈斯汀在 2016 年接受訪問時，毫不避諱地透露自己手腕上的刺青就是賽琳娜，他說：「這是我的前女友，我有試圖用陰影遮住她的臉，但人們仍然知道它是什麼。」儘管現在小賈斯汀已經和海莉結婚，但他並沒有改掉這個刺青，這也引起了一些媒體和粉絲的關注和討論，不過後來傳出小賈斯汀已經將這個刺青改圖了！
小賈斯汀刺青 7. 後頸天使翅膀
小賈斯汀（Justin Bieber）最喜歡的刺青圖案是位於後頸位置的一對天使翅膀，雖然他沒有透露刺青的真正含義，但這個圖案常被解讀為守衛和保護的象徵，在某些人經歷生命危機或面臨困難時，天使翅膀象徵著守護者的到來，幫助他們戰勝邪惡，找到生命的希望和力量。
小賈斯汀刺青 8. 腹部 Forgive 字樣
小賈斯汀（Justin Bieber）在腹部位置刺青了「Forgive」（原諒）這個英文單詞，這個刺青是在 2014 年小賈斯汀因酒後駕車等醜聞被媒體和社會大眾嚴厲批評和譴責之後，他決定通過刺青來表達自己的忏悔和希望得到原諒的心情和願望。
小賈斯汀刺青 9. 胸部獅子圖案
小賈斯汀（Justin Bieber）身上的刺青非常多，但其中最顯著的一個就是位於他胸部位置的獅子圖案，他曾經透露，獅子刺青代表著勇敢、大膽和堅強，似乎想通過這個刺青來表達自己的自信和力量。
小賈斯汀刺青 10. 胸部熊圖案
小賈斯汀（Justin Bieber）除了在胸部上刺了獅子圖案以外，在另一側胸部上還刺了一隻熊的圖案。這個刺青主要象徵著信任、憤怒、力量、靈性、勇氣和保護等多種含義和象徵意義，反映了他對於自我價值和生命意義的探索和追求。
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