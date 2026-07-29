2026-07-29 17:41 女子漾／編輯王廷羽
安海瑟薇被恐龍逼到崩潰！《橡樹街末日》7大看點：整條街穿越、全家陷入史前末日求生
原本只是平靜的社區日常，一場神祕宇宙事件發生後，整條橡樹街竟突然被送進充滿恐龍的未知世界。安海瑟薇與伊旺麥奎格在《橡樹街末日》中飾演一對夫妻，帶著兩個孩子面對斷水、斷電、物資不足與巨獸追殺，家庭關係也在極端環境下受到考驗。
從整條街集體穿越、恐龍闖入住宅區，到安海瑟薇苦等8年終於等到合作機會，《橡樹街末日》集結災難、科幻、家庭與驚悚元素。這篇女子漾整理電影7大看點，一次看懂這場史前末日危機有多失控！
文章目錄
《橡樹街末日》劇情介紹
《橡樹街末日》劇情介紹
一場神祕宇宙事件撕裂橡樹街社區，整個街區被傳送到未知地點，普拉特一家很快發現，住宅周圍出現巨大恐龍，外界聯繫全面中斷。一家人困在難以辨認的環境中，只能依靠有限資源求生，原本瀕臨破裂的家庭關係，也在危機中受到考驗，普拉特一家能否重新團結、保護彼此，將成為他們活下去的關鍵。
《橡樹街末日》看點1.整條橡樹街被送進恐龍世界
《橡樹街末日》看點1.整條橡樹街被送進恐龍世界
《橡樹街末日》的劇情從一場神祕宇宙事件展開，原本平靜的橡樹街突然被撕離熟悉世界，整個社區連同住宅、車輛與居民，一起被傳送到未知地點。普拉特一家眼前的房屋仍維持原貌，街區外的環境卻完全改變。外界聯繫中斷，居民無法確認自己身在何處，也不知道救援是否會出現。原本用來散步、騎腳踏車的社區道路，開始出現巨大恐龍，熟悉的家門成為唯一屏障，一旦踏出住宅，誰也無法預測會遇見什麼。
《橡樹街末日》看點2.安海瑟薇挑戰末日媽媽角色
《橡樹街末日》看點2.安海瑟薇挑戰末日媽媽角色
安海瑟薇在片中飾演普拉特家的母親，危機發生後，她必須保護兩個孩子，協助全家面對陌生環境，家庭生活原本就有壓力，穿越事件發生後，問題全面升級。她要安撫孩子的恐懼，與丈夫討論下一步行動，還得隨時注意門外是否有恐龍靠近。角色沒有專業求生訓練，也沒有強大武器，只能靠母親本能與臨場判斷保護家人，安海瑟薇過去常以浪漫、時尚與職場角色受到觀眾喜愛，這次的造型與情緒都更貼近混亂求生狀態。
《橡樹街末日》看點3.恐龍讓米蘭達突然變得親切
《橡樹街末日》看點3.恐龍讓米蘭達突然變得親切
安海瑟薇近期再度回歸《穿著Prada的惡魔》系列，宣傳《橡樹街末日》時，也被問到一個有趣問題：遇見恐龍，與再次面對米蘭達，哪一個更可怕？
她笑說，跟米蘭達相處雖然壓力很大，最後至少可能變得更有品味、更會打扮；遇見恐龍時，她只會徹底陷入恐慌，完全沒有時間顧及形象。這段回答讓兩部電影意外產生連結。米蘭達可能用一句話讓安迪懷疑人生，恐龍帶來的危險更直接，連逃跑時都沒有整理頭髮的時間。
《橡樹街末日》看點4.伊旺麥奎格化身普通家庭爸爸
《橡樹街末日》看點4.伊旺麥奎格化身普通家庭爸爸
與安海瑟薇搭檔演出夫妻的，是曾在《星際大戰》系列飾演「歐比王」的伊旺麥奎格，這次他沒有光劍，也無法使用原力，只能以一名普通父親的身分保護妻子與孩子。面對突然出現的恐龍、陌生環境與有限資源，他必須快速做出決定。伊旺麥奎格與安海瑟薇飾演的夫妻，在危機發生前已面臨家庭關係問題。兩人進入未知世界後，沒有時間逃避矛盾，每一次判斷都可能影響孩子安全。
《橡樹街末日》看點5.斷水斷電讓求生難度全面升級
《橡樹街末日》看點5.斷水斷電讓求生難度全面升級
橡樹街被傳送後，居民失去原本熟悉的生活支援，水、電與通訊中斷，外界救援也沒有任何消息。手機無法正常聯絡，家中的物資數量有限，居民必須重新計算食物與飲用水，平常容易取得的生活用品，進入未知世界後都成為重要資源。恐龍威脅就在社區周圍，居民無法隨意離開住宅尋找物資，每一次外出都可能碰上危險，留在屋內又必須面對資源逐漸減少的壓力。
《橡樹街末日》看點6.末日危機考驗瀕臨破碎的家庭
《橡樹街末日》看點6.末日危機考驗瀕臨破碎的家庭
《橡樹街末日》的故事核心放在普拉特一家，這個家庭在災難發生前，關係已經出現裂痕。穿越事件迫使一家人重新合作，面對無法辨認的環境，他們必須彼此信任，才能保護孩子、分配資源、找出活路，家庭成員一旦各自行動，整體安全就可能受到影響。普拉特夫妻能否放下原有矛盾，重新站在同一陣線，也成為電影的重要情感線，當恐龍逼近家門，全家能否停止爭執、重新相信彼此，直接關係到每個人的生死。
《橡樹街末日》看點7.安海瑟薇苦等8年完成合作心願
《橡樹街末日》看點7.安海瑟薇苦等8年完成合作心願
《橡樹街末日》由大衛羅伯特米切爾擔任編劇與導演，安海瑟薇早在多年前看完他的作品《靈病》後，就對導演的敘事風格留下深刻印象。她主動請經紀人安排見面，兩人第一次碰面便聊了約三個小時，安海瑟薇一直相信雙方未來會有合作機會，這份期待最後等了整整8年。
劇本送到她手上後，她發現這次合作將讓自己困在斷水、斷電的社區，門外還有恐龍四處出沒，真正打動她的部分，來自故事中的家庭關係，普拉特一家在危機中重新學習信任、依靠與珍惜彼此，讓電影擁有災難場面之外的情感重量。
《橡樹街末日》卡司陣容
《橡樹街末日》卡司陣容
《橡樹街末日》由安海瑟薇、伊旺麥奎格領銜主演，梅西史黛拉、克利斯汀康佛瑞共同演出，製片陣容包含J. J.亞伯拉罕、漢娜明格拉、強柯恩、大衛羅伯特米切爾、麥特傑克森與湯米哈波。電影由大衛羅伯特米切爾編導，延續他擅長營造未知感與心理壓力的敘事風格，將恐龍災難、家庭裂痕與末日求生放進同一條住宅街。
《橡樹街末日》預售票將於8月5日開賣，電影於8月12日星期三上映，上映版本包含2D、IMAX、4DX、Ultra 4DX、SCREENX、Dolby Cinema與Dolby Vision Atmos。
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