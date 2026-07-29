2026-07-29 15:05 女子漾／編輯劉芫榛
上班族又要重看了！《穿著Prada的惡魔2》Disney+開播，Lady Gaga、Heidi Klum客串，彩蛋太多！
睽違20年，《穿著Prada的惡魔2》正式登上Disney+，安海瑟薇、梅莉史翠普、艾蜜莉布朗與史丹利圖奇等原班卡司回歸。續集不只延續精品時尚與犀利職場交鋒，也將故事帶進媒體數位轉型與新世代競爭。
《穿著Prada的惡魔2》正式上線Disney+
2006年推出的《穿著Prada的惡魔》，以超過3億美元全球票房、經典造型與犀利對白，成為許多觀眾心中的時尚職場代表作。
續集《穿著Prada的惡魔2》延續首集熱度，全球累積票房突破6.75億美元，並在上映兩週內超越首集成績。如今電影正式登上Disney+，首集與續集也能在平台一次重溫。
小安不再是菜鳥，與米蘭達並肩登場
續集中，小安歷經多年職場磨練，早已不再是初入《伸展台》時手忙腳亂的新人。她以更加成熟、自信的姿態回歸，開場便戴上墨鏡，與昔日上司米蘭達並肩同行。
當年的助理愛蜜莉也已蛻變為野心與實力兼具的職場老手，甚至成為可能威脅《伸展台》的對手；曾在首集協助小安完成時尚改造的奈吉，則終於站上屬於自己的舞台。
米蘭達面臨媒體數位轉型危機
梅莉史翠普飾演的米蘭達依舊氣場強大，看似仍掌控時尚帝國，卻必須面對紙本媒體衰退、數位轉型及新世代職場價值崛起。
這次的挑戰不再只是管理助理或完成下一期雜誌，而是如何在快速改變的產業環境中，守住自己的地位與影響力。續集也進一步揭開米蘭達強勢外表下，較少被看見的一面。
Lady Gaga、Heidi Klum驚喜客串
除了原班角色回歸，《穿著Prada的惡魔2》也加入多位時尚圈話題人物客串，包括Lady Gaga、超模Heidi Klum，以及Zendaya的造型師Law Roach。
從精品服飾、高訂造型到人物出場方式，電影延續首集重視細節的特色，背景畫面、服裝搭配與角色造型變化都可能藏有彩蛋，也讓時尚迷有反覆觀看的理由。
從時尚電影看見新世代職場難題
《穿著Prada的惡魔》之所以多年來仍深受歡迎，不只因為華麗時尚，也因為故事呈現許多上班族熟悉的職場選擇。
從面對高壓主管、追求成功，到工作與私人生活失衡，首集呈現初入職場的迷惘；續集則將焦點放在資深工作者面對產業變革、領導方式與個人成就感等問題。
不論是剛踏入職場的新人，或正處於事業轉折期的工作者，都能從角色的選擇中看見熟悉的掙扎。
精華 FAQ
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《穿著Prada的惡魔2》已正式登上Disney+，觀眾可同時重溫首集與續集。這次上線也讓經典時尚職場故事再次受到關注，吸引老影迷回看。
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小安已從菜鳥成長為成熟自信的職場人，與米蘭達並肩登場；愛蜜莉則成了兼具野心與實力的資深對手，奈吉也終於站上屬於自己的舞台。
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除了原班角色與經典穿搭回歸，片中還有Lady Gaga、Heidi Klum、Law Roach等客串，服裝、高訂造型與背景細節都可能藏有彩蛋，話題性十足。
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