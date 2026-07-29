2026-07-29 14:43 女子漾／編輯劉芫榛
愈熟愈想疏遠！友情失衡5大特徵，總是你在付出就該注意
有些友情沒有發生轟轟烈烈的背叛，卻會讓人愈相處愈疲憊。對方需要抱怨時天天找你，輪到你想說話卻突然已讀；嘴上說關心你，實際上每次聊天都只圍著自己打轉。以下整理5種讓人想默默拉開距離的朋友，真正消耗人的，往往不是偶爾情緒低落，而是長期只把你當成方便使用的陪伴。
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1.什麼都要跟你比，連你過得好都不開心
這類朋友平常看似和你感情很好，卻總會默默比較工作、薪水、感情、外貌與生活進度。當你分享好消息時，他不是替你開心，而是立刻補上一句：「其實也還好吧」或把話題轉回自己的成就。
偶爾羨慕朋友很正常，真正讓人不舒服的是，對方長期淡化你的努力、用挖苦式稱讚潑冷水，或每次都要證明自己贏過你。好的朋友不一定對你每個選擇都認同，但通常願意真心看見並慶祝你的進步；支持彼此的成功，也是良好友誼的重要表現。常見表現：
「這也沒什麼吧，我朋友早就做到了。」
「你只是運氣比較好。」
你剛分享喜訊，他馬上說一件更厲害的事蓋過去。
2.愛講別人祕密，轉頭也可能講你的
他總有聊不完的八卦，從朋友分手、同事犯錯到別人的家庭問題，全都能當成聊天素材。剛開始可能覺得跟他聊天很有趣，時間久了卻會開始懷疑：「他今天這樣說別人，改天會不會也這樣說我？」
並非所有談論第三人的行為都等同惡意，但若對方經常散播私事、嘲笑別人的傷痛，或明知內容需要保密仍拿來娛樂，就容易破壞友情最重要的信任感。專家也建議，遇到讓自己不舒服的八卦話題時，可以直接表明不願參與。
常見表現：
「我只跟你說，你不要告訴別人。」
每次見面都在評論共同朋友。
你說過的私事，後來莫名被其他人知道。
3.不接受拒絕，一設界線就情緒勒索
朋友臨時找你幫忙、邀約或傾訴，你偶爾沒有時間，他便開始冷嘲熱諷：「有男友就不需要朋友了吧」、「原來我們感情只有這樣」或「算了，當我沒說」。
健康界線不是拒絕關心，而是讓雙方知道彼此能接受什麼、目前有多少時間及情緒空間。若朋友不尊重你的休息、隱私和選擇，甚至把你的拒絕解讀成背叛，久而久之便可能讓人產生壓力。心理健康專家指出，界線有助於保護個人的情緒與價值，也能建立關係中的尊重。
常見表現：
要求你隨時回訊息。
你拒絕一次，他就故意冷落你。
用「真正的朋友就會……」逼你答應。
4.只有需要你時才出現，平常永遠找不到人
心情不好、需要搬家、失戀或工作出包時，他第一個想到你；事情解決後，卻再次消失。你主動約見面時總得到「最近很忙」，等他有需求時又突然變得非常熱絡。
友情難免有一段時間由某一方付出較多，但若長期都是你主動聯絡、安排見面與提供協助，對方始終沒有回應，可能就是單向友情的警訊。資料指出，缺乏互惠、聊天長期只圍繞一個人，以及永遠由同一方維持聯絡，都是友情失衡的常見跡象。
常見表現：
沒事幾個月不聯絡，有事突然叫你「寶」。
聚會永遠由你主動安排。
你需要幫忙時，他總有理由缺席。
5.一直向你倒垃圾，輪到你抱怨就不想聽
他每次找你，都在抱怨主管、伴侶、家人或人生不公平。你認真安慰、分析、陪他聊到半夜，輪到你想分享難過的事情時，他卻迅速轉移話題、敷衍回應，甚至直接消失。
抱怨本身沒有錯，朋友互相傾聽也是親密關係的重要部分。差別在於健康傾訴通常會顧及對方當下是否有餘力，也保留雙向說話的空間；「情緒傾倒」則可能出現不分時間大量訴苦、不接受回應、不願處理問題，也不讓聽者分享自身困擾等特徵。長期承擔這種單向情緒勞動，容易讓另一方感到疲憊與怨懟。
常見表現：
一通電話抱怨兩小時，卻沒問過你最近好不好。
同一個問題反覆訴苦，但拒絕任何改變。
你才說一句自己的事，他立刻接回：「這算什麼，我才慘。」
一次不體貼，不代表就是壞朋友
每個人都有特別低潮、忙碌或需要被照顧的時期，友情偶爾不對等並不代表一定要絕交。真正需要留意的，是這些情況是否長期反覆發生，以及當你坦白表達感受後，對方是否願意傾聽和調整。
與其因為一次已讀不回就判定友情結束，不妨先說明自己的感受，例如：「最近聊天好像大多在處理你的事情，我也希望偶爾能有被聽見的空間。」若溝通後仍持續被忽略、情緒耗盡或界線遭到侵犯，再逐步減少互動也不遲。專家建議，面對單向友情可以先辨認失衡、進行坦白對話並設定界線；若關係始終沒有改變，才考慮讓彼此自然淡出。
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