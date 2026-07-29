2026-07-29 15:12 女子漾／編輯黃冠婷
BIGBANG原本差點不是這個組合！從〈謊言〉爆紅到三人重返大巨蛋，10件事看懂他們為何紅了20年
等待多年的VIP終於等到了！迎接出道20週年，BIGBANG由G-DRAGON、太陽與大聲三人再度合體展開世界巡演，台北場將於2026年10月10、11日登上台北大巨蛋。這也是BIGBANG自2017年後，再次以團體名義舉行大型世界巡演。
文章目錄
- BIGBANG傳奇揭密1：G-DRAGON、太陽原本可能以雙人組出道
- BIGBANG傳奇揭密2：T.O.P是G-DRAGON找來的，成軍前還有人被淘汰
- BIGBANG傳奇揭密3：出道沒有立刻登頂，直到〈謊言〉才真正翻身
- BIGBANG傳奇揭密4：偶像不只唱歌，還能自己創作
- BIGBANG傳奇揭密5：五個人不必長得一樣，也不用穿得一樣
- BIGBANG傳奇揭密6：團體很紅，個人活動也各自站得住
- BIGBANG傳奇揭密7：空白多年，前奏一響還是全場會唱
- BIGBANG傳奇揭密8：皇冠手燈改變演唱會應援文化
- BIGBANG傳奇揭密9：小分隊活動也能各自成為代表作
- BIGBANG傳奇揭密10：不像傳統偶像男團，每個人都能成為主角
- BIGBANG為什麼20年後仍無法被取代？
從2006年出道到現在，韓國樂壇早已換過好幾代偶像，BIGBANG卻依然能讓〈謊言〉、〈一天一天〉、〈Fantastic Baby〉與〈Bang Bang Bang〉前奏一下，全場立刻進入大合唱。更驚人的是，大家熟悉的成員組合，當初差點不是現在的模樣。
以下揭密BIGBANG成軍、爆紅與走向世界長紅的10個關鍵，帶妳在演唱會前重新認識這組陪伴一代人長大的傳奇男團。
BIGBANG10項傳奇揭密
BIGBANG10項傳奇揭密
BIGBANG傳奇揭密1：G-DRAGON、太陽原本可能以雙人組出道
BIGBANG正式成軍前，G-DRAGON與太陽早已在YG接受多年訓練。兩人從年少時期便一起練習唱歌、舞蹈與饒舌，一度朝嘻哈雙人組的方向準備出道，後來公司才決定擴大企畫，加入其他練習生組成男團。這段共同成長的經歷，也讓G-DRAGON與太陽成為團體最穩定的核心。即使音樂風格與個性不同，兩人對舞台的默契早在出道前便已培養多年。
G-DRAGON負責創作、概念與團體方向，太陽則以穩定唱功、舞蹈與R&B色彩撐起音樂質感。兩人的關係不只是隊友，更像從少年時期一路陪伴彼此走到世界舞台的老朋友。
BIGBANG傳奇揭密2：T.O.P是G-DRAGON找來的，成軍前還有人被淘汰
BIGBANG出道過程曾透過紀錄節目公開，當時參與選拔的練習生除了後來正式出道的成員，還包括張賢勝。T.O.P本來便與G-DRAGON相識，後來在對方推薦下參加YG試鏡。據過往公開內容，他一度因體型不符合公司期待而未立即獲選，之後經過調整才順利加入訓練。
張賢勝則一路參與出道企畫，最終未能進入正式陣容，後來轉往其他公司，並以BEAST成員身分出道。因此，較精確的說法不是「BIGBANG原本是6人團」，而是出道選拔階段曾有6名主要候選人，最後由其中5人正式出道。
BIGBANG於2006年8月19日在YG家族演唱會正式亮相，之後推出首張單曲，開啟團體活動。
BIGBANG傳奇揭密3：出道沒有立刻登頂，直到〈謊言〉才真正翻身
今天提到BIGBANG，許多人會直接聯想到天王級男團，但他們剛出道時並沒有立刻成為全民偶像。2006年發行的早期單曲已展現饒舌、R&B與成員創作特色，卻還沒有一首真正席捲全韓國的代表作。轉折發生在2007年，首張迷你專輯《Always》推出主打歌〈Lies〉，也就是粉絲熟悉的〈謊言〉。
〈謊言〉由G-DRAGON參與詞曲創作，將電子節奏、鋼琴旋律與失戀情緒結合，在韓國音樂榜單長時間占據高位，也讓BIGBANG從受到矚目的新人，躍升為全民級男團。接著推出的〈Last Farewell〉與2008年的〈Haru Haru〉延續熱度，讓「悲傷情歌配上強烈電子節奏」成為BIGBANG最具辨識度的音樂公式之一。
沒有〈謊言〉，BIGBANG或許仍會出名；但正是這首歌，讓大眾第一次清楚看見，他們不是只靠公司包裝的偶像，而是能創造自己音樂風格的團體。
BIGBANG傳奇揭密4：偶像不只唱歌，還能自己創作
BIGBANG最重要的影響之一，是讓「偶像自己寫歌」逐漸成為大眾評價男團的重要標準。YG在BIGBANG出道初期的官方介紹中，便強調成員具備唱歌、舞蹈、饒舌、作詞與作曲能力，後續作品也持續收錄由成員參與創作的歌曲。
G-DRAGON不只擔任隊長，也參與〈謊言〉、〈一天一天〉、〈Fantastic Baby〉與〈Bang Bang Bang〉等代表作的創作。T.O.P、太陽與大聲也透過作詞、製作或個人作品，建立不同音樂色彩。
BIGBANG傳奇揭密5：五個人不必長得一樣，也不用穿得一樣
早期韓團常以整齊制服、同步舞蹈與統一造型建立團體感，BIGBANG卻反其道而行。每名成員都有鮮明定位，G-DRAGON前衛、大膽；太陽擅長R&B與舞蹈；T.O.P擁有低沉饒舌和藝術氣質；大聲以渾厚歌聲與綜藝感受到喜愛。即使站在同一個舞台，服裝、髮型與表演方式也不必完全一致。
尤其G-DRAGON從髮色、指甲彩繪、女裝元素到精品搭配，經常打破當時韓國男性偶像的造型規則。他不只是穿上流行服裝，更常讓原本小眾的設計與單品在曝光後受到追捧。BIGBANG讓觀眾看見，團體感不一定等於每個人變得相同；反而是每個人夠有特色，合在一起才產生無法複製的氣場。
BIGBANG傳奇揭密6：團體很紅，個人活動也各自站得住
BIGBANG另一項領先當時男團的特色，是很早便建立成熟的個人活動模式。太陽以〈Only Look at Me〉、〈Wedding Dress〉與〈Eyes, Nose, Lips〉奠定R&B男歌手地位；
G-DRAGON推出〈Heartbreaker〉、〈Crooked〉等個人代表作，也展開大型Solo巡演；大聲則在日本以D-LITE之名發展，透過歌唱與巡演累積穩定人氣。
團體活動不需要壓縮個人特色，Solo成功也沒有讓BIGBANG失去存在感。相反地，每個人把外面的經驗帶回團體後，BIGBANG的音樂與舞台變得更豐富。「團體與個人並行」的模式，如今已成為許多K-POP團體的重要發展方向，但BIGBANG早在第二代韓團時期，便已證明偶像可以同時擁有團體身分與完整個人品牌。
BIGBANG傳奇揭密7：空白多年，前奏一響還是全場會唱
2012年迷你專輯《Alive》收錄〈Blue〉、〈Bad Boy〉與〈Fantastic Baby〉，進一步讓BIGBANG的音樂走向國際；到了2015年《MADE》系列，他們連續推出〈Loser〉、〈Bae Bae〉、〈Bang Bang Bang〉、〈If You〉等歌曲，再度迎來事業高峰。YG將《MADE》形容為確認BIGBANG存在感、創下多項紀錄的重要企畫。
之後團體因入伍、成員異動與各自發展，經歷漫長空白。2022年，BIGBANG推出〈Still Life〉，以四季比喻青春、離別與時間流逝，沒有強烈舞蹈與華麗宣傳，仍迅速喚起一整代粉絲的回憶。這也是他們自〈Flower Road〉後，時隔約4年推出的新歌。
如今BIGBANG以G-DRAGON、太陽與大聲三人體制迎接20週年。少了過去熟悉的完整陣容，對老粉而言難免帶著複雜心情；但三人再度站在一起，也代表這個名字經過高峰、爭議與漫長停頓後，仍選擇繼續往前。
BIGBANG傳奇揭密8：皇冠手燈改變演唱會應援文化
BIGBANG傳奇揭密8：皇冠手燈改變演唱會應援文化
現在參加韓團演唱會，粉絲幾乎人手一支專屬造型手燈，但早期的應援工具多半只是氣球、螢光棒或印有團名的簡單燈具。BIGBANG在2007年推出由G-DRAGON參與設計的皇冠造型手燈「Bang Bong」，以黃色皇冠搭配字母「B」，讓粉絲即使在人群中，也能一眼看出所屬團體。
《韓國先驅報》在整理K-POP手燈文化時指出，現代韓團專屬手燈的發展，普遍被認為從BIGBANG的皇冠手燈開始。它不只是一件演唱會周邊，更將團體名稱、代表色與粉絲身分結合，後來愈來愈多韓團也開始推出各自具有象徵意義的專屬手燈。對VIP來說，演唱會裡整片黃色皇冠燈海，本身就是BIGBANG舞台的一部分。這次三人唱進台北大巨蛋，久違的黃色燈海也勢必成為最令人期待的畫面之一。
BIGBANG傳奇揭密9：小分隊活動也能各自成為代表作
BIGBANG傳奇揭密9：小分隊活動也能各自成為代表作
BIGBANG不只開創團體與個人活動並行的模式，成員之間組成的小分隊，同樣能發展出不同於團體的音樂風格。
2010年，G-DRAGON與T.O.P組成GD&TOP，推出〈High High〉、〈Oh Yeah〉與〈Knock Out〉等歌曲，將兩人的饒舌、時尚與舞台風格集中放大。專輯在韓國取得亮眼銷售成績，也讓兩名團員不必離開BIGBANG，就能打造完整的小分隊品牌。
2014年，G-DRAGON與太陽再以GD X TAEYANG名義推出〈Good Boy〉。歌曲融合Hip-hop、電子與強烈舞蹈，發行後登上美國告示牌World Digital Songs榜冠軍。《韓國先驅報》指出，〈Good Boy〉是當時少數成功登頂該榜的韓國歌曲之一，也證明BIGBANG成員重新排列組合後，依然能創造新的熱門作品。
BIGBANG傳奇揭密10：不像傳統偶像男團，每個人都能成為主角
BIGBANG傳奇揭密10：不像傳統偶像男團，每個人都能成為主角
BIGBANG能夠長紅20年，最大特色之一，就是他們從來不像傳統公式打造出的偶像男團。
韓國第一代男團如H.O.T.、水晶男孩、神話，多半以鮮明分工、整齊群舞與統一造型建立團體形象；後來的K-POP男團則更重視精準編舞、完整世界觀與高度一致的視覺概念。BIGBANG卻走出另一條路：團員不必穿一樣、跳一樣，甚至不需要擁有相同氣質。
G-DRAGON負責創作、時尚與舞台概念，太陽以R&B唱功和舞蹈見長，大聲則靠渾厚歌聲與綜藝感圈粉。每個人單獨站上舞台，都有足以成為Solo歌手的特色；回到團體時，卻又能組成只有BIGBANG才有的聲音。這也讓BIGBANG的魅力不依賴整齊劃一，而是來自成員之間的差異。
即使三人目前分屬不同經紀公司，也各自擁有完整事業版圖，團體活動仍沒有因此失去號召力。G-DRAGON在2025年推出睽違超過11年的正規專輯《Übermensch》，並完成橫跨多地的個人巡演；太陽則於2026年5月推出第4張正規專輯《Quintessence》；大聲也持續以音樂、演出與綜藝活動維持人氣。
三人早已不需要只依靠BIGBANG的名字生存，各自有想做的音樂與人生方向。太陽結婚成家後仍持續創作；G-DRAGON延伸至時尚與藝術；大聲則發展主持與綜藝。
2026年三人以BIGBANG名義登上Coachella，並帶來團體與個人舞台。隨後宣布完成20週年新專輯，並展開相隔約9年的世界巡演，巡演規模涵蓋18座城市、31場演出，顯示團體號召力依然存在。
BIGBANG為什麼20年後仍無法被取代？
BIGBANG的歌不只是一串熱門單曲，更像許多人的青春時間軸。第一次失戀時聽〈謊言〉，學生時期用〈一天一天〉當手機鈴聲，派對上跟著〈Fantastic Baby〉喊出「Wow, Fantastic Baby」，長大後再聽〈Still Life〉，才突然明白青春真的會離開。
他們並不是一路毫無波折的完美偶像，團體歷程甚至伴隨離團、爭議與長期停擺。正因如此，BIGBANG如今的回歸不只是一次懷舊演出，也像三名成員與粉絲共同回答：走過20年之後，這個名字還能不能繼續？
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower