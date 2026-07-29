2026-07-29 14:00 睿忒
Against The Current 的暗黑系回歸！〈Dead Man Walking〉嘶吼出行屍走肉的空虛內心！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：Against The Current 睽違近5年，終於朝新專輯邁進。
- 重點二：〈Dead Man Walking〉展現更內斂且暗黑的音樂方向。
- 重點三：歌曲以行屍走肉心境與空虛感，呼應黑紅視覺與墓地感MV
Hi there，今天來分享一下睽違多時終於要邁向下一張作品的Against The Current，他們在2023年時連續釋出了〈"good guy"〉(2023)、〈silent stranger〉(2023) 兩首歌曲時，讓人一度以為新專輯就要到來了，不過最後又沉寂了下去。而前兩年也因為主唱Chrissy Costanza忙於自己的個人專輯《XII》(2024)，所以想當然爾也不可能再加進樂團的專輯讓宣傳變得混亂，於是距離上一張專輯《fever》(2021) 也就這樣經過了近五年。
幸好這份等待應該要結束了，在今年3月時 ATC 發行了新單曲〈Heavenly〉(2026)，並在5月時又釋出了〈Dead Man Walking〉(2026)，這首歌也是今天想分享給大家、非常打中我的一首單曲。從這次的曲風可以聽出，ATC 朝向更加內心卻也更加暗黑的風格前進，並在這樣的音樂風格影響之下也蔓延到了視覺傳達上，這一波都以黑、紅相互交映為主，這種雖然有些意想得到、但卻仍令人充滿期待的氛圍，實在是很適合 ATC 啊！
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〈Dead Man Walking〉在英文語法中算是描述時日無多的情景，而我認為 ATC 在歌曲裡表達的重點並不像這種情形，更貼切地說，應該是想要呈現「行屍走肉」的心理狀態，並且這樣的內心狀態是只有自己知道的，在別人眼中看起來的自己或許經歷過了很多事情，但卻沒人知道那些痛苦的過去在心中造成了什麼影響，所以自己就像是行屍走肉那般地活著，好似活著的自己就只是單純地活著，而絲毫沒有對於未來的希望。
對於這首〈Dead Man Walking〉，主唱 Crissy 曾經表示，這是首深入內心、血淋淋的剖白，大家都以為自己在努力、奮鬥後得到想要的結果了，但卻沒人看見從那樣的拼鬥過來之後，代價是失去了原本的自我。我很喜歡他們把這樣的情緒都投注在音樂當中，並且從歌聲也能聽出那種無人理解的嘶吼，但即便整首歌的編曲儘管高漲又強勁，也還是透露出強烈的空虛感，這又何嘗不是一種被逼到絕境的爆發呢？
MV 部分利用似是墓地的場景再搭上後製的特效，很直接地營造出〈Dead Man Walking〉的黑暗氣氛，雖然沒有插入什麼劇情，但我想光是從場景、妝髮造型等視覺呈現，就可以理解 ATC 想表達的氛圍了，在聽歌時並不用顧慮 MV 的劇情進展也是不錯的體驗，可以專注地感受音樂和其中情緒的融合，雖然是比較偏向簡單的製作，但 MV 確實蠻切題的。
Against The Current 這次〈Dead Man Walking〉這樣的風格我非常喜歡，他們從成軍早期的熱血曲風，到後來第一、二張專輯中漸漸開始頗析自己的內心，在喧鬧的搖滾樂之中表達出心裡的吼叫；而他們在此次即將來臨的專輯終於邁向極端的暗黑風，個人是非常期待看到專輯的完整模樣，畢竟他們實在是太適合駕馭這樣的曲風了！希望在他們明年初來到台北開演唱會時，已經可以聽到新專輯的整體面貌了！
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===非工商時間===
《TILL DEATH＆BACK TOUR》
時間：2027年1月9日(五) 下午7點30分
地點：台北國際會議中心 TICC
👉 入手演唱會門票這邊請：購票傳送門
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🎧〈Dead Man Walking〉官方收聽連結：stem.ffm.to/-deadmanwalking
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精華 FAQ
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文章指出，ATC 這次明顯走向更內心、也更暗黑的方向，不再只是熱血搖滾，而是把情緒拉向壓抑與爆發並存的狀態，整體氛圍更成熟也更沉重。
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作者認為這首歌不是單純寫「時日無多」，而是描寫只有自己知道的行屍走肉感；外人看似努力奮鬥，內心卻早已失去希望與原本的自我。
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MV 以類似墓地的場景、後製特效與黑紅色調營造黑暗氣氛，雖然沒有複雜劇情，但透過造型與場景就能直接傳達歌曲的壓抑、空虛與絕境感。
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