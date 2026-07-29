2026-07-29 14:32 女子漾／編輯王廷羽
盧廣仲、美秀集團全都來！JAM JAM ASIA破80組卡司嗨翻北流，票價+跨夜DJ懶人包
想一次聽遍台灣、日本、韓國、香港、菲律賓與越南音樂人，8月底的北流千萬別錯過！2026「JAM JAM ASIA 亞洲音樂節」將於8月29日至30日登場，由「三金歌王」盧廣仲擔任「JJA小隊長」，集結超過80組亞太音樂人，從流行、搖滾、City Pop、R&B、Hip-Hop到電子音樂，連續兩天在七大舞台輪番開唱。以下幫大家整理「JAM JAM ASIA 亞洲音樂節」懶人包，票價、時間、陣容一次掌握！
文章目錄
JAM JAM ASIA 2026時間、地點資訊一次看
JAM JAM ASIA 2026時間、地點資訊一次看
今年JAM JAM ASIA規模再升級，超過80組來自台灣、日本、韓國、香港、菲律賓及越南等地的音樂人，將在北流園區七大舞台輪番演出。
JAM JAM ASIA 亞洲音樂節演出日期：2026年8月29日(六)~8月30日(日)
演出地點：臺北流行音樂中心
購票通路：ibon售票系統、全臺7-ELEVEN ibon機台
JAM JAM ASIA演出亮點
JAM JAM ASIA演出亮點
亮點1. 盧廣仲首度參加 打造限定「JAM JAM歌單」
「三金歌王」盧廣仲首度加入JAM JAM ASIA，更擔任今年的「JJA小隊長」，他透露，希望自己能在舞台上「JAM出一朵花」，還形容參加音樂節就像回到以前在吉他社，和其他社員一起即興玩音樂的時光，只是這次台下多了更多觀眾。
為了呼應音樂節主題，盧廣仲也預告將準備專屬「JAM JAM歌單」，除了自己的歌曲，也可能演唱替其他歌手創作的作品，編曲中則有機會加入更多自由即興段落，看到卡司名單中有不少圈內好友，他更打算趁空檔到其他舞台「串門子」，親自到台下支持朋友演出。
亮點2. 告五人搭五月天瑪莎 重量級卡司齊聚
今年演出陣容橫跨流行、搖滾、電子、City Pop、R&B與Hip-Hop，包括告五人 Accusefive ft. 五月天瑪莎 Mayday Masa、楊乃文、范曉萱＆100%樂團、鶴 The Crane、持修，以及韓國人氣樂團HYUKOH、日本City Pop傳奇歌手大貫妙子。
最新一波名單則加入盧廣仲、美秀集團、大象體操、百合花、韓國樂團ADOY與Broccoli, you too?、香港器樂實驗樂團假日貞操，以及菲律賓音樂人(((O)))、越南創作歌手Chivan feat. Vũ Thanh Vân，讓樂迷能在兩天內一次聽見不同地區與曲風的音樂作品。
亮點3. 美秀集團首度登場 放話讓北流全場跳起來
首次受邀參加JAM JAM ASIA的美秀集團，得知今年將有超過80組國內外音樂團隊參與，直呼光是受邀就覺得「賺到」。美秀集團也透露，將為本次音樂節準備限定歌單，鍵盤手冠佑更直接喊話，希望演出時能讓全場觀眾一起跳起來。結合台味搖滾、復古電子音色與強烈舞台魅力，這場演出也成為今年台灣樂團卡司中的焦點之一。
亮點4. ADOY五度來台 北流首唱新歌
韓國獨立樂團ADOY將第五度來台演出，同時也是他們第一次站上臺北流行音樂中心的舞台。團員表示，很開心能在期待已久的北流表演，還向台灣歌迷徵求南港周邊的美食推薦。ADOY過去來台時曾分享品嘗牛肉麵、搭計程車等經驗，因國際經紀團隊中有台灣成員，團員平時也有不少練習中文的機會，這次除了準備用中文與現場歌迷互動，也預告將搶先演唱即將推出的新專輯作品。
亮點5. DJ KRUSH首登北流 跨夜派對一路嗨到深夜
今年音樂節延續廣受歡迎的「跨夜特別企劃」，邀請日本Hip-Hop傳奇DJ KRUSH首度登上北流舞台，DJ KRUSH被視為Abstract Hip-Hop與Trip-Hop領域的先驅，也將與日本DJ KOCO aka SHIMOKITA接力展現打碟實力。
台灣方面則由嘻哈廠牌創辦人迪拉Dela與饒唱歌手阿夫Suhf組成限定DJ雙人組；迪拉預告將準備大學時期熟悉的Y2K派對歌曲，並與阿夫聯手炒熱現場氣氛。落日飛車薩克斯風手黃浩庭也將以「SAX MACHINE」身分登場，首度帶來結合DJ與薩克斯風的Hybrid DJ表演形式，並演出個人新專輯《SAX TAPE》中的作品。
亮點6. 超過30組新聲登台 現場尋找下一組爆紅音樂人
除了重量級卡司，今年JAM JAM ASIA也攜手唱片公司與音樂祭品牌，推薦超過30組「話題之聲」，打造新世代音樂人展現作品的舞台。陣容包括「2026臺北音樂不斷電」金賞得主Marswalk、銀賞得主共振效應與蕨鳴子fernoiz，以及優勝得主Bella Cry；另有首支MV突破百萬觀看的新生代唱跳歌手郁欣Ivy、老王樂隊主唱張立長的全英文創作計畫LICHANG.rar、韓國復古樂團LIPSTICKERZ，以及金曲獎最佳新人入圍者高真TRU。
郭子恆、青原FIDA、生命樹、陳佩賢、宋晨星、Juice Boy、李晉瑋、王彙筑、鄭亞弦，以及GYOZAMAN、AsaMo、MONONKVL、huijun woo、HOA等音樂人也將參與演出，讓樂迷能在音樂節現場挖掘更多值得關注的新聲音。
JAM JAM ASIA 2026票價資訊
JAM JAM ASIA 2026票價資訊
一般票種
雙日票：NT$3,888，限同一人使用
單日票：NT$2,188，可選擇8月29日或8月30日
國泰世華銀行CUBE信用卡卡友優惠票
CUBE信用卡卡友優惠雙日票：NT$3,738，限同一人使用
CUBE信用卡卡友優惠單日票：NT$2,038，可選擇8月29日或8月30日
學生票
學生雙日票：NT$3,738，限同一人使用
學生單日票：NT$2,038，可選擇8月29日或8月30日
愛心票、敬老票
愛心雙日票、敬老雙日票：NT$1,930，限同一人使用
愛心單日票、敬老單日票：NT$1,090，可選擇8月29日或8月30日
跨夜DJ演出套票
雙日票＋跨夜DJ演出套票：NT$4,488
跨夜DJ演出票：NT$800
跨夜DJ演出套票採限量販售，未滿18歲或未攜帶身分證明文件者不得入場。
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