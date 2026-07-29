2026-07-29 12:07 女子漾／編輯劉芫榛
吳謹言《御廷謠》開播就放火！瘋批女官名場面回歸，陳哲遠少年皇帝太反骨
吳謹言、陳哲遠主演的Disney+古裝權謀劇《御廷謠》已正式上線。吳謹言化身行事果決的女官孟廷輝，首播便上演放火反擊名場面；陳哲遠則飾演表面冷峻、內心充滿野心的少年皇帝英寡，兩人在互相防備中展開一段權謀與情感交織的故事。
《御廷謠》已上線Disney+
《御廷謠》原名《江山為聘》，由吳謹言、陳哲遠主演。故事聚焦出身市井、憑實力走入朝堂的孟廷輝，以及受到舊制與朝臣牽制的少年皇帝英寡。
孟廷輝是當朝首位三元及第的女官，處事圓滑卻手段果決；英寡則看似沉穩克制，私下卻有強烈企圖心，希望打破舊制、實現自己的政治理想。
吳謹言放火反擊掀「瘋批女官」名場面
首播劇情中，孟廷輝一邊在女學苦讀準備鄉試，一邊假扮京都知名舞魁，替好友經營的酒樓招攬生意。
她意外遇見遭人追殺的英寡，兩人一同躲進酒樓，卻因彼此缺乏信任而大打出手。之後，面對前來酒樓挑釁的官宦子弟，孟廷輝直接以磷粉點燃大堂，平靜嗆聲：「對付瘋子，自然要用瘋子的手段，當心一把火把你們全燒死。」
狠勁十足的反擊場面，讓不少觀眾直呼熟悉的吳謹言回來了。
陳哲遠大讚吳謹言演得太爽快
談到放火燒屋的橋段，陳哲遠直呼「看得太爽了」，還引用網友留言：「復仇爽劇一片天，誰見謹言不遞煙！」
他認為，吳謹言之所以能讓觀眾看得痛快，是因為她能準確抓住角色的核心。孟廷輝懲罰惡人後，並沒有單純流露勝利喜悅，而是讓觀眾看見角色的不得已，因此更容易產生共鳴。
吳謹言則表示，雖然自己過去演過不少爽劇角色，但這類角色的表演分寸反而更難拿捏。她也分享自己的入戲方法，就是替角色想像一段熱血背景音樂，幫助自己進入情緒。
孟廷輝不是復仇型女主，為事業主動出擊
吳謹言指出，孟廷輝與她過去飾演的角色最大差異，在於她並非為了復仇而活，而是把心力放在自己的事業與目標。
孟廷輝不習慣長時間隱忍，只要遇到問題就會立刻處理，信奉「今日事今日畢」。吳謹言形容她像一隻「爆衝型大型犬」，每天精力充沛、一刻也停不下來，還有武功在身。
這種直接、主動又帶有行動力的性格，也成為孟廷輝最鮮明的角色特色。
陳哲遠演少年皇帝，真正登上龍椅才知身不由己
陳哲遠透露，最初得知自己要飾演皇帝時，原本以為可以天天受人朝拜，做任何事都很威風。
實際演出後，他才發現帝王處處受到限制，不只龍椅坐起來不舒服，還必須長時間正襟危坐，聽大臣匯報政務，讓他真正感受到「身不由己」。
英寡最大的特色是「反骨」。他表面冷靜沉著，私下卻有野心，也願意為人民挑戰舊有制度。陳哲遠因此特別羨慕孟廷輝能為了目標直接採取行動，不必像皇帝一樣被身分綁住。
片場吃麵吃到忘我，陳哲遠預告泡澡戲
吳謹言也分享拍攝趣事。兩人曾拍攝一場一起吃麵的戲，陳哲遠吃得太投入，讓她一度以為那碗麵是他自己帶來的餐點。
即使麵已經放冷，陳哲遠仍把整碗吃完，讓吳謹言笑說，看他吃東西真的很過癮。
至於後續看點，陳哲遠則特別預告自己的泡澡戲，表示當時雖然吃得比較少、身形未必特別壯，但畫面的張力絕對足夠。
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