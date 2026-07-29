2026-07-29 13:34 女子漾／編輯黃冠婷
LINE用戶快備份！記事本2類貼文9月停用、10月連留言一起刪除
LINE用戶注意！LINE為因應服務營運政策調整，日前公告將調整記事本功能，自2026年9月14日起，將停止支援建立2種貼文類型；10月7日起，部分已存在的記事本貼文、留言及表情回應也會陸續刪除。若記事本內存有聚會投票、紀念貼文或重要回憶，建議提前截圖或複製文字備份，以免到期後無法找回。
LINE記事本9月14日起停用哪2項功能？
因應服務營運政策調整，自2026年9月14日起，LINE記事本將停止支援建立以下2種貼文：
文字背景卡片
過去用戶可替文字加上不同顏色或圖樣背景，製作成文字卡片。功能停止支援後，聊天室與LINE社群記事本都無法再新增此類貼文。
不過，原本已建立的文字卡片不會直接被刪除，而是改以一般文字貼文顯示，原有的背景效果則不再保留。
投票自動發布至記事本
目前用戶在聊天室建立投票後，相關內容會自動登錄至記事本。9月14日之後，聊天室仍能正常建立及使用投票，只是不會再自動生成一篇記事本貼文。
LINE記事本10月7日起刪除哪些內容？
除了停止新增部分貼文，LINE也將自2026年10月7日起刪除以下2類既有資料：
•過去自動發布至記事本的投票貼文：包含一般投票與「LINE挑日子」貼文。
•分享至記事本的LINE VOOM貼文：LINE VOOM前身為「LINE貼文串」，過去從VOOM分享至聊天室記事本的內容也在刪除範圍內。
需要特別注意的是，上述貼文不只會移除文章本身，貼文下方的留言及表情回應也會一併刪除。若內容具有紀念價值，最好不要只保存主文，也要把重要留言一起截圖。
LINE記事本哪些內容不會被這次刪除？
並非所有記事本內容都會在10月消失，這次公告主要影響特定貼文格式。
不在本次公告刪除範圍的內容包括：
•一般文字記事本貼文
•一般照片記事本貼文
•原本的文字卡片主文
•文字卡片將轉為普通文字顯示，但背景設計會消失。
•聊天室投票功能
•投票仍能使用，只是不再自動發布至記事本。
•其他未被公告列入刪除範圍的記事本資料
不過，實際顯示及保存狀態仍應以LINE應用程式與官方公告為準。
LINE記事本怎麼備份？3種方法先保存
LINE目前並未針對這次受影響貼文提供一鍵完整匯出功能，用戶可依內容形式採取以下方式：
•截圖保存：適合保留投票結果、留言、表情回應及原始排版。若貼文內容較長，可分段截圖，並按照順序重新命名整理。
•複製文字：長按貼文或開啟內容後，將重要文字複製至手機備忘錄、雲端文件或電腦檔案，避免只保存在LINE內。
•另外儲存照片或連結：若VOOM貼文內包含圖片、外部連結或活動資訊，建議分別下載圖片、複製網址，並記錄原始發布日期與留言內容。
備份時不要等到10月7日當天才處理，若記事本內累積多年回憶，可以先從家庭群組、朋友群組及工作群組中的重要投票開始整理。
重要日期一次看
2026年9月14日
•停止建立文字背景卡片。
•建立聊天室投票時，不再自動發布至記事本。
•LINE社群記事本同樣無法新增文字背景卡片。
2026年10月7日
•刪除既有的投票及LINE挑日子記事本貼文。
•刪除分享至記事本的LINE VOOM貼文。
•相關留言與表情回應一併移除。
最晚應在2026年10月7日前完成，但重要內容建議提前保存，以免遺漏。
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