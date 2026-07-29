2026-07-29 11:21 女子漾／編輯劉芫榛
還沒追完《鬼滅之刃》快補！《無限城篇》Netflix上線，猗窩座再襲登場
《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》正式登上Netflix，於台灣等亞太23個市場同步上線。電影不只創下台灣影史動畫電影最高票房，更躍居台灣影史累計票房第三名，現在在家就能重溫鬼殺隊與鬼之間的最終決戰。
《鬼滅之刃 無限城篇》正式上線Netflix
在院線締造亮眼票房後，《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》現已於Netflix上線，包含台灣在內，共於亞太地區23個市場推出。
本片在多個上映地區刷新票房紀錄，其中在台灣更成為影史票房最高的動畫電影，同時位居台灣影史累計票房第三名，再次證明《鬼滅之刃》系列的超高人氣。
無限城最終決戰正式揭幕
故事接續「柱訓練篇」，鬼殺隊成員與柱們為迎接與鬼舞辻無慘的最終對決，展開團體強化訓練。
沒想到無慘突然現身產屋敷宅邸，炭治郎與眾柱趕往支援時，卻被捲入深不見底的神祕空間。眾人墜落的地方，正是鬼的根據地「無限城」，鬼殺隊與鬼之間攸關生死的最終決戰也正式展開。
第一章以猗窩座再度登場為最大看點，不只延續過往戰鬥留下的恩怨，也將揭開更多角色的過去與命運。
Netflix一次補完《鬼滅之刃》全五季
除了最新劇場版，《鬼滅之刃》全五季動畫目前也已在Netflix上線。
從炭治郎踏上鬼殺隊之路，到無限列車、遊郭、刀匠村及柱訓練篇，觀眾可以一次補完完整故事，再接著觀看《無限城篇 第一章 猗窩座再襲》，重新回顧炭治郎、禰豆子、善逸、伊之助與柱們一路走來的戰鬥與羈絆。
日本動畫持續席捲Netflix排行榜
日本動畫近年在Netflix持續受到全球會員歡迎，平台表示，目前已有超過半數會員曾觀看至少一部日本動畫作品。
除了《鬼滅之刃》，《咒術迴戰：死滅迴游 前篇》也曾連續13週進入馬來西亞每週Top 10，成為2026年上半年東南亞地區連續上榜最久的日本作品。
《飆馬野郎：JoJo的奇妙冒險》則打入泰國與越南Top 10，《刃牙道：無敵武士》也登上菲律賓排行榜，顯示亞洲觀眾對日本動畫的喜愛，已從熱門大作持續擴展至更多不同類型的作品。
《鬼滅之刃》漫畫發行量突破2億冊
《鬼滅之刃》改編自吾峠呼世晴創作的同名漫畫，於2016年至2020年間在集英社《週刊少年Jump》連載，單行本共23集，全球累計發行量已突破2億冊。
作品以炭治郎為了拯救變成鬼的妹妹禰豆子，加入鬼殺隊展開冒險為主線，融合熱血劍鬥、角色羈絆與人鬼之間的悲傷故事，成為近年最具代表性的日本動漫作品之一。
精華 FAQ
-
《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》已正式上架Netflix，並在包含台灣在內的亞太23個市場同步推出，讓觀眾可在家收看。
-
本片在台灣創下影史動畫電影最高票房，並進一步躍居台灣影史累計票房第3名，顯示《鬼滅之刃》系列在台灣仍有極高人氣與票房號召力。
-
除了最新劇場版，Netflix目前也已上架《鬼滅之刃》全5季動畫，從炭治郎入隊到無限列車、遊郭、刀匠村與柱訓練篇都能一次補完。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower