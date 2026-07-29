2026-07-29 11:21 女子漾／編輯王廷羽
BIGBANG台北演唱會票價公開！大巨蛋連唱2天 搶票時間、實名制與VIP福利一次看
BIGBANG睽違約11年以團體世界巡演形式重返台北，將於10月10日、11日首度登上臺北大巨蛋。台北場共分10種票價，最高為VIP 1站席9430元、最低2980元，並採實名制售票，會員、指定銀行卡友及旅遊平台皆有優先購票機會。這篇女子漾整理演出資訊、搶票時間、VIP福利與必聽歌單，V.I.P準備搶票！
文章目錄
BIGBANG睽違11年團體返台 首度唱進臺北大巨蛋
BIGBANG睽違11年團體返台 首度唱進臺北大巨蛋
BIGBANG睽違約11年再度以團體世界巡演形式回到台北，距離2015年在台北小巨蛋舉辦「BIGBANG 2015 WORLD TOUR [MADE] IN TAIPEI」，已經過了超過10年。這次演出場地升級至可容納更多觀眾的臺北大巨蛋，也是BIGBANG首度站上這座場館開唱，對台灣V.I.P來說，格外具有紀念意義。
「XX : COSMOS」世界巡演預計於2026年8月21日至23日在韓國高陽體育場揭開序幕，之後陸續前往美國、法國、英國、新加坡、河內、日本及香港等城市。台北站將於10月10日、11日登場，連續兩晚在臺北大巨蛋與台灣歌迷見面。
BIGBANG台北演唱會資訊一次看
BIGBANG台北演唱會資訊一次看
BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN TAIPEI演出日期：2026年10月10日（六）、10月11日（日）
演出時間：19：30
演出地點：臺北大巨蛋
BIGBANG台北演唱會票價
VIP 1：NT$9,430，站席/VIP 2：NT$9,380/VIP 3：NT$8,880/NT$8,380／NT$7,980／NT$6,980／NT$6,480／NT$4,980／NT$3,980／NT$2,980
BIGBANG演唱會VIP福利
BIGBANG演唱會VIP福利
此次VIP區觀眾可加價20元購買粉絲福利，不過購票時就必須直接選擇「該區票種＋加購福利」方案，不能先買票、之後再考慮是否補購。觀眾可以自由決定是否加購，但若購票時只選擇一般演出票券，就等同放棄粉絲福利資格，後續無法追加購買。需要辦理退票時，也必須將演出票券及20元福利加購項目一併退回，無法只退演唱會門票，或單獨取消粉絲福利。至於詳細福利內容及適用區域，仍須以主辦單位公布的VIP粉絲福利說明圖為準。
BIGBANG台北演唱會售票方式一次看
BIGBANG台北演唱會售票方式一次看
1. BIGBANG V.I.P MEMBERSHIP SURVEY登記
登記時間：2026年7月29日(三)10：00~8月2日(日)23：59
想參加官方會員優先購票的粉絲，記得先在期限內完成SURVEY登記。只有購買會員資格，卻沒有完成指定登記程序，可能無法取得優先購票資格。
2. BIGBANG V.I.P MEMBERSHIP優先購
預售時間：2026年8月17日(一)10：00~23：59
3. 中國信託卡友優先購
預售時間：2026年8月18日(二)10：00~23：59
4. Trip.com、Klook優先購
預售時間：2026年8月19日(三)10：00
5. 全面啟售
開賣時間：2026年8月20日(四)10：00
售票平台：Ticket Plus遠大售票系統
BIGBANG演唱會實名制搶票注意事項
BIGBANG演唱會實名制搶票注意事項
台北場採實名制售票，購票前需先確認姓名、證件號碼及同行者資料，並依售票系統規定填寫。下單前也要再次核對場次、票區、票種與入場資訊，避免資料錯誤影響進場。VIP福利須在購票時一併加購，之後無法補買；若申請退票，也必須連同福利一起辦理。
BIGBANG必聽神曲推薦
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〈BANG BANG BANG〉
〈FANTASTIC BABY〉
〈Haru Haru〉
〈LOSER〉
〈FXXK IT〉
〈SOBER〉
〈BAD BOY〉
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