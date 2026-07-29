2026-07-29 11:07 女子漾／編輯黃冠婷
小聘20萬掀兩家戰火！女人結婚前一定要看清：他是妳的隊友，還是爸媽的傳聲筒？
近日一名女網友在Threads分享，與交往5年的男友因懷孕決定結婚，沒想到雙方家長首次見面後，便因20萬元小聘與約5.5萬元喜餅產生分歧。男方父親認為小聘金額過高，也嫌女方選擇的西式喜餅太貴，甚至希望直接與女方父親交涉。
留言區不少人勸原PO重新考慮婚事，認為聘金只是開端，未來還可能為婚宴、金飾、坐月子、育兒方式及孩子姓氏繼續爭執。但真正值得觀察的，或許不是20萬元究竟算多還是少，而是兩個準備結婚的人，有沒有能力建立自己的家庭規則。
婚前觀察1：男友是共同決策者，還是爸媽的傳聲筒？
男方父母對金額有意見並不罕見，真正關鍵的是男友如何處理。他是否先了解雙方家庭的考量，再和女友討論可接受的方案？還是父母說「太貴」，他便原封不動轉述，要求女友回去說服自己的家人？
一個只負責傳話的人，看似沒有立場，實際上卻把衝突全部留給伴侶承擔。婚後遇到婆媳、育兒與居住問題時，也很可能繼續說：「我媽就是這樣，妳讓一下就好。」
「好的伴侶不是替父母命令妳，而是和妳一起決定，該如何回應父母。」
婚前觀察2：雙方是在討論預算，還是在計算誰比較吃虧？
20萬元小聘與5.5萬元喜餅本身，不能單靠網路留言判斷是否合理。每個家庭的習俗、收入與婚禮規模都不同，真正需要釐清的是所有支出。
例如：
•男方負擔哪些費用？
•女方是否會回聘或準備嫁妝？
•宴客禮金由誰收？
•喜餅是男方支付，還是新人共同負擔？
•聘金是象徵性收下，還是會交給新人使用？
如果只抓住某一筆錢說對方「獅子大開口」或「太小氣」，卻不願意把完整帳目攤開，很容易讓婚禮變成兩家人的輸贏競賽。
真正健康的討論應該是：
「我們總預算有多少，要怎麼分配？」而不是：「你們家為什麼要這麼多？」
婚前觀察3：長輩能提意見，但有沒有尊重新人的決定？
男方父親希望直接聯絡女方父親，表面上像是長輩之間協調，但也可能讓新人失去主導權。如果每次發生問題，都是雙方父母直接交涉，最後新人只能接受結果，婚後很容易延續同一套模式：買房由長輩決定、坐月子由婆婆安排、孩子名字由祖父母選擇。
婚姻會受到家庭影響，卻不等於父母可以代替新人作主。較理想的方式是，雙方先各自了解家長需求，再由新人整理出共同方案，最後一起向父母說明。
婚前觀察4：意見不合時，對方是協商還是貶低？
「這太貴了」與「你們家怎麼要求這麼多」聽起來相似，背後態度卻完全不同。前者是在表達預算困難，仍有討論空間；後者則容易演變成對家庭背景、價值觀與人格的否定。
婚前需要觀察，對方家人在不滿時，是否仍能保持基本尊重。有沒有冷嘲熱諷、翻舊帳、用懷孕施壓，或暗示女方已經沒有選擇？若每次協商都伴隨羞辱，即使最後金額談妥，關係裡的傷痕也不會自動消失。
婚前觀察5：除了婚禮，後面的錢談過了嗎？
聘金與喜餅只會發生一次，真正影響婚姻的，是之後每天都會出現的問題：
•產檢、生產與坐月子費用由誰負擔？
•孩子出生後由誰照顧？
•若女方留職停薪，收入損失如何處理？
•是否與公婆同住？
•孝親費、房租與生活費怎麼分？
•孩子的姓氏與教養方式由誰決定？
•發生婆媳、公媳衝突時，伴侶如何介入？
如果婚禮費用已經談得十分痛苦，反而更應該趁現在把婚後安排一次談清楚，而不是期待孩子出生後，大家自然就會變成一家人。
「婚前必談清單」：婚前一定要談的6件事
•婚禮預算：聘金、喜餅、婚宴、金飾與禮金歸屬。
•居住安排：是否與公婆同住、鑰匙與隱私界線。
•家庭財：生活費、存款、債務、房貸及孝親費。
•生育與育兒：產後照顧、托育、家務及夜間育兒分工。
•長輩介入界線：哪些事情可以建議，哪些由夫妻自行決定。
•衝突處理方式：發生問題時是否由新人先討論，而非直接找雙方父母對決。
結婚確實會讓兩個家庭產生關係，但婚姻的核心，仍是兩個成年人能否成為彼此的隊友。
聘金20萬元究竟多不多，可能永遠沒有所有人都同意的答案；但一個人是否願意聽妳說話、與妳共同承擔，以及面對父母時能不能守住夫妻共識，通常比金額更能預告婚後生活。婚前出現爭執不一定是壞事，它可能是一場提前發生的壓力測試。真正該問的不是「為了20萬元要不要分手」，而是當兩個家庭意見不同時，妳身邊的這個人，究竟會和妳一起解決問題，還是把妳獨自留在兩家人的戰場上。
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