《這一秒過火》不只張凌赫！4位民國系帥哥盤點，付辛博禁慾大哥、徐振軒少尉制服太吸睛

2026-07-29 10:23 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：《這一秒過火》微博
圖片來源：《這一秒過火》微博

張凌赫王楚然主演的民國虐戀陸劇這一秒過火》，靠著「昔日戀人變成準大嫂」的禁忌設定掀起討論，不過追劇追到後來，不少觀眾也發現，這部劇根本是隱藏版的「民國帥哥圖鑑」。除了張凌赫穿上軍裝後自帶冷冽貴公子氣場，付辛博飾演的溫柔大哥慕容清渝、徐振軒飾演的少尉李柏則，以及陳希郡飾演的霍宗其，也各自展現不同類型的魅力。從瘋批少爺、禁慾系兄長到正直少尉，以下盤點《這一秒過火》4位高顏值男演員。

編輯推薦

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：《這一秒過火》以禁忌虐戀設定帶動話題。
  • 重點二：張凌赫、付辛博等4位男角各具民國魅力。
  • 重點三：劇集融合身世錯置、家族權鬥與軍火利益。

《這一秒過火》帥哥演員1：張凌赫 飾 慕容清嶧

張凌赫飾演慕容家的二少爺「慕容清嶧」，從小因身世遭到錯置，在養父家中受盡虐待，直到回到慕容家後，才重新獲得原本屬於自己的身分與地位。他年少時曾被任素素所救，兩人在亂世中逐漸相愛，沒想到任素素後來為了復仇假死離開，慕容清嶧還遭人陷害入獄。三年後，他終於再次見到朝思暮想的女人，對方卻已改名方牧蘭，甚至即將嫁給自己的哥哥慕容清渝。

圖片來源：《這一秒過火》愛奇藝
圖片來源：《這一秒過火》愛奇藝

慕容清嶧的迷人之處，在於他同時帶著強勢、偏執與脆弱感。表面上說話冷酷，動不動就用威脅與試探逼任素素承認身分，實際上卻始終無法真正放下她。

圖片來源：《這一秒過火》微博
圖片來源：《這一秒過火》微博

張凌赫本身擁有高挑身形與輪廓分明的外型，換上軍裝、長大衣與民國西裝後，更將慕容清嶧的貴氣與危險感放大。即使劇情再虐，只要他站在鏡頭前盯著王楚然，觀眾就很難不跟著陷入這段失控愛情。

《這一秒過火》帥哥演員2：付辛博 飾 慕容清渝

付辛博飾演慕容清嶧的哥哥「慕容清渝」，是慕容家對外最體面、最可靠的門面人物。他一手創辦航空學校並擔任校長，做事沉穩理性，也是母親程謹之引以為傲的長子。慕容清渝知道弟弟從小因被抱錯而受苦，因此對慕容清嶧一直抱有虧欠。即使兄弟之間偶爾因家族利益與方牧蘭產生衝突，他依舊是少數願意保護、理解弟弟的人。付辛博也透過內斂的表演，呈現出角色身為家族支柱、兄長與戀人之間的多重拉扯。

圖片來源：《這一秒過火》微博
圖片來源：《這一秒過火》微博

感情方面，慕容清渝與方牧蘭訂婚，兩人並肩出席場合時，就像一對氣場強大的富商夫妻。然而，他並不知道眼前的方牧蘭，其實就是弟弟一直無法忘記的任素素，使這段婚約從一開始便埋下危險伏筆。

圖片來源：《這一秒過火》微博
圖片來源：《這一秒過火》微博

付辛博過去以歌手身分出道，後來陸續參與戲劇演出。這次梳起整齊油頭，穿上剪裁筆挺的西裝與大衣，完全演出民國世家長子的成熟氣質。比起張凌赫的鋒利與瘋狂，付辛博更像是安靜守在旁邊、把所有責任扛在身上的禁慾系大哥。

《這一秒過火》帥哥演員3：徐振軒 飾 李柏則

徐振軒飾演的「李柏則」是李家獨子，身分為少尉，也是劇中另一位相當受到注意的青年角色。官方演員名單中，徐振軒與付辛博同列領銜主演，顯示李柏則並非單純的過場配角，而是後續權力與身世線的重要人物。

圖片來源：《這一秒過火》微博
圖片來源：《這一秒過火》微博

李柏則個性溫和善良，卻被捲入錯綜複雜的家族恩怨。他與慕容清嶧同樣背負身世錯置帶來的傷痕，血緣與成長環境之間的矛盾，也讓他不得不面對「真正的家人究竟是誰」的難題。劇中李柏則與海棠青相遇時，原本誤以為她涉及失竊事件，準備將人帶回警署調查。然而，兩人在拉扯與對視之間產生微妙情愫，李柏則最後選擇放她離開，也為兩人的感情線留下想像空間。

圖片來源：徐振軒 微博
圖片來源：徐振軒 微博

徐振軒過去曾演出《大夢歸離》等作品，這次換上少尉制服後，多了一份清爽又英挺的少年感。不同於慕容家兄弟背負的沉重氣息，李柏則的魅力更偏向溫柔正直型，制服造型也成為不少觀眾追劇時注意到的亮點。

《這一秒過火》帥哥演員4：陳希郡 飾 霍宗其

陳希郡飾演的「霍宗其」是霍家重要成員，與慕容家在婚姻、金融與軍火利益上都有密切牽連。霍家旁支之女霍敏賢原本被安排嫁給慕容清嶧，使兩大家族之間形成難以切割的利益關係。

圖片來源：《這一秒過火》微博
圖片來源：《這一秒過火》微博

與慕容清渝的沉穩克制相比，霍宗其行事更加強勢，為了替霍家解決危機，甚至不惜利用他人家族祕密進行威脅。隨著霍家銀行面臨擠兌、軍火交易出現問題，他也逐漸成為推動後半段權力鬥爭的重要角色。

圖片來源：陳希郡 微博
圖片來源：陳希郡 微博

陳希郡原名陳東陽，曾參加歌唱選秀節目《中國夢之聲》，之後轉往戲劇圈發展，曾演出《人不彪悍枉少年》、《親愛的，熱愛的》、《九州縹緲錄》等作品。這次他在《這一秒過火》中穿上民國西裝，成熟輪廓搭配帶有算計感的眼神，呈現出不同於另外三位男角的反派系魅力。雖然霍宗其未必討喜，卻屬於每次現身都會讓氣氛瞬間緊繃的角色。

《這一秒過火》4位帥哥風格完全不同

《這一秒過火》雖然以慕容清嶧與任素素的虐戀為主線，男性角色的配置卻相當豐富。張凌赫是又瘋又深情的軍閥少爺，付辛博是把情緒藏在心裡的溫柔大哥，徐振軒帶來清新英挺的少尉形象，陳希郡則負責撐起霍家權謀線的成熟氣場。四位演員穿上軍裝、西裝與長版大衣後，各自呈現不同類型的民國美男魅力。難怪不少觀眾原本是為了張凌赫與王楚然追劇，最後卻意外在慕容大哥、李少尉與霍家少爺之間反覆變心。

圖片來源：微博@這一秒過火官微
圖片來源：微博@這一秒過火官微

《這一秒過火》故事改編自匪我思存小說《如果這一秒，我沒遇見你》，由張凌赫、王楚然領銜主演，付辛博、徐振軒等共同演出，劇情融合身世錯置、家族復仇、軍火利益與禁忌愛情，目前已於愛奇藝國際版上線。

精華 FAQ

  • 因為劇中不只張凌赫吸睛，付辛博、徐振軒與陳希郡也各有鮮明魅力，從禁慾大哥、清爽少尉到算計型反派，讓觀眾追劇時同時被多種民國男色吸引。

  • 張凌赫飾演慕容清嶧，是強勢又偏執的二少爺；付辛博飾演慕容清渝，定位為沉穩可靠的大哥；徐振軒則演李柏則，是溫和正直、穿少尉制服的青年角色。

  • 陳希郡飾演霍宗其，屬於霍家重要成員，與慕容家利益糾葛很深。他個性強勢、手段帶算計，會利用家族秘密施壓，是推動後半段權謀線的重要人物。

#陸劇 #張凌赫 #徐振軒 #王楚然 #李柏則 #陳希郡 #付辛博 #這一秒過火

熱門文章

謝霆鋒只分到爸爸遺產5%？真正的傳承智慧：公平，不是每個人拿一樣多

hotNews__list__item--img

溫慶珠傳奇人生落幕！為何離開把自己捧在手心的丈夫？為愛與創作走上「大流亡」人生
hotNews__list__item--img

兩任前妻、前媳婦都願意送他最後一程！謝賢留給所有家庭最難的一課：身分沒了，情分可以留下
hotNews__list__item--img

HAHABABY爭議未歇、王姿允醫師另案提告！品牌顧問揭：蔡阿嘎品牌真正被懷疑的是什麼？
hotNews__list__item--img

新竹音樂教室命案敲警鐘！小時候睡同一間房，長大卻為錢翻臉？手足關係變質的5個原因
往下滑看更多精彩文章
謝霆鋒只分到爸爸遺產5%？真正的傳承智慧：公平，不是每個人拿一樣多

謝霆鋒只分到爸爸遺產5%？真正的傳承智慧：公平，不是每個人拿一樣多

2026-07-22 16:30 廖嘉紅

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：報導稱謝賢遺產多留給孫子，謝霆鋒僅分5%
  • 重點二：文章強調傳承重點是按需求分配，不必平均。
  • 重點三：信託與制度設計可兼顧管理、風險與家族意願。

「傳承不是把財產平均分掉，而是設計資產如何安全地到達真正想照顧的人手上。」

------

🔥 謝霆鋒爸爸過世留下4億遺產，親生兒子居然只拿5%？專家：這不是偏心，而是傳承智慧！

香港影帝「四哥」謝賢離世，享壽89歲。

據媒體報導，他留下約1億港幣、折合台幣約4億元的遺產，其中：

90%留給兩個孫子Lucas與Quintus；

10%由親生子女謝霆鋒與謝婷婷分配，謝霆鋒僅約拿到5%。

消息一出，網友紛紛疑惑：

「親生兒子為什麼只拿5%？」

「前媳婦張柏芝為什麼可以代管資產？」

但如果媒體報導的安排屬實，從財富傳承的角度來看，這未必是偏心，反而是一個值得高資產家庭思考的問題：傳承，真的一定要每個孩子一人一半嗎？

------

✅重點一、孩子不缺錢，還需要「齊頭式平等」嗎？

謝霆鋒本身已經是非常成功的藝人，個人身家早已遠超父親遺產規模，並不缺父親留下的這筆財產。

相較之下，孫子仍在成長階段，因此將資源優先集中保障尚在成長階段的孫輩。

因此，這樣的安排可能反映出一種「按需求分配」的思維：不是每個人拿一樣多，才叫公平。

而是把資源放到最需要、最能發揮價值的地方。

真正值得我們思考的，不是謝霆鋒拿5%合不合理，而是：如果你的孩子還小，或子女的財務管理能力尚未成熟；又或者你再婚，想照顧另一半，因第二段婚姻沒小孩，不希望另一半過世後，財產流出原本的家族......

你會選擇直接把財產交出去嗎？

------

✅二、給誰，不等於現在就把錢交給誰

很多父母以為，想照顧孩子，就要直接把房子、股票或現金過戶給孩子。

但真正成熟的傳承設計，往往要思考四件事：

◾什麼時候給？

◾怎麼使用？

◾誰來管理？

◾遇到婚姻、債務或失能風險時，怎麼辦？

這也是信託最重要的價值之一：

👉讓「受益的人」與「管理資產的人」可以分開。

例如，父母希望孫子未來取得財產，但又擔心孩子年紀太小、管理能力不足，就不一定要一次把全部資產交到孩子手上。

可以透過制度設計，先照顧、再交付；先管理、後移轉。

愛可以給得很深，但資產不必一次全部交出去。

------

✅重點三、台灣家庭更不能只看名人案例

謝賢的安排即使值得參考，也不能直接照搬到台灣。

香港與台灣的繼承制度不同，台灣還有特留分等法律規範。

所以真正重要的，不是模仿謝賢「90%給孫子、5%給兒子」，而是回頭問自己：

◾我的資產，真正想照顧的是誰？

◾我希望孩子什麼時候取得？

◾誰適合管理？

如果未來發生婚姻、債務、失能或家庭關係變化，這份資產還能不能照我的原意傳下去？

------

🍀傳承不是一張遺囑寫完就結束。

更不是把所有財產平均分掉，就代表公平。

真正成熟的財富傳承，是讓每一份資產，都完成它該完成的使命。

R姐想送給所有父母一句話：「公平，不一定是每個人拿一樣多；真正的公平，是每個人都得到適合自己的安排。」

給誰，不等於現在就把錢交給誰。

真正的愛，不只是把財產留給下一代，更是提前替這份財產設計好一條安全的路。

【追蹤我，真的有一天你會用得到！】 【追蹤R姐，這些知識，關鍵時刻你一定會用到！】 = = = = = = = = = 🏠 不動產 × 保險 × 稅務 × 傳承 讓你的愛，不只是口頭承諾，也能成為最堅實的保障。 更多多第一手訊息，不漏接 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKw 👉 點作者區，就可找到 R姐

#謝賢遺產#謝霆鋒#遺產分配#信託#遺囑#特留分#孫子傳承#再婚家庭

精華 FAQ

  • 因為文中指出，謝霆鋒本身已有足夠財力，不一定需要父親遺產；反而孫子仍在成長階段，更需要資源支持。作者主張傳承應依需求分配，不必齊頭式平等。

  • 文章認為，真正成熟的傳承要先想清楚何時給、怎麼用、誰管理，以及遇到婚姻、債務或失能風險時怎麼辦，因此不一定要立刻把資產全部交出去。

  • 不能直接照搬，因為香港與台灣繼承制度不同，台灣還有特留分等法律規範。文章提醒，應先依自身家庭狀況、資產結構與法律限制，設計合適的傳承方案。

廖嘉紅

廖嘉紅

【 財富傳承規劃師 ｜R 姐 廖嘉紅 】 「我不只談稅，而是幫客戶把心意送到對的人手上。」 ◾人身 × 財產保險經紀人 ◾家族信託規劃顧問師 ◾MDRT TOT 頂尖會員 ◾金融與法稅制研究發展暨顧問協會(FLTA)監事與講師 ◾銀行內訓講師 🍀更多多第一手訊息，不漏接 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKwL 📩 不動產與保險稅務諮詢 https://lin.ee/BRhxskr

#香港 #張柏芝

熱門文章

謝霆鋒只分到爸爸遺產5%？真正的傳承智慧：公平，不是每個人拿一樣多

hotNews__list__item--img

溫慶珠傳奇人生落幕！為何離開把自己捧在手心的丈夫？為愛與創作走上「大流亡」人生
hotNews__list__item--img

兩任前妻、前媳婦都願意送他最後一程！謝賢留給所有家庭最難的一課：身分沒了，情分可以留下
hotNews__list__item--img

HAHABABY爭議未歇、王姿允醫師另案提告！品牌顧問揭：蔡阿嘎品牌真正被懷疑的是什麼？
hotNews__list__item--img

新竹音樂教室命案敲警鐘！小時候睡同一間房，長大卻為錢翻臉？手足關係變質的5個原因
hotNews__list__item--img

《功夫女足》遭轟梗老、特效假 鐵粉拆解4層深意平反：你根本沒看懂周星馳！小時候看笑話，長大後全是眼淚
往下滑看更多精彩文章
《功夫女足》遭轟梗老、特效假 鐵粉拆解4層深意平反：你根本沒看懂周星馳！小時候看笑話，長大後全是眼淚

《功夫女足》遭轟梗老、特效假 鐵粉拆解4層深意平反：你根本沒看懂周星馳！小時候看笑話，長大後全是眼淚

2026-07-24 09:27 胡靖韋
《功夫女足》遭轟梗老、特效假 鐵粉拆解4層深意平反：你根本沒看懂周星馳！小時候看笑話，長大後全是眼淚。圖片來源：微博
《功夫女足》遭轟梗老、特效假 鐵粉拆解4層深意平反：你根本沒看懂周星馳！小時候看笑話，長大後全是眼淚。圖片來源：微博

批《功夫女足》好難看？那是你不懂「辛金卯月」的孤傲，與周星馳藏了 20 年的告別！

當我看到大陸主持人林海在看完《功夫女足》後，在網路上留下那句「星爺，不欠你了好難看。」，甚至大言不慚地補充「梗是老的、演員是過火的、劇本是脆弱的」時，作為一個從小看星爺電影長大的影迷，我內心感到無比不爽，妳更本不懂星爺。

​這些自以為「客觀」的評論家，真的懂周星馳嗎？他們帶著高高在上的姿態，自以為是在「還電影票」，卻根本看不出星爺藏在電影裡最深層的悲憫與自我和解。我分享那些被忽視的細節、被誤解的用心，以及星爺用一生在電影裡佈下的局，徹徹底底說清楚。

第一層誤解：所謂的「特效假」與「梗老」，是你不懂的「反精緻」美學

功夫女足。圖片來源：官方微博
功夫女足。圖片來源：官方微博

很多人跟林海一樣，一走出戲院就批評《功夫女足》特效粗糙、AI感重，但他們這部總投資高達 3.8 億元人民幣的電影，有將近四成（約 1.5 億元）的預算全砸在特效上！ 全片超過 1200 個特效鏡頭，由操刀過《流浪地球》、《哪吒》的頂尖視效團隊「藝匠視效」負責，手握硬實力科幻代表作的頂尖團隊，難道做不出逼真的畫面？

這種「粗糙」與「虛假」，是導演周星馳主動要求的「反精緻」選擇，視效團隊透露，他們專門定制了這種反常規的視覺效果，刻意弱化真實質感、放大招式的荒誕趣味，這才是「周氏無厘頭漫畫風格」的正宗延續。

片中「守門員變僵硬被抬下場」的橋段，明知是假人卻能在路演現場引發爆笑，印證了「粗糙感」本身就是笑點來源。那些批評「梗老」的人，永遠只停留在尋求「即時滿足」的低階刺激。周星馳的喜劇，從來不是為了解決你當下的無聊，而是用最荒誕的形式，去解構最沉重的現實。

​如果你覺得不好笑，那是因為你大腦預期要吃甜點，送上來的卻是苦咖啡，這種預期心理的錯位讓你產生了不適。就像 1995 年《大話西遊》剛上映時被痛罵「不知所雲」，直到多年後觀眾經歷了愛恨別離，才猛然看懂那超越時代的藝術價值。

​《功夫女足》現在面臨的兩極化評價（豆瓣 6.6 分對比貓眼 9.4 分），正是這種認知時差的再次重演。

第二層誤解：看不懂《功夫女足》裡的「傷官見官」，就別說你懂周星馳

功夫女足。圖片來源：官方微博
功夫女足。圖片來源：官方微博

我看了周爺的八字核心性格是日柱辛金與月柱午月、正官與傷官的自我拉扯。辛金代表精緻、敏感、孤傲與對卓越的偏執追求，這解釋了他在片場為何是個完美主義的暴君。

丙午正官代表體制與規矩，這兩者的衝突，造就了他電影裡永遠的主題：想反抗體制、卻被體制壓得喘不過氣的小人物。他的年柱是「壬水傷官」，代表天馬行空的才華與反傳統的幽默感，「傷官見官」在命理上是衝突，但在他的電影裡，這就是創作密碼：他用最荒謬的笑料（傷官），去解構最沉重的現實（正官）。

到了 2026 丙午年，流年直接與他的月柱「丙午」形成「伏吟」，伏吟代表重疊、再現，是一場與自己深刻的生命回顧與內心情感的海嘯，在《功夫女足》裡，我們看到了這種極致的內省與和解。

當年的《少林足球》，五師兄是一定要打入決賽、獲得冠軍，有一種對勝利極度強烈的渴望，在《功夫女足》中，星爺的表達完全相反，主角到後面不再執著於輸贏，而是純粹享受比賽本身，最終致勝的一球甚至帶有一種「反高潮」的處理。

這才不會是他江郎才盡，而是那個曾經用「傷官」去憤怒對抗體制的星爺，在歷經歲月後，選擇了與現實、與自己的執念達成和解。

他放下了當年那種必須贏的狠勁，轉而告訴現在被內卷、焦慮籠罩的年輕人：不必執著輸贏，堅持熱愛本身就是勝利，那些批評劇本脆弱的人，根本看不懂這份看破不說破的慈悲與釋懷。

第三層誤解：你以為他在賣情懷？其實這是他藏了 20 年的私心與告別

功夫女足。圖片來源：官方微博
功夫女足。圖片來源：官方微博

很多人批評《功夫女足》只是《少林足球》的「換皮復刻」，但只要你細心看，這部電影裡藏著的，全是周星馳對過往歲月的深情與不捨。片尾彩蛋中，鏡頭掃過觀眾席，六師弟坐在一旁，而阿星的背影出現，腳上穿著《少林足球》裡阿梅親手縫製卡通圖案的舊球鞋，最讓人淚崩的是，阿星與六師弟中間，特意留出了一個空位。

​沒有任何文字說明，但所有老影迷都知道，那個位置，是留給他一生的黃金搭檔「達叔」的。

劇組也邀請達叔兒子一起入戲，甚至專門從吳孟達家屬手中借來了當年《少林足球》的原版手寫拍攝手稿，作為片中教練的戰術筆記本，這不是賣情懷，這是跨越生死、無聲的思念與告別。

電影裡還出現了《喜劇之王》尹天仇的標誌性道具《演員的自我修養》，以及《功夫》裡代表純真與治癒的棒棒糖。這些細節串聯起了他四十多年的演藝生涯。

周星馳已經 64 歲了，他清楚自己沒辦法一直站在鏡頭前，所以他在這部電影裡，刻意給了張藝興、迪麗熱巴等年輕演員大量的發揮空間，甚至手把手教張藝興復刻《國產凌凌漆》梳頭的經典動作。他這是在為無厘頭喜劇尋找接班人，他希望這種為底層小人物發聲的喜劇形式，不會隨著一代人的老去而消失。

第四層誤解：小時候看全是笑話，長大後看全是眼淚

功夫女足。圖片來源：官方微博
功夫女足。圖片來源：官方微博

周星馳電影最厲害的地方，在於「悲喜同源」的極致反差，他習慣把生存的掙扎、愛情的錯過，用最低俗、誇張的笑料包裝起來。就像一顆糖衣錠，當下看只覺得甜，等到幾年後、十幾年後，現實的生活把那層糖衣磨光了，裡面的苦澀與後勁才真正擴算開來。

​《功夫女足》聚焦了一群平均年齡 35+、被外界看扁的女性。張小斐飾演的雙雙和迪麗熱巴飾演的鈺瓏（致敬當年的「玉面雙飛龍」），她們背負著原生家庭的創傷或是婚姻的失敗。

這不是一部簡單的體育喜劇，它延續了星爺永遠的核心：平凡普通人，身處困境依舊保有善意與堅持。當我們在社會上打拼，被現實無情嘲弄時，我們就是那個在菜市場殺豬的阿漆、那個拿不到便當的尹天仇，也是這群在球場上跌倒又爬起來的女足姑娘。

​周星馳幫所有在現實裡咬牙堅持的小人物，保留了一種「哪怕卑微，也要活得有骨氣」的黑色幽默。

​我們從來不曾「欠」過周星馳電影票，是我們欠自己一個真正讀懂他的機會

功夫女足。圖片來源：官方微博
功夫女足。圖片來源：官方微博

林海的那句「星爺，不欠你了」，傲慢得令人心寒。周星馳曾說過：「我演了三十年的悲劇，你們卻說是喜劇。」

​當一個導演將自己本命裡對情感的深刻、敏感與不安全感全部投射進電影，當他在 64 歲滿頭白髮時，還在路演現場躬身坦言「很怕辜負了大家的支持」，怎麼可能用「好難看」三個字，去抹殺他對電影、對小人物長達四十年的溫柔與堅持？

​《功夫女足》或許在某些人眼中敘事節奏太快、特效太過誇張，但它絕對不是一部爛片。它是一部充滿著中年人的釋懷、對故人的緬懷，以及對無厘頭精神傳承的誠意之作。

小時候我們看周星馳，是在看「故事」，長大後看周星馳，是在看「事故」那些關於人生的碰撞與無奈。如果那些批評者只能看到表面的「梗老」，那只能說明，他們的人生經歷還不足以讓他們品出這碗老酒真正的驚心動魄。

​星爺，懂你的人自然會懂，你從來不需要向那些只追求速食笑料的人證明什麼，這張電影票，我買得心甘情願，並且，依然會為你流淚。​

世人笑我太瘋癲
我笑他人看不穿
不見五陵豪傑墓
無花無酒鋤作田

#周星馳 #功夫女足

熱門文章

謝霆鋒只分到爸爸遺產5%？真正的傳承智慧：公平，不是每個人拿一樣多

hotNews__list__item--img

溫慶珠傳奇人生落幕！為何離開把自己捧在手心的丈夫？為愛與創作走上「大流亡」人生
hotNews__list__item--img

兩任前妻、前媳婦都願意送他最後一程！謝賢留給所有家庭最難的一課：身分沒了，情分可以留下
hotNews__list__item--img

HAHABABY爭議未歇、王姿允醫師另案提告！品牌顧問揭：蔡阿嘎品牌真正被懷疑的是什麼？
hotNews__list__item--img

新竹音樂教室命案敲警鐘！小時候睡同一間房，長大卻為錢翻臉？手足關係變質的5個原因
hotNews__list__item--img

《功夫女足》遭轟梗老、特效假 鐵粉拆解4層深意平反：你根本沒看懂周星馳！小時候看笑話，長大後全是眼淚
往下滑看更多精彩文章
孫藝珍、池昌旭共譜禁忌愛情！Netflix《挑情醜聞》劇情亮點搶先看

孫藝珍、池昌旭共譜禁忌愛情！Netflix《挑情醜聞》劇情亮點搶先看

2026-07-27 01:12 女子漾／編輯桑泥
孫藝珍、池昌旭共譜禁忌愛情！Netflix《挑情醜聞》劇情亮點搶先看。 圖片來源：Netflix
孫藝珍、池昌旭共譜禁忌愛情！Netflix《挑情醜聞》劇情亮點搶先看。 圖片來源：Netflix

今年下半年 Netflix 韓劇再添一部話題鉅作！大家的韓劇女神「孫仙」孫藝珍，這次竟然攜手「行走的荷爾蒙」池昌旭，以及擁有世界最美臉蛋的 Nana，上演一場全網瘋傳的 19 禁危險遊戲！孫藝珍與池昌旭兩人首度合作就挑戰充滿情慾、權謀與心理攻防的禁忌愛情故事，消息一出就引發韓網熱烈討論。

編輯推薦

1. 改編情慾經典《危險關係》，19 禁大尺度挑戰韓國影史傳奇

圖片來源：나무위키
圖片來源：나무위키

挑情醜聞》改編自法國 18 世紀著名情慾小說《危險關係》，同時也是 2003 年裴勇俊、全度妍主演的現象級電影《醜聞：朝鮮男女相悅之事》的全新重塑劇版。

故事背景設定在禮教嚴苛的朝鮮時代，講述貴族男女們在壓抑的社會規範下，私底下拉開的一場關乎誘惑、謊言與心機的危險賭局。這次 NETFLIX 砸重金以 8 集影集形式呈現，並被列為「19禁」大尺度劃分，畫面與情感張力絕對刺激爆表！


2. 孫藝珍顛覆形象，化身暗黑腹黑「趙氏夫人」

圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix

還記得《愛的迫降》裡甜美深情的孫藝珍嗎？這次孫仙要徹底撕下清純標籤了！她在劇中飾演女主角「趙氏夫人」是一位才華橫溢、心思縝密，卻因時代限制而無法施展抱負的貴族女性。

不甘於被命運與禮教束縛的她，表面上是端莊賢淑的貴婦，私底下卻是掌控棋局的頂級謀略家。為了證明愛情的虚偽，她向愛慕自己的花花公子提議了一場以人性為籌碼的誘惑賭局。這種兼具妖豔、高智商與危險魅力的反派角色，絕對是孫藝珍演藝生涯最狂的反轉！


3. 池昌旭挑戰風流浪子「趙元」，與孫藝珍展開危險博弈

圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix

有了腹黑女主角，當然要有一個能與她勢均力敵的男人！池昌旭這次飾演朝鮮時代的頭號花花公子「趙元」。他不求功名仕途，不信真愛，只享受將愛情當成遊戲征服女人的快感，為了贏得趙氏夫人的心，趙元接受了這場荒謬又危險的賭局，目標是征服一位誓言終身守貞的寡婦。


4. Nana 加入三角關係，禁忌愛情全面升溫

圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix

除了孫藝珍與池昌旭之外，Nana 也將擔任女主角之一，飾演年輕守寡、多年恪守貞節的淑夫人。她原本過著平靜生活，卻因趙元的接近而逐漸動搖信念，也讓三人之間展開一場關於慾望、愛情與道德的心理角力。三位主演的對手戲，被外界視為本劇最大亮點之一。

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#韓劇 #韓國 #池昌旭 #孫藝珍 #孫藝真 #危險關係 #情慾韓劇 #挑情醜聞 #Netflix #NETFLIX

熱門文章

謝霆鋒只分到爸爸遺產5%？真正的傳承智慧：公平，不是每個人拿一樣多

hotNews__list__item--img

溫慶珠傳奇人生落幕！為何離開把自己捧在手心的丈夫？為愛與創作走上「大流亡」人生
hotNews__list__item--img

兩任前妻、前媳婦都願意送他最後一程！謝賢留給所有家庭最難的一課：身分沒了，情分可以留下
hotNews__list__item--img

HAHABABY爭議未歇、王姿允醫師另案提告！品牌顧問揭：蔡阿嘎品牌真正被懷疑的是什麼？
hotNews__list__item--img

新竹音樂教室命案敲警鐘！小時候睡同一間房，長大卻為錢翻臉？手足關係變質的5個原因
hotNews__list__item--img

《功夫女足》遭轟梗老、特效假 鐵粉拆解4層深意平反：你根本沒看懂周星馳！小時候看笑話，長大後全是眼淚
往下滑看更多精彩文章
國中生遲到罰抄課文，家長告國賠 140 萬！補教名師：換成我會這樣罰

國中生遲到罰抄課文，家長告國賠 140 萬！補教名師：換成我會這樣罰

2026-07-12 22:36 張瑜老師上課了

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：台中國中生常遲到缺作業，被班導罰抄課文後家長提國賠140萬。
  • 重點二：法院駁回求償，並指出守時是一般人應具備的基本品格與教養。
  • 重點三：作者以補習班處理學生打破燈箱為例，主張處罰要講清原因、對事不對人。

台中一個國中生，常遲到、常缺交作業，被班導罰抄課文，一家人告上法院，向學校求償國賠一百四十萬。

法院駁回，判決書裡寫了一句話：

「守時為一般人應具備的基本品格與教養。」

我看完想了很久。

不是想那個學生，是想上禮拜，我補習班那顆被打破的燈箱。

——

上週，四個學生在補習班丟東西，把燈箱打破了。

丟東西這件事，班內講過很多次。不能丟，就是不能丟。

我第一時間把四個人集合起來，

問第一個問題：「這個規定，我講過嗎？」

「講過。」

「講過幾次？」

「⋯⋯很多次。」

第二個問題：「那你們想想，我為什麼要有這個規定？」

「可能會打壞東西。」

「對，而且可能會有人受傷。」

第三個問題：「基於犯錯要被懲罰的原則，我必須罰你們。你們覺得自己該接受什麼懲罰？可以提案。」

沒有人說話。

好，那我來。

第一，寫悔過書。不用長，但要寫三件事：發生了什麼事、違反了什麼規定；這個規定為什麼要存在；之後你會怎麼做，如果再犯，你覺得該接受什麼懲罰。

第二，幫行政老師倒垃圾跟資源回收。

第三，燈箱我暫時修好了，之後如果又壞掉，你們負責賠償。

四位家長我全部聯絡過，原則上都說：補習班說怎麼罰就怎麼罰。學生也都同意。

——

這次處理得順利，我知道有前提：這幾個孩子本質都很乖，是皮，不是壞；他們平時跟我熟，知道我處理事情會盡量公平。

但我覺得，罰學生這件事，不管在哪裡，有三個地方要顧到。

第一，要讓學生知道為什麼被罰。他做了什麼事、違反了什麼規定、這個規定為什麼要存在。罰是結果，理解才是目的。

第二，對事不對人。要清楚傳達：做出這件事的人就算不是你，我一樣罰。

第三，跟家長溝通清楚，盡量取得同意。學費是家長付的，我本來就該尊重家長的意見。這個溝通有時候真的很累，但只要做得夠完整，即便當事的家長不開心，班上其他同學跟家長，會站在你這邊。

——

寫到這裡，我要說一句公道話。

我是補習班，我有一個公立學校老師永遠沒有的特權：我可以拒絕收學生。

光這一點，我講的所有原則，執行難度都比學校老師低一大截。公立老師不能挑學生，遇到不能溝通的家長，也只能繼續面對。這是他們真正辛苦的地方。

所以看到法院願意寫下「守時為一般人應具備的基本品格與教養」，願意認定罰寫是輔導管教的正常行使，我替第一線的老師們鬆了一口氣。

因為老師最怕的從來不是難教的學生。

是認真管教之後，換來一張法院傳票。

——

法院說，守時是一般人基本的品格與教養。

我想補一句：把「為什麼」講清楚，是我們這些大人，基本的品格與教養。

至於我補習班牆壁上那個被學生撞出來的大洞的故事——

下次再說。

修補燈箱大祕寶15塊瞬間膠
修補燈箱大祕寶15塊瞬間膠


精華 FAQ

  • 案件中，國中生因常遲到、缺交作業被罰抄課文，家長向學校求償140萬國賠，但法院駁回請求，並認定罰寫屬於輔導管教的正常行使。

  • 作者認為，學生要先知道自己做了什麼、違反哪條規定，以及規定存在的理由，因為懲罰只是結果，真正目的在於讓孩子理解行為與責任。

  • 作者先把4名學生集合，要求寫悔過書、幫忙倒垃圾與資源回收，並說明若燈箱再壞就要賠償，同時聯絡家長取得同意後再執行。

張瑜老師上課了

張瑜老師上課了

每年200個學生｜第10年｜國中數學理化｜光與言 二寶爸｜跑步狂｜美濃女婿｜女子漾專欄作家

#台中 #鐵拳教育 #台灣教育

熱門文章

謝霆鋒只分到爸爸遺產5%？真正的傳承智慧：公平，不是每個人拿一樣多

hotNews__list__item--img

溫慶珠傳奇人生落幕！為何離開把自己捧在手心的丈夫？為愛與創作走上「大流亡」人生
hotNews__list__item--img

兩任前妻、前媳婦都願意送他最後一程！謝賢留給所有家庭最難的一課：身分沒了，情分可以留下
hotNews__list__item--img

HAHABABY爭議未歇、王姿允醫師另案提告！品牌顧問揭：蔡阿嘎品牌真正被懷疑的是什麼？
hotNews__list__item--img

新竹音樂教室命案敲警鐘！小時候睡同一間房，長大卻為錢翻臉？手足關係變質的5個原因
hotNews__list__item--img

《功夫女足》遭轟梗老、特效假 鐵粉拆解4層深意平反：你根本沒看懂周星馳！小時候看笑話，長大後全是眼淚
往下滑看更多精彩文章
腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁

腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁

2026-07-13 15:50 女子漾／編輯張念慈
腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁。女子漾AI製圖
腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁。女子漾AI製圖

真正聰明的人，不一定總是站在聚光燈下，也不一定要用強勢語氣證明自己。有些人的厲害，藏在反應速度裡；有些人的智慧，體現在說話分寸、人際平衡和細節掌控中。搜狐網分享，有4個星座的聰明特別讓人心服口服。他們不一定鋒芒畢露，卻能在關鍵時刻用最適合的方式解決問題，讓人越相處越佩服。

編輯推薦

文章目錄

聰明星座1.射手座：看得夠遠，不被小事困住

圖片來源：《野狗骨頭》官方微博
圖片來源：《野狗骨頭》官方微博

射手座的聰明，藏在他們的格局裡。他們看起來隨性、愛自由，甚至有時讓人覺得不受控制，但其實射手座很擅長看穿事情本質，不會把人生浪費在無謂的糾結裡。

當別人還在反覆猶豫、擔心失敗、害怕做錯選擇時，射手座往往已經先往前走。他們不是沒有想過後果，而是很清楚哪些事值得投入，哪些事只是在消耗自己。

射手座的智慧，是用樂觀化解壓力，用行動打開新局。他們不喜歡困在原地，也不容易被情緒綁架。這種清醒又灑脫的特質，讓人很難不被吸引，甚至會不自覺想跟上他們的腳步。

聰明星座2.天秤座：情商超高，說話剛好讓人服氣

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

天秤座的聰明，不是咄咄逼人的那一種，而是讓人舒服到忘記反抗。他們很懂人性，也很懂分寸，知道什麼時候該說話、什麼時候該退一步，更知道如何讓不同立場的人都感到被尊重。

很多人以為天秤座只是社交能力強，其實他們真正厲害的地方，是能在複雜關係裡找到平衡點。當場面快要失控，或人際氣氛變得尷尬時，天秤座常常只需要一句話，就能把局勢拉回來。

他們不一定搶著當主角，卻能讓所有人願意聽他們說話。天秤座的聰明，是不著痕跡地化解衝突，把難堪變成台階，把僵局變成轉圜。這種高情商，才是真正讓人心服的能力。

聰明星座3.白羊座：反應快、敢行動，執行力就是天賦

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

白羊座的聰明，常常被誤會成衝動。因為他們想做就做，不太喜歡拖泥帶水，看起來像是先衝再說。但真正了解白羊座的人會知道，他們的大腦其實在行動中快速運轉，邊做邊修正，反而比很多人更快找到答案。

白羊座不怕開始，也不怕犯錯。他們最強的地方，是不會被過多雜念困住。別人還在分析風險、等待時機，白羊座可能已經先跨出第一步，並在過程中抓到機會。

他們的聰明，是一種乾脆俐落的判斷力。該出手就出手，該轉彎就轉彎，不把時間浪費在無限內耗裡。這種快刀斬亂麻的行動力，讓人不得不承認，白羊座的直覺和膽識，本身就是一種高段位智慧。

聰明星座4.處女座：細節控到極致，混亂也能被他整理好

包上恩微博
包上恩微博

處女座的聰明，藏在細節與秩序裡。他們很擅長從一團混亂中找出問題核心，也能把別人忽略的小地方一一補上。你以為他們只是挑剔，其實他們是在替事情降低風險。

處女座的觀察力很細，記憶力也強。別人隨手帶過的資訊，他們可能早就默默記下；別人覺得不重要的細節，他們卻能看出後續可能引發的麻煩。也因此，很多事情只要交到處女座手上，就會變得更有條理。

雖然處女座有時候會讓人覺得要求太多、標準太高，但真正到了關鍵時刻，大家才會發現，幸好有他們把關。處女座的聰明不是炫技，而是用嚴謹替身邊的人撐起安全感。

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#星座生肖 #星座運勢

熱門文章

謝霆鋒只分到爸爸遺產5%？真正的傳承智慧：公平，不是每個人拿一樣多

hotNews__list__item--img

溫慶珠傳奇人生落幕！為何離開把自己捧在手心的丈夫？為愛與創作走上「大流亡」人生
hotNews__list__item--img

兩任前妻、前媳婦都願意送他最後一程！謝賢留給所有家庭最難的一課：身分沒了，情分可以留下
hotNews__list__item--img

HAHABABY爭議未歇、王姿允醫師另案提告！品牌顧問揭：蔡阿嘎品牌真正被懷疑的是什麼？
hotNews__list__item--img

新竹音樂教室命案敲警鐘！小時候睡同一間房，長大卻為錢翻臉？手足關係變質的5個原因
hotNews__list__item--img

《功夫女足》遭轟梗老、特效假 鐵粉拆解4層深意平反：你根本沒看懂周星馳！小時候看笑話，長大後全是眼淚

最新文章

吳謹言《御廷謠》開播就放火！瘋批女官名場面回歸，陳哲遠少年皇帝太反骨

吳謹言《御廷謠》開播就放火！瘋批女官名場面回歸，陳哲遠少年皇帝太反骨

#吳謹言 #陳哲遠 #江山為聘 #劇情 #御廷謠 #古裝 #古裝陸劇 #陸劇

女子漾／編輯劉芫榛 2026.07.29 46
《與畢諾許共舞》看什麼？茱麗葉畢諾許攜阿喀郎汗，6個月極限排練搬上大銀幕

《與畢諾許共舞》看什麼？茱麗葉畢諾許攜阿喀郎汗，6個月極限排練搬上大銀幕

#茱麗葉畢諾許 #影后 #法國 #電影 #舞蹈

女子漾／編輯劉芫榛 2026.07.29 11
還沒追完《鬼滅之刃》快補！《無限城篇》Netflix上線，猗窩座再襲登場

還沒追完《鬼滅之刃》快補！《無限城篇》Netflix上線，猗窩座再襲登場

#鬼滅之刃 #猗窩座再襲 #猗窩座 #Netflix #動畫 #電影 #動漫 #漫畫

女子漾／編輯劉芫榛 2026.07.29 49
BIGBANG台北演唱會票價公開！大巨蛋連唱2天　搶票時間、實名制與VIP福利一次看

BIGBANG台北演唱會票價公開！大巨蛋連唱2天　搶票時間、實名制與VIP福利一次看

#BIGBANG #演唱會 #大巨蛋 #台北 #演唱會懶人包

女子漾／編輯王廷羽 2026.07.29 254
小聘20萬掀兩家戰火！女人結婚前一定要看清：他是妳的隊友，還是爸媽的傳聲筒？

小聘20萬掀兩家戰火！女人結婚前一定要看清：他是妳的隊友，還是爸媽的傳聲筒？
女子漾／編輯黃冠婷 2026.07.29 52
《聰明鎮》原作與真人版對照！《富江》一比一人頭、炎亞綸黑衣美少年，7部原作細節一次看

《聰明鎮》原作與真人版對照！《富江》一比一人頭、炎亞綸黑衣美少年，7部原作細節一次看

#炎亞綸 #聰明鎮 #真人版 #富江 #伊藤潤二 #鄭煒齡 #台灣 #漫畫 #日本

女子漾／編輯劉芫榛 2026.07.29 63
《這一秒過火》不只張凌赫！4位民國系帥哥盤點，付辛博禁慾大哥、徐振軒少尉制服太吸睛

《這一秒過火》不只張凌赫！4位民國系帥哥盤點，付辛博禁慾大哥、徐振軒少尉制服太吸睛

#張凌赫 #徐振軒 #王楚然 #李柏則 #陳希郡 #付辛博 #這一秒過火 #陸劇

女子漾／編輯周意軒 2026.07.29 93
【深度評論】別再嘲笑母胎單身！Netflix《母胎單身大作戰2》：從拙劣的愛意到痛哭蛻變，這不是搞笑綜藝，而是一場治癒自我的勇敢修練！

【深度評論】別再嘲笑母胎單身！Netflix《母胎單身大作戰2》：從拙劣的愛意到痛哭蛻變，這不是搞笑綜藝，而是一場治癒自我的勇敢修練！

#單身 #姜漢娜 #母胎單身戀愛大作戰 #綜藝節目

推坑人妻 2026.07.29 112
牽著網美萌寵卻留下便便 那些失格飼主留下的無言災難

牽著網美萌寵卻留下便便 那些失格飼主留下的無言災難

#狗狗 #寵物

享民頭條 2026.07.29 18
【他生病5年，我一個人撐，先生走後他哥說要來分財產】—— 愛與付出，在繼承法面前沒有重量；但有一件事，比五年的陪伴更有力量

【他生病5年，我一個人撐，先生走後他哥說要來分財產】—— 愛與付出，在繼承法面前沒有重量；但有一件事，比五年的陪伴更有力量

#保險 #保險免遺產稅 #繼承 #遺產

J.T 2026.07.29 92
18+