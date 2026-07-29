2026-07-29 10:23 女子漾／編輯周意軒
《這一秒過火》不只張凌赫！4位民國系帥哥盤點，付辛博禁慾大哥、徐振軒少尉制服太吸睛
張凌赫、王楚然主演的民國虐戀陸劇《這一秒過火》，靠著「昔日戀人變成準大嫂」的禁忌設定掀起討論，不過追劇追到後來，不少觀眾也發現，這部劇根本是隱藏版的「民國帥哥圖鑑」。除了張凌赫穿上軍裝後自帶冷冽貴公子氣場，付辛博飾演的溫柔大哥慕容清渝、徐振軒飾演的少尉李柏則，以及陳希郡飾演的霍宗其，也各自展現不同類型的魅力。從瘋批少爺、禁慾系兄長到正直少尉，以下盤點《這一秒過火》4位高顏值男演員。
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：《這一秒過火》以禁忌虐戀設定帶動話題。
- 重點二：張凌赫、付辛博等4位男角各具民國魅力。
- 重點三：劇集融合身世錯置、家族權鬥與軍火利益。
《這一秒過火》帥哥演員1：張凌赫 飾 慕容清嶧
張凌赫飾演慕容家的二少爺「慕容清嶧」，從小因身世遭到錯置，在養父家中受盡虐待，直到回到慕容家後，才重新獲得原本屬於自己的身分與地位。他年少時曾被任素素所救，兩人在亂世中逐漸相愛，沒想到任素素後來為了復仇假死離開，慕容清嶧還遭人陷害入獄。三年後，他終於再次見到朝思暮想的女人，對方卻已改名方牧蘭，甚至即將嫁給自己的哥哥慕容清渝。
慕容清嶧的迷人之處，在於他同時帶著強勢、偏執與脆弱感。表面上說話冷酷，動不動就用威脅與試探逼任素素承認身分，實際上卻始終無法真正放下她。
張凌赫本身擁有高挑身形與輪廓分明的外型，換上軍裝、長大衣與民國西裝後，更將慕容清嶧的貴氣與危險感放大。即使劇情再虐，只要他站在鏡頭前盯著王楚然，觀眾就很難不跟著陷入這段失控愛情。
《這一秒過火》帥哥演員2：付辛博 飾 慕容清渝
付辛博飾演慕容清嶧的哥哥「慕容清渝」，是慕容家對外最體面、最可靠的門面人物。他一手創辦航空學校並擔任校長，做事沉穩理性，也是母親程謹之引以為傲的長子。慕容清渝知道弟弟從小因被抱錯而受苦，因此對慕容清嶧一直抱有虧欠。即使兄弟之間偶爾因家族利益與方牧蘭產生衝突，他依舊是少數願意保護、理解弟弟的人。付辛博也透過內斂的表演，呈現出角色身為家族支柱、兄長與戀人之間的多重拉扯。
感情方面，慕容清渝與方牧蘭訂婚，兩人並肩出席場合時，就像一對氣場強大的富商夫妻。然而，他並不知道眼前的方牧蘭，其實就是弟弟一直無法忘記的任素素，使這段婚約從一開始便埋下危險伏筆。
付辛博過去以歌手身分出道，後來陸續參與戲劇演出。這次梳起整齊油頭，穿上剪裁筆挺的西裝與大衣，完全演出民國世家長子的成熟氣質。比起張凌赫的鋒利與瘋狂，付辛博更像是安靜守在旁邊、把所有責任扛在身上的禁慾系大哥。
《這一秒過火》帥哥演員3：徐振軒 飾 李柏則
徐振軒飾演的「李柏則」是李家獨子，身分為少尉，也是劇中另一位相當受到注意的青年角色。官方演員名單中，徐振軒與付辛博同列領銜主演，顯示李柏則並非單純的過場配角，而是後續權力與身世線的重要人物。
李柏則個性溫和善良，卻被捲入錯綜複雜的家族恩怨。他與慕容清嶧同樣背負身世錯置帶來的傷痕，血緣與成長環境之間的矛盾，也讓他不得不面對「真正的家人究竟是誰」的難題。劇中李柏則與海棠青相遇時，原本誤以為她涉及失竊事件，準備將人帶回警署調查。然而，兩人在拉扯與對視之間產生微妙情愫，李柏則最後選擇放她離開，也為兩人的感情線留下想像空間。
徐振軒過去曾演出《大夢歸離》等作品，這次換上少尉制服後，多了一份清爽又英挺的少年感。不同於慕容家兄弟背負的沉重氣息，李柏則的魅力更偏向溫柔正直型，制服造型也成為不少觀眾追劇時注意到的亮點。
《這一秒過火》帥哥演員4：陳希郡 飾 霍宗其
陳希郡飾演的「霍宗其」是霍家重要成員，與慕容家在婚姻、金融與軍火利益上都有密切牽連。霍家旁支之女霍敏賢原本被安排嫁給慕容清嶧，使兩大家族之間形成難以切割的利益關係。
與慕容清渝的沉穩克制相比，霍宗其行事更加強勢，為了替霍家解決危機，甚至不惜利用他人家族祕密進行威脅。隨著霍家銀行面臨擠兌、軍火交易出現問題，他也逐漸成為推動後半段權力鬥爭的重要角色。
陳希郡原名陳東陽，曾參加歌唱選秀節目《中國夢之聲》，之後轉往戲劇圈發展，曾演出《人不彪悍枉少年》、《親愛的，熱愛的》、《九州縹緲錄》等作品。這次他在《這一秒過火》中穿上民國西裝，成熟輪廓搭配帶有算計感的眼神，呈現出不同於另外三位男角的反派系魅力。雖然霍宗其未必討喜，卻屬於每次現身都會讓氣氛瞬間緊繃的角色。
《這一秒過火》4位帥哥風格完全不同
《這一秒過火》雖然以慕容清嶧與任素素的虐戀為主線，男性角色的配置卻相當豐富。張凌赫是又瘋又深情的軍閥少爺，付辛博是把情緒藏在心裡的溫柔大哥，徐振軒帶來清新英挺的少尉形象，陳希郡則負責撐起霍家權謀線的成熟氣場。四位演員穿上軍裝、西裝與長版大衣後，各自呈現不同類型的民國美男魅力。難怪不少觀眾原本是為了張凌赫與王楚然追劇，最後卻意外在慕容大哥、李少尉與霍家少爺之間反覆變心。
《這一秒過火》故事改編自匪我思存小說《如果這一秒，我沒遇見你》，由張凌赫、王楚然領銜主演，付辛博、徐振軒等共同演出，劇情融合身世錯置、家族復仇、軍火利益與禁忌愛情，目前已於愛奇藝國際版上線。
精華 FAQ
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因為劇中不只張凌赫吸睛，付辛博、徐振軒與陳希郡也各有鮮明魅力，從禁慾大哥、清爽少尉到算計型反派，讓觀眾追劇時同時被多種民國男色吸引。
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張凌赫飾演慕容清嶧，是強勢又偏執的二少爺；付辛博飾演慕容清渝，定位為沉穩可靠的大哥；徐振軒則演李柏則，是溫和正直、穿少尉制服的青年角色。
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陳希郡飾演霍宗其，屬於霍家重要成員，與慕容家利益糾葛很深。他個性強勢、手段帶算計，會利用家族秘密施壓，是推動後半段權謀線的重要人物。