《聰明鎮》原作與真人版對照！《富江》一比一人頭、炎亞綸黑衣美少年，7部原作細節一次看

Netflix台劇《聰明鎮》以台灣升學壓力為主線，融合《富江》、《蛞蝓少女》、《人頭氣球》等7部伊藤潤二作品。影集不只還原經典怪物與角色造型，更將原作元素重新放進崇明鎮，打造一場由成績、慾望與詛咒交織而成的升學噩夢。

1.《富江》：美麗少女身上長出另一顆臉

《富江》故事大綱

富江是伊藤潤二最具代表性的角色之一。她擁有出眾外貌與吸引他人的能力，經常使身邊的人陷入迷戀、嫉妒與失控。

富江即使遭到殺害或肢解，也可能從殘留的身體組織再次增生。隨著故事發展，不同地點會出現新的富江，她們甚至會彼此排斥，希望自己成為唯一的存在。

《聰明鎮》真人版細節

鄭煒齡飾演的姜玟玥以富江為角色原型。預告中，她看著鏡中的自己，頭部逐漸長出另一張歪曲的人臉，直接對應富江身體不斷增生、分裂的經典設定。官方資料也明確指出，姜玟玥的角色原型取自富江。

造型方面，劇組不是只靠電腦特效增加一顆頭，而是參照漫畫形象製作大型頭部模型與面具。從臉部輪廓、五官到髮型逐步雕塑，打造接近一比一比例的富江頭部，再與演員造型結合，讓漫畫中不自然的增生畫面進入真人場景。

姜玟玥眼角的痣、長髮與外貌設定，也保留富江容易辨識的視覺特徵。

圖片來源：奇蹟映畫所

2.《魔之碎片》：雙手不能放開的斷頭恐懼

《魔之碎片》故事大綱

《魔之碎片》是伊藤潤二的短篇漫畫集，《聰明鎮》被認為採用的元素，主要可對照收錄其中的〈富夫・紅色高領衫〉。

故事中的富夫遭到神祕女子割開脖子，頭部幾乎與身體分離，只剩少部分皮肉連接。為了避免頭顱掉落，他必須一直用雙手扶住頭部，並利用高領衣物遮掩頸部傷口。

故事將「扶著脖子」這個普通動作，轉變成一旦放手就會死亡的恐怖情境。

《聰明鎮》真人版細節

宋柏緯在《聰明鎮》中飾演富克勤。真人版沒有完全複製富夫遭到女子割頸的故事，而是將頭頸異常、身體受傷與失控等肉體恐怖元素，重新放進富克勤的個人劇情。

官方預告公開的畫面中，富克勤拿著鉛筆刺向自己的大腿，顯示角色受到某種異常力量或精神狀態影響。劇中他害怕的似乎未必是頭掉下來，更像是害怕分數掉下來、名次掉下來，甚至害怕自己一旦停止努力，整個人生就會跟著崩塌。

這也讓扶住頭部的動作多出另一層意義。在崇明鎮的升學競爭裡，學生被要求不停思考、背誦與解題，腦袋成為最重要的工具，卻也成為最沉重的負擔。富克勤彷彿只能一直扶著那顆被成績壓得搖搖欲墜的頭，沒有真正休息的機會。

圖片來源：奇蹟映畫所

3.《雙一恣意的詛咒》：口咬鐵釘、頭插蠟燭完整登場

《雙一恣意的詛咒》故事大綱

雙一是伊藤潤二筆下反覆登場的角色。他臉色蒼白、性格古怪，喜歡把鐵釘含在嘴裡，並利用稻草人、蠟燭與各種儀式對家人或同學施加詛咒。

雙一經常宣稱自己擁有超自然能力，也會用惡作劇嚇唬別人。不過，他的詛咒未必每次都能按照計畫發展，有時反而會讓自己陷入狼狽處境，使故事同時帶有恐怖與黑色幽默。

《聰明鎮》真人版細節

劉修甫飾演的角色直接取名為吳雙一，是7個原作元素中最容易辨認的一位。

預告中，吳雙一頭上插著蠟燭、嘴裡咬著鐵釘，並在樹林中拿鐵鎚將釘子敲進草人，口中還念著詛咒。這些外型、道具與動作，都直接取自漫畫中雙一的經典形象。

真人版保留了雙一喜歡詛咒與惡作劇的性格，但將他改寫成崇明補習班的學生，並替角色加入新的同學關係與校園生活，當所有人都以成績區分彼此，雙一無法透過正常方式獲得注意，便只好用詛咒證明自己的存在。他愈想靠近別人，行為反而愈讓人遠離，也使這個角色多了一點讓人心疼的孤獨感。

圖片來源：奇蹟映畫所

4.《蛞蝓少女》：舌頭逐漸變成巨大蛞蝓

《蛞蝓少女》故事大綱

《蛞蝓少女》描述一名少女突然不願開口說話，家人一開始不知道她為何變得沉默，後來才發現她的舌頭已經發生變化。

少女的舌頭逐漸變成一隻巨大蛞蝓，從嘴裡伸出觸角，並慢慢控制她的身體。少女因此失去正常說話與進食的能力，最終被身體內的異變吞噬。

《聰明鎮》真人版細節

許曦文飾演的重考班學生，是《聰明鎮》中對應蛞蝓少女的角色。官方角色介紹提到，她的家庭經濟狀況不佳，父親又因病失聲，因此她把考上醫學系、治好父親視為最重要的目標。

官方預告結尾，她緩緩張開嘴巴，濕黏的蛞蝓觸角從口中探出，直接重現原作最著名的「舌頭化為蛞蝓」畫面。原作中的少女因為舌頭變成蛞蝓而無法說話，《聰明鎮》則讓王欣雨從一開始就是一名缺少發言權的學生。她沒有足夠資源，也沒有選擇失敗的餘地，只能把每一種恐懼往肚子裡吞。

圖片來源：奇蹟映畫所

5.《血玉樹》：用人血孕育紅色果實的怪樹

《血玉樹》故事大綱

《血玉樹》描述一種會吸收人類血液生長的詭異植物。人的血液離開身體後，會沿著樹枝般的結構凝結，最後形成一顆顆血紅色果實。

這些果實表面晶亮，外觀近似寶石，但形成過程與人類的血液及身體密切相關。故事透過植物、血液與人體融合，創造出伊藤潤二擅長的肉體變形恐怖。

《聰明鎮》真人版細節

《血玉樹》不像富江或雙一一樣對應單一學生角色，而是被納入崇明鎮的整體世界觀，影集融合《血玉樹》的漫畫元素，並以霧氣瀰漫、與外界隔絕的小鎮，串起整座小鎮秘密的重要線索，他結出的血紅色果實，據說能夠讓人變得更加聰明，因此只有「真正需要的人」才會得到黑衣少年的贈與。

圖片來源：奇蹟映畫所

6.《至死不渝的愛》：炎亞綸化身霧中的黑衣美少年

《至死不渝的愛》故事大綱

《至死不渝的愛》發生在一座經常被濃霧籠罩的小鎮。當地流行一種十字路口占卜，人們會站在路口，請第一位經過的陌生人回答自己的戀愛問題。

一名身穿黑衣、長相俊美的少年經常從霧中出現。他給出的答案大多冷酷又絕望，使前來詢問感情的人受到打擊，逐漸陷入執著、瘋狂，甚至走向死亡。

黑衣美少年與小鎮濃霧，是這部作品最具代表性的兩項元素。

《聰明鎮》真人版細節

《聰明鎮》的黑衣美少年由炎亞綸飾演。預告中也能看見他穿著深色服裝，從濃霧深處緩緩現身。霧在這段改編中非常重要。它不只是遮住街道，也模糊了真實、幻覺與記憶的界線。當炎亞綸飾演的黑衣美少年出現，觀眾很難立刻確定他究竟是真實存在的人、受到血玉果影響後產生的幻象，還是聰明鎮用來引誘人心的化身。

對學生而言，「你考不上」、「你不夠聰明」、「這次失敗就沒有未來」也像是一種預言。即使這些話未必真的決定人生，聽見的人仍可能因為相信它，而逐漸走向預言描述的結局。

炎亞綸的黑衣美少年因此不只是漫畫角色的真人化，也像一名說出內心恐懼的人。他未必創造了角色的絕望，而是把他們最不願面對的答案說出口。

7.《人頭氣球》：長著熟悉臉孔的巨大浮空人頭

《人頭氣球》故事大綱

《人頭氣球》從一名少女死亡開始。少女離世後，天空出現一顆與她長得一模一樣的巨大人頭氣球，脖子下方還垂著一條繩索。

不久後，每個人的人頭氣球陸續出現。氣球會尋找與自己擁有相同臉孔的人，再用繩圈套住對方的脖子，將人吊到空中。

更棘手的是，人們不能隨意破壞氣球，因為氣球受傷後，與其長相相同的人也可能遭受傷害。人們只能躲避長著自己臉孔的巨大怪物。

《聰明鎮》真人版細節

《人頭氣球》已被官方列入《聰明鎮》融合的原作名單。影集採用巨大人頭、漂浮在空中及頸部垂下繩索等辨識度極高的視覺元素。

不過，真人版沒有跟著原作「每個人都由自己的氣球追殺」的規則。在真人版中，人頭氣球與陳書亮、張磊之間的關係更加緊密。余杰恩飾演的陳書亮與好友張磊因考試失利來到崇明鎮，兩人的友情也成為調查小鎮秘密的重要起點。，而是當熟悉的臉孔以巨大氣球的形式出現在天空，恐怖感不只來自怪物的尺寸，而是來自「明明認得對方，卻已經無法將他當成人」的衝突。

圖片來源：奇蹟映畫所

圖片來源：奇蹟映畫所