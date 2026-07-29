2026-07-29 09:44 享民頭條
牽著網美萌寵卻留下便便 那些失格飼主留下的無言災難
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：不撿狗便便多因逃避責任，牽狗時故意裝沒看見。
- 重點二：任由便便留在路面，會造成踩雷、異味與衛生問題。
- 重點三：不守規矩的飼主會傷害寵物友善環境與其他毛孩安全。
編輯/葉佳欣撰文
每次穿上新買的白球鞋，畫好精緻的妝容，心情愉悅地在公園散步時，妳是不是也曾低頭一驚，發現自己差點踩進某個不明物體裡，瞬間白眼翻到後腦勺？沒錯，就是那坨讓人避之唯恐不及的狗大便。
我們常常一邊牽著家裡教養滿分的小寶貝，一邊看著地上被遺棄的「地雷」納悶：明明大家都在倡導當個文明鏟屎官，為什麼就是有人的手像結冰一樣，永遠拿不起一張便便袋？小編就來解密這些不撿便便的飼主究竟是什麼奇葩心態，同時聊聊這看似微小的舉動，到底會對我們的生活圈造成多大的災難。
為什麼有些飼主不撿狗大便？
有些飼主不撿大便，不是因為沒帶袋子，而是因為他們的演技已經達到了影后等級。當自家狗狗開始原地轉圈、弓起背部時，這類飼主就會突然對天空中的雲朵產生極大的興趣，或是突然埋頭瘋狂滑手機，彷彿此時此刻世界上沒有任何事情能打擾他。
等到狗狗辦完事，她就立刻裝作若無其事地把狗牽走。這種「只要我不看，大便就不存在」的逃避，其實只是公德心在偷懶，把自己的責任留給下一個倒楣的路人來承擔。
不撿狗大便可能帶來哪些負面影響？
1.人類鞋底的悲劇
不撿狗大便最直接的壞影響，就是創造出無數個「踩雷」的受害者。想像一下，好不容易打扮得閃閃發光去約會，結果一進餐廳卻聞到腳底傳來陣陣異味，那場面簡直是社交車禍現場。更慘的是，這些留在草地或人行道上的便便，經過太陽一曬、雨水一淋，不僅會散發出讓人窒息的惡臭、滋生大量蒼蠅，還會嚴重破壞整個社區的居住品質。
2.盲目的自私正在扼殺 好不容易爭取來的寵物友善空間
近年來很多咖啡廳、飯店和公園都開始開放寵物進出，這都是許多優質飼主努力爭取來的成果。然而，只要出現幾個不守規矩的害群之馬，到處留下痕跡卻拍拍屁股走人，就會立刻激起社會公憤。結果就是店家開始貼出「禁止寵物入內」的公告，公園也開始限制毛孩活動。那些不撿大便的自私行為，實際上是在透支所有乖狗狗的權益，讓大家一起為他們的沒品德買單。
3.造成環境髒污 威脅其他無辜毛孩的安全
很多不撿便便的人覺得「這只是大自然的一部分，會自動變成肥料」，親愛的，這觀念真的錯得離譜。當其他好奇的狗狗在路上聞到狗大便、或是踩到後不小心舔了腳掌，就會被藏在便便裡的髒污影響。妳以為只是留下一坨大便，實際上卻是在鄰里間散播髒污，威脅著其他無辜小生命的安全。
牽著一隻外表精緻、毛髮發亮的網美狗走在路上，固然是一件很拉風的事，但真正能決定一個女人高貴優雅程度的，從來不是妳牽繩的品牌，而是妳彎下腰撿起便便時的那份帥氣與俐落。下次出門散步前，請務必把便便袋像口紅一樣當成必備配件，用最有原則的公德心照亮這座城市。當每個人都能帥氣地隨手一撿時，我們才能真正帶著心愛的寶貝，在乾淨又友善的世界裡大步向前走。
精華 FAQ
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文章認為這類飼主多半不是忘了帶便便袋，而是刻意逃避責任。當狗狗如廁時，他們會故意分心、裝作沒看見，等狗狗結束後就直接離開，讓清理工作留給別人。
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最直接的影響是路人容易踩到，鞋底沾染臭味與污物，造成極差的行走體驗。便便若留在草地或人行道上，還會因日曬雨淋而散發惡臭、滋生蒼蠅，破壞社區環境。
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文章指出，少數失格飼主若到處留下便便，會引發店家與社區反感，進而限制寵物進出，連累守規矩的飼主與毛孩。同時也可能讓其他狗狗接觸髒污，增加健康風險。
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