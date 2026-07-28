2026-07-28 21:17 只想工作不想上班的Summer
有些書，不只是一本書——致東野圭吾，也致那個在異鄉讀〈白夜行〉的自己
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：作者在2008年赴中國大陸工作，於異鄉夜晚靠《白夜行》陪伴孤單時光。
- 重點二：多年後重讀感受不同，從推理情節轉向東野圭吾對人性與命運的理解。
- 重點三：得知東野圭吾離世後，作者回望那段歲月，感謝作品在安靜夜裡的陪伴。
2008 年，我離開台灣，開始在中國大陸的工作。那一年，對我來說，是人生很大的轉折。
第一次長時間離開熟悉的地方，住進陌生的城市，開始新的工作。白天的生活被會議、工作和陌生的人際關係填滿，忙碌讓我幾乎沒有時間去這樣的改變對我有什麼影響。
但夜晚不一樣。
回到住處，關上房門，整個世界突然安靜了。
沒有家人的聲音，沒有朋友可以聊天，也沒有熟悉的街道可以散步。那種孤單，不是寂寞，而是你很清楚知道，這座城市很大，而自己只是其中一個過客。
那段時間，我養成了一個習慣。每天晚上，給自己一個翻開書本的時間。尤其記得一本小說，叫做《白夜行》。
我已經忘了它是不是從台灣帶過去的，只記得，它一直放在床邊。每天都告訴自己，只看一章就好。可是東野圭吾總有一種魔力，讓人停不下來。
一章接著一章，一頁接著一頁，等我回過神，窗外已經透出微微的天光。第二天依然得準時上班，但那幾個夜晚，我一點都不後悔。
很多人喜歡《白夜行》，是因為它情節縝密，是推理小說中的經典。但這些年，我愈來愈確定，我喜歡的不是推理，而是東野圭吾對人性的理解。
他從來不急著告訴你，誰是好人，誰是壞人。他只是把每一個人的人生攤開，讓讀者自己去看、去理解、去感受。有些人犯罪，不代表他天生邪惡；有些人沉默，也不代表他沒有傷口。每一個選擇的背後，都有一段別人不知道的故事，或許正因為如此，《白夜行》一直留在我的心裡。
二十歲時，我讀的是故事，三十多歲，我讀懂了孤獨，到了今天，我五十多歲了，再回頭想起這本書，讀懂的卻是人生。
人生不像小說，可以翻到最後一頁知道結局，我們每天都在做選擇，也每天都被過去的選擇影響著。有時候，命運推著我們往前；有時候，是自己的決定改變了命運。
一路走來，遇見很多人，也經歷了很多事，慢慢明白，理解一個人，比評斷一個人更困難，也更重要。也許，這就是東野圭吾留給我最大的禮物，不是推理，不是反轉，而是一種看待人的方式。
看見東野圭吾離世的消息，我沒有立刻重讀《白夜行》，我只是想起了2008年的那些日子，一個人在異鄉，房間很安靜，床邊放著一本《白夜行》。
我安靜地翻著書，陪伴我的，不只是故事，而是一位從未見過面的作家。
原來，有些作家，會陪你走過一段人生。有些書，也不只是一本書。
它們會靜靜地停留在記憶裡，直到很多年後，因為一則新聞、一個名字、一個熟悉的封面，再次把你帶回生命中的某一個夜晚。
謝謝你，東野圭吾；謝謝你寫出了《白夜行》；也謝謝你，在那段我獨自生活於異鄉的日子裡，用一本小說，陪我度過了一個又一個安靜的夜晚。
直到今天，我依然相信，一本真正的好書，不一定會改變人生。但它會在某一段最需要陪伴的時光裡，默默陪著你，一起走過。
精華 FAQ
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因為那是他離開台灣、初到中國大陸工作的艱難時期，白天忙碌，夜晚卻格外安靜，床邊的《白夜行》成了陪伴他度過孤單與適應期的重要存在。
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他認為自己不只是喜歡這本書的推理與反轉，而是欣賞東野圭吾對人性的理解：不急著評斷好壞，而是讓讀者看見每個人背後的傷口、選擇與故事。
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文章傳達的是：有些作家與書，不一定改變人生，但能在最需要陪伴的時刻默默守住一個人。對作者而言，《白夜行》教會他理解人，比評斷人更重要。
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