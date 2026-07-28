2026-07-28 17:09 女子漾／編輯ANDREA
父親節一次送到心坎裡！盤點3大「寵爸科技神物」，解救痠痛、升級臉面一次搞定
一年一度的父親節又要到了，還在苦惱要送皮夾、領帶還是酒款嗎？其實，總是默默扛起家計的老爸，最需要的是真正能天天使用、照顧他的「健康科技」好物 。面對長期久坐的肩頸僵硬、沒空打理的面子問題，或是被各種智慧裝置轟炸的數位焦慮，他往往習慣用一句「沒事」帶過 。
今年不妨換個心意，送進老爸心坎裡！我們特別盤點了 3 大「寵爸科技神物」：包含能一秒解救深層痠痛與高壓失眠的 Therabody 科技療癒神器 、跟著天王周杰倫無腦入手的 飛利浦 AI 頂級電鬍刀 ，以及主打免訂閱、無干擾追蹤健康的 Garmin 首款無螢幕手環 。快跟著這份超強送禮指南，把說不出口的感謝，變成老爸每天都用得到的極致療癒吧
推薦1：Therabody「3大科技療癒神器」
健身狂人老爸必收！旗艦級 Theragun PRO Plus
如果你的老爸熱愛重訓、打高爾夫，或是追求極致舒緩體驗，這台史上最完整的旗艦機皇「Theragun PRO Plus」絕對是首選！它不只是一把筋膜槍，更狂的是完美整合了 LED 紅外線光療、熱療與震動等多重頂尖恢復科技。搭配多款專業按摩頭，能精準直擊深層肌肉痛點，不管是高強度的運動後恢復，還是消除整天的深層緊繃，都能享受超有感的尊榮級放鬆。
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辦公出差族最愛！超耐摔 Theragun Prime 第六代
對於每天久坐辦公室、四處奔波出差的老爸，最需要一台好帶又實用的舒緩神機！全新「Theragun Prime 第六代」主打超狂的 3公尺防摔機身，外出攜帶超安心。招牌的獨家三角握把設計符合人體工學，自己就能輕鬆按壓到難以觸及的後背與腰部。此外，它搭載了 QuietForce™ 靜音馬達，深層震擊的同時還能保持安靜，一秒釋放日常累積的疲勞值，絕對是老爸理想的貼身夥伴！
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拯救失眠高壓族！SmartGoggles 智慧熱敷眼罩
老爸總喊著睡不好、眼睛痠？快奉上全新升級的「SmartGoggles 智慧熱敷按摩眼罩第二代」！這款眼罩採用 100%全遮光設計，結合氣壓、溫熱與震動三重療癒模式。最神奇的是，內建的生物感測器能「讀懂老爸的心」，根據心率變化智慧調整震動節奏，打造專屬的放鬆頻率。只要睡前短短 15 分鐘，就能快速釋放腦部壓力，一夜好眠充飽電！
父親節寵爸優惠價： NT5,990
為了歡慶 2026 父親節，自 2026年7月30日起至8月12日止祭出精選商品限時超殺優惠，讓老爸每天都用得到的極致療癒吧！
同款推薦2：周董同款必收！AI 旗艦 XP9000 系列，極致淨剃不傷膚
隨著年紀增長，老爸的肌膚更禁不起拉扯摩擦。這款周董也愛不釋手的「XP9000 系列」，絕對是寵爸首選！它搭載獨家「微提切旋護科技」與「奈米型雙軌 V 型刀網」，能深入皮下 0.08mm 斬斷毛根；搭配 360 度多動向刀頭，就連下巴、死角都能一秒無痕。最狂的是它內建 AI 智能感測，能精準掌控力道，不僅降低 50% 摩擦力，更提供超狂的「全球 7 年保固」，完美實現頂級的淨護合一！
出差旅遊神隊友！超輕巧「旋護式攜帶型」顏值爆表
如果老爸是常常需要出差、旅行的商務客，全新「旋護式攜帶型電鬍刀（S716/05、RQ910/05）」絕對能送到他心坎裡！機身僅 123.5g 超輕巧，卻擁有旗艦級的刮鬍效能，帶來 12 小時的極致清爽。全新升級的 BLDC 馬達不只超強勁，還大幅降低 50% 震感；搭配超有質感的告白粉、夜空灰雙色與觸控解鎖，全機更支援 IPX7 防水，讓老爸隨時隨地都能從容變身！
寵爸加碼快筆記！抽機票看賽車、再送 AirPods Pro 3
今年父親節，飛利浦的優惠真的太狂啦！即日起至 8 月 9 日，購買指定機型登錄就抽「新加坡極速賽車之旅」（含機票、住宿與門票）。好康還沒完：
買旗艦機霸氣加贈： 購買 XP9403/49 即贈飛利浦 16.5L 抗敏除濕機；購買 XP9404/31 直接送 AirPods Pro 3！
女神限量周邊大放送： 7月28日至 8月31日期間，購買指定攜帶型電鬍刀，加贈啦啦隊女神安芝儇磁吸票卡夾（三款隨機）。
專櫃告白現折優惠： 7月25日至 8月9日於全台百貨專櫃購買萬元以上機種，現場向爸爸大聲告白，立享現折 888 元（全台限量 88 組）。
同款推薦3：Garmin首款「無螢幕」絕美手環登場，輕盈免訂閱必收
每天被智慧裝置的各種通知轟炸，讓你感到「數位焦慮」了嗎？智慧穿戴領導品牌 Garmin 聽見大家的心聲了！全新重磅推出品牌首款「無螢幕」智慧手環 CIRQA。不僅外型絕美百搭、輕到幾乎忘記它的存在，最佛心的是「免收隱藏訂閱費」就能解鎖超完整的健康數據！快跟著小編來看看這款質感神機的必買亮點。
極簡無螢幕，20克超輕盈零干擾
主打「零干擾」的生活美學，CIRQA 大膽捨棄了螢幕，讓你不再被無效的即時訊息綁架，專注當下。主機感測器僅約 20 克重，搭配親膚的 Comfortfit 混紡編織腕帶與鋁合金環扣，全天候配戴也毫無負擔。共推出極致黑、法式灰、乾燥玫瑰與海軍藍 4 款高顏值配色；更貼心的是，還能搭配「專屬上臂帶」，不管是打球、騎車或高強度有氧，都能靈活切換配戴位置，時髦又實用！
佛心免訂閱！24小時專屬健康管家
市面上許多進階健康分析都隱藏著月費門檻，但 Garmin 直接讓你一次擁有！無須額外訂閱，只要打開 Garmin Connect APP，就能全天候完整追蹤心率、壓力、睡眠品質、HRV心率變異度、Body Battery 身體能量指數與女性健康等關鍵數據。不僅支援超過 80 種運動模式，就算交替使用其他 Garmin 裝置，健康數據也能無縫自動串接。
10天超猛續航，日夜防水不斷電
告別一天一充的煩躁感！CIRQA 具備最長達 10 天的超強電池續航力，搭配 5 ATM 的防水規格，無論是日常洗手、運動狂流汗，還是夜晚睡眠偵測，都能持續精準記錄身體狀態，完美且低調地融入你的每一天。
【發售資訊】開賣日期： 2026年8月3日 全台正式上市 購買通路： 全台 Garmin 品牌門市同步展售
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