2026-07-28 14:05 女子漾／編輯劉芫榛
朴正民新劇《男子漢》爆款預定！財閥CEO重返菜鳥時期，改寫人生救回一切，職場宮鬥比爽劇更過癮
累積觀看突破4.7億次的人氣韓國網漫《男子漢》（暫譯）將改編成真人影集，並於明年在Disney+獨家上線。朴正民飾演站上人生巔峰卻失去一切的財閥CEO，意外回到20年前，重新以新進員工身分改寫職場與人生。
4.7億人氣網漫改編，社畜版「重生逆襲」登場
《男子漢》原作累積觀看次數突破4.7億，被粉絲形容是「職場宮鬥神作」。故事融合職場鬥爭、重生逆襲與人生救贖，不只描寫財閥企業內部的權力角力，也聚焦一名成功者重新選擇人生的過程。
男主角韓俞賢憑藉能力與野心，一路爬上韓國大型財閥企業史上最年輕CEO的位置，卻在站上頂峰後才發現，自己早已失去家人、朋友，以及真正重要的人事物。
CEO回到20年前，再度成為職場菜鳥
就在韓俞賢滿懷悔恨之際，他意外回到20年前，重新以新進員工的身分進入公司。
擁有未來記憶的他，這一次不只想再次取得成功，更希望修正過去做錯的選擇，找回第一段人生中失去的人。從職場菜鳥一路反擊高層，也讓故事有如企業版宮鬥劇，充滿派系鬥爭、權力算計與逆襲快感。
朴正民飾演韓俞賢，挑戰遺憾滿身的財閥CEO
朴正民將飾演男主角韓俞賢，一名曾經站上權力頂端，卻因人生選擇留下滿身遺憾的CEO。
這次角色不只是典型的重生爽劇男主角，還要呈現一個人在成功、後悔與救贖之間的轉變。韓俞賢必須重新面對自己曾經忽略的人，也要在知道未來的情況下，判斷哪些選擇值得改變，哪些代價仍然無法避免。
裴晟佑、金芝賢加盟，李光洙、金雪炫特別出演
除了朴正民，演員陣容還包括裴晟佑、金芝賢與文尚勳。
裴晟佑飾演副部長金賢敏，金芝賢飾演經理崔敏熙，文尚勳則飾演職場導師朴承宇。金雪炫將特別出演重要同事李愛琳，李光洙則特別出演理事申京秀，讓企業內部的人物關係更加複雜。
《照明商店》金熙元執導，職場鬥爭更有看頭
《男子漢》真人版由曾執導《照明商店》的金熙元掌鏡。
從目前公開資訊來看，影集將保留原作的重生與職場鬥爭核心，並進一步加強角色在權力、情感與人生選擇之間的拉扯。對喜歡逆襲爽劇、財閥鬥爭與職場題材的觀眾來說，將是一部值得關注的新作。
精華 FAQ
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故事主角韓俞賢原本是大型財閥企業最年輕CEO，卻在登上巔峰後失去家人與重要的人。意外回到20年前後，他以新進員工身分重新開始，試圖改寫人生選擇。
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朴正民飾演韓俞賢，一名曾站上權力頂端卻滿身遺憾的財閥CEO。角色需要呈現成功、後悔與救贖的轉變，也要在掌握未來記憶下做出新的選擇。
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除了朴正民，還有裴晟佑、金芝賢與文尚勳參演；金雪炫和李光洙則特別出演重要角色。導演由《照明商店》的金熙元擔任，強化職場鬥爭與情感拉扯。
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