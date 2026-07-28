2026-07-28 13:41 女子漾／編輯劉芫榛
宋柏緯為第一名拿命交換！伊藤潤二經典角色全降臨，富江雙頭、人頭氣球獵奇畫面全復刻
改編自伊藤潤二作品的真人原創影集《聰明鎮》，今（28）日於Netflix台灣全10集上線。影集將富江、雙一、人頭氣球等經典元素放進高壓升學環境，宋柏緯為爭第一名不惜傷害自己，劉修甫則遭霸凌綑綁塞入講桌，獵奇畫面與扭曲人性成為最大看點。
《聰明鎮》打造全新伊藤潤二宇宙
《聰明鎮》並非直接翻拍單一篇漫畫，而是在伊藤潤二授權下，重新創作一個全新故事，再將原作中的經典人物、設定與恐怖意象放進同一個世界。
導演謝駿毅表示，製作團隊希望打造一套獨特的「伊藤潤二宇宙」，因此邀請特化團隊「覺藝工作室」與視效團隊「罡風創意映像」合作，細緻還原富江雙頭、蛞蝓少女舌頭等名場面。從脖子、嘴巴到眼睛的比例，都特別參考漫畫設計，希望讓原作粉絲一眼就認出，也讓沒看過漫畫的觀眾感受到作品特有的詭異美感。
宋柏緯為考第一名，甩巴掌、鉛筆刺腿逼自己清醒
宋柏緯在劇中飾演學霸富克勤，角色原型取材自伊藤潤二短篇《富夫紅色高領衫》。富克勤一心想進入衝刺班、考上榜首，為了維持清醒與成績，他不僅狂甩自己巴掌、拿鉛筆刺進大腿，甚至用琴弦纏住脖子防止打瞌睡，逐漸陷入精神與身體都失控的狀態。
宋柏緯坦言，最難詮釋的並不是痛苦表情，而是角色為何願意為追求完美傷害自己，甚至拿生命交換成績。劇中一段幻想自己脖子斷裂、蟑螂從傷口鑽入的畫面，更讓他光是想像就覺得噁心，成為拍攝期間印象最深刻的驚悚場面。
劉修甫化身惡童雙一，遭綑綁塞進講桌
劉修甫則飾演伊藤潤二經典角色「雙一」，劇中遭潘綱大飾演的霸凌者凌虐，被麻繩綑住全身、嘴巴貼上膠帶，再塞進教室講桌底下的狹小空間。
由於拍攝時正值酷暑，劉修甫長時間被困在悶熱空間中，幾乎不用刻意表演，就能呈現真實的壓迫與痛苦。除了遭受霸凌，他也因渴望變聰明，從爺爺頸部拔下剛長出的血玉葉，接著失控猛吃，讓荒謬、恐怖與悲傷同時交織。
談到雙一這個角色，劉修甫表示，雖然部分情節看似怪異，但拍攝時反而感受到角色內心深處的孤單。他也隔空對雙一喊話，希望對方不要急著交朋友，勇敢做自己就好。
潘綱大變身瘋狂霸凌者，邱以太挑戰人頭氣球
潘綱大在劇中飾演冷酷霸凌者，角色原型來自短篇《煙草會》。為了拍出拳拳到肉的動作場面，他在拍攝前密集接受高強度訓練，並以總是菸不離手的造型，營造全劇「混混擔當」的壓迫氣場。
邱以太則挑戰《人頭氣球》的經典造型，將漫畫中巨型人頭漂浮空中的獵奇畫面搬上真人影集，進一步強化《聰明鎮》的恐怖視覺風格。
精華 FAQ
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本劇在伊藤潤二授權下重新創作全新劇情，再把原作經典人物、設定與恐怖意象放進同一世界，目標是建立一套獨特的「伊藤潤二宇宙」。
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他飾演學霸富克勤，原型取材自《富夫紅色高領衫》。角色為了進衝刺班、拚榜首，透過甩巴掌、刺腿、綁脖子等方式逼自己清醒，逐步走向失控。
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劇中以特化與視效重現富江雙頭、蛞蝓少女舌頭、人頭氣球等名場面，劉修甫飾演雙一，邱以太則挑戰《人頭氣球》造型，強化作品的驚悚視覺。
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