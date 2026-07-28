2026-07-28 13:47 女子漾／編輯金柔葳
《成名在望》空降MyVideo戲劇榜冠軍！蔡亘晏二選一：姚淳耀適合戀愛、李國毅適合結婚
台劇《成名在望》開播後迅速引發話題，首週便空降台灣大哥大MyVideo戲劇榜冠軍，每週六晚間10點於台灣大哥大MyVideo更新最新集數。主演李國毅、姚淳耀與蔡亘晏日前接受專訪，三人不只互虧劇中角色毫不留情，蔡亘晏更直接回答感情二選一，笑稱姚淳耀適合談戀愛，李國毅則是理想老公，讓兩位男主角當場點頭認證。
李國毅狂酸蔡亘晏嫁入豪門，姚淳耀神補刀：他永遠升不了官
專訪一開始，三人便用吐槽方式介紹彼此角色。李國毅先笑蔡亘晏飾演的魏欣妤「終於成功嫁入豪門」，下一秒又補刀，沒想到豪門生活竟然如此精彩；蔡亘晏也立刻反擊，轉頭問姚淳耀飾演的羅冠豪：「你快樂嗎？」輪到姚淳耀介紹李國毅飾演的刑警陳志偉時，他更直接吐槽對方「永遠升不了官」，還說陳志偉總是把自己擺在最後。李國毅不只配合演出落魄模樣，現場還被拱跳女團舞、做仰臥起坐，三人互虧毫不留情，展現十足默契。
蔡亘晏公開感情二選一，姚淳耀適合戀愛、李國毅適合成家
劇中魏欣妤夾在陳志偉與羅冠豪兩位高中好友之間，三人年少時也有一段純真又曖昧的互動。被問到若自己就是魏欣妤，究竟會選擇誰，蔡亘晏先笑回：「小孩子才做選擇，我兩個都要！」她進一步分析，學生時期的魏欣妤其實還不懂愛情，只知道和兩人在一起都很快樂，也很享受被照顧的感覺。不過若真的必須二選一，她認為羅冠豪比較適合當男朋友，陳志偉則是理想老公。蔡亘晏直言，一個適合談戀愛，一個適合成家，答案也讓李國毅與姚淳耀都點頭表示認同。
姚淳耀童年夢想竟是賣抹布，超狂生意頭腦笑翻全場
《成名在望》從一群高中好友的夢想出發，描寫他們長大後面對現實、家庭與感情拉扯，逐漸走向不同人生。談到童年夢想，姚淳耀的答案意外成為全場笑點。他透露，自己小時候竟然夢想成為「賣抹布的人」，因為國小開學時，每位同學都要準備一條抹布，他當時天真認為，只要全班同學都向他購買，就能賺到很多錢。蔡亘晏聽完立刻笑說，這個想法非常符合劇中羅冠豪的個性，李國毅也認證姚淳耀從小就很有生意頭腦。蔡亘晏更現場幫忙規畫創業藍圖，建議他成立「抹布生計有限公司」，甚至還可以找人冠名贊助。
蔡亘晏小六畫麥克風成真，演女團偶像圓了兒時夢
相較於姚淳耀的抹布創業夢，蔡亘晏的童年願望則意外與現在的人生完全呼應。她分享小學六年級時曾在「我的夢想」圖畫紙上畫下一支麥克風，希望長大後可以站上舞台唱歌。如今她不只成為演員，還在《成名在望》中挑戰曾是女團偶像的魏欣妤，必須完成唱跳演出。
蔡亘晏感性表示，自己真的有種夢想成真的感覺，也忍不住感謝老天爺，讓兒時畫在紙上的願望以另一種方式實現。李國毅則坦言，自己從未設定過太過遠大的目標，習慣先把眼前每一份工作做好。這次能參與《成名在望》，和欣賞、頻率相近的演員一起合作，對他而言就是夢想實現。
《成名在望》劇情看點，昔日好友長大後人生全變了
《成名在望》以一群高中好友跨越多年的生命際遇為主軸，描寫他們年輕時各自懷抱夢想，踏入社會後卻在現實、家庭與情感拉扯下，走上截然不同的道路。
李國毅飾演的陳志偉是一名總把別人放在自己前面的刑警；姚淳耀飾演的羅冠豪一心想往上爬，甚至願意為成功付出代價；蔡亘晏飾演的魏欣妤曾是女團偶像，後來嫁入豪門，看似過著人人羨慕的生活，背後卻藏著難以對外說出口的壓力。
精華 FAQ
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該劇開播後迅速引發話題，首週就空降台灣大哥大MyVideo戲劇榜冠軍，顯示觀眾反應熱烈，並將於每週六晚間10點更新最新集數。
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李國毅先酸蔡亘晏角色嫁入豪門，姚淳耀則吐槽李國毅飾演的刑警永遠升不了官，蔡亘晏也反問姚淳耀的角色快不快樂，三人互虧展現默契。
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她認為羅冠豪較有戀愛感、互動輕快，適合當男朋友；陳志偉則總把別人放在前面，穩定又可靠，更像理想老公，因此她給出這個二選一答案。
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