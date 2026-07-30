原來這些外國美食都是台灣味

AI重點 文章重點整理： 重點一： 溫州大餛飩其實源自台灣改良，並非溫州當地傳統名吃。

溫州大餛飩其實源自台灣改良，並非溫州當地傳統名吃。 重點二： 台灣常見的蒙古烤肉、月亮蝦餅、牛肉麵也多屬在地創新。

台灣常見的蒙古烤肉、月亮蝦餅、牛肉麵也多屬在地創新。 重點三：地名與故事能塑造料理品牌，台灣善於把外來元素轉成經典。

7/15那天晚上，我又坐在廚房裡滑手機，等小兒子吃完飯後好洗碗。

滑著滑著，《皮超丘》的新影片就跳了出來。

標題是：「溫州人聽了都傻眼：這道小吃其實是台灣發明的」。

溫州？那就是在說溫州大餛飩囉？

看到了還滿喜歡的食物名稱，我的眼睛一亮，忍不住好奇地繼續往下看。





▋你以為的家鄉味，當地人可能根本沒看過





想像一個很好笑的畫面。

一位從小在台灣吃著「溫州大餛飩」長大的饕客，終於踏上浙江溫州，滿心期待找到那碗記憶中的味道。

他走進店裡，問老闆：「請問哪一家溫州大餛飩最好吃？」

老闆愣了一下。「什麼大餛飩？」

他又補了一句：「就是很大顆，裡面包很多肉，湯裡還有紫菜、蛋絲、榨菜的那種。」

對方大概只會露出更加疑惑的表情。

因為真正的溫州餛飩，皮薄、餡小，配著辣油，比較像冬天暖身的小點心，許多人甚至當成日常小吃，而不是能吃飽的一餐。

換句話說，我們熟悉的「溫州大餛飩」，在溫州找不到。

更有趣的是，許多溫州人第一次看到台灣的大餛飩，同樣也會愣住。

對他們來說，那是一道陌生料理，而不是熟悉的家鄉味。

▋一碗餛飩，藏著一場精彩的商業改造

戰後初期，一位來自溫州的移民來到台北生活。

人生地不熟，總得想辦法養家。可是當時台灣街頭早已有本土扁食，大家對餛飩並不陌生。

如果只是照著家鄉做法販售，很難讓客人停下腳步。

於是，一場精彩的產品改造開始了。

原本皮薄餡少的小餛飩，被放大成飽滿紮實的大餛飩；原本簡單的湯頭，加入紫菜、蛋絲、榨菜等配料，份量也跟著增加，一道偏向點心定位的小吃，逐漸變成可以當正餐的主食。

看起來只是換了做法，背後卻藏著很成熟的市場思維。

真正被放大的，不只是餛飩的尺寸，還有人們心中對「划算」的感覺。

同樣一碗麵，份量變大、配料變多，人們很自然就會覺得更有價值，也更願意買單。

「溫州大餛飩」這個名字，也在這裡扮演了重要角色。

一個來自遠方的地名，讓人聯想到地方特色，也讓一道全新的料理更容易被記住。

很多時候，人們會先記住名字，才慢慢記住味道。

於是，「溫州大餛飩」慢慢在台灣扎了根，一個原本不存在於溫州的飲食印象，也成了許多人共同的記憶。

▋很多「外國料理」，都出生在台灣

如果把視野再放大一點，就會發現，這樣的故事遠遠不只一個。

很多人一直以為，蒙古人天天圍著鐵板炒肉。

然而，我們熟悉的蒙古烤肉誕生於台北，與真正的蒙古飲食文化幾乎沒有關聯，只是借用了「蒙古」這個充滿草原想像的名字，成功塑造出豪邁奔放的品牌印象。

月亮蝦餅也是如此。

不少人第一次到泰國旅遊，都興沖沖地尋找這道名菜，結果越找越困惑。

因為泰國街頭幾乎沒有我們熟悉的月亮蝦餅，它是在台灣泰式餐廳逐漸發展出來的人氣料理，之後才慢慢被更多地方認識。

還有每個台灣人都熟悉的川味紅燒牛肉麵。

名字裡雖然有四川，味道卻融合了眷村飲食文化、台灣食材，以及不同省份的烹調方式。

今天世界各地提到牛肉麵，第一個想到的，往往也是台灣，而不是四川。

後來，這碗牛肉麵甚至成了許多外國人認識台灣的第一道料理。

這些料理看似來自四面八方，真正孕育它們的土地，卻都是台灣。

▋借來的是名字，留下的是經典





這些故事背後，其實都藏著相同的邏輯。

一個地名，有時候比一道料理更早進入人們的腦海，也比一道料理更容易創造價值。

它能喚起想像，也能建立期待；它能建立辨識度，也能留下記憶點。

於是，人們借來異國的名字，重新設計在地的味道；借來遠方的故事，重新打造自己的品牌；借來文化的符號，重新創造新的經典。

看到這裡，我忽然發現，這和我每天接觸的不動產其實很像。

同樣一棟房子，換了一個地段，價值會改變；同樣一個社區，換了一個名字，市場印象也可能完全不同。

做不動產越久，我越覺得，地名本身就是一種品牌。

有些客戶甚至還沒看房，只因為聽見一個地名，心裡就已經先替它加了分。

很多人聽見竹北，想到的是高鐵、科技業、學區；聽見信義計畫區，想到的是商業、豪宅與城市地標。

人們腦中浮現的，早已不只是地理位置，還有生活方式、身份認同，以及對未來的期待。

一道料理借用了遠方的名字，一棟房子也可能因為一個地名，讓人產生截然不同的想像。

很多人以為，價值來自商品本身。可是一個名字、一個地點、一段故事，都可能悄悄參與了價值形成的過程。

▋為什麼台灣特別容易創造這種美食？

答案，很可能就在歷史裡。

戰後，大量來自中國各省的人來到台灣，每個人都帶著不同的家鄉味，也帶著不同的生活習慣。

可是市場只有一個，食材有限，客人口味也不同。

想繼續做下去，就必須調整。

於是，各省料理開始彼此融合，地方特色開始重新組合，家鄉記憶也慢慢變成新的台灣味。

有人改湯頭、有人改香料、有人改份量、有人重新命名。

每一道料理，都有一位離開故鄉的人；每一次改良，都有一段努力適應新生活的故事。

這就像植物遷徙一樣。

同一顆種子，落在不同的土壤，就會開出不同色澤的花；同一道料理，換了一塊土地，自然也得長出適應當地氣候的味道。

所以，一道料理最後能不能留下來，很少取決於它夠不夠正統，更常取決於它能不能走進人們的日常，成為大家願意一吃再吃的味道。

城市也是如此。

一座城市持續改變的，不只有建築，也包含飲食、文化、生活方式，以及人們對它的想像。

▋那些招牌，寫的都是台灣的故事

溫州沒有大餛飩。

蒙古沒有台灣熟悉的蒙古烤肉。

泰國沒有我們印象中的月亮蝦餅。

四川也沒有台灣牛肉麵完整的風味邏輯。

可是，它們都已經成為台灣人的共同記憶。

下次再看到那些掛著異國地名的招牌，也許可以多停留幾秒。

那些文字未必只是地理位置，更像是一段時代留下來的文化密碼。

每一道料理，都記錄著一群人在陌生土地努力生活的過程；每一道料理，也記錄著台灣如何把世界各地的文化元素重新融合，最後變成屬於自己的經典。

一道料理如此，一座城市如此，一個品牌也是如此。

當土地改變了，文化會改變；當條件改變了，人們的選擇也會改變。

說到底，不論是一棟房子、一個品牌，還是一碗溫熱的餛飩湯，真正能留下來的，永遠是那些願意理解這片土地、並在新的環境裡，重新為人們找到歸屬感的存在。

世界留給了我們地名與想像。

台灣，把它們變成了自己的味道。

今晚，當你走過街角那些掛著異國地名的招牌時，不妨多看一眼。

那不只是地理位置，那是我們在這片土地上，一起活出來的、熱氣騰騰的經典。





——萬家鄉