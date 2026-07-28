第一眼不懂哪裡帥，追完劇卻徹底淪陷！盤點10位韓國「第二眼帥哥」靠演技、聲線與故事臉逆轉審美

過去韓劇男主角多半以大眼睛、高鼻梁與精緻小臉為主流，如今觀眾的審美愈來愈多元。比起第一秒就讓人驚呼「好帥」的完美五官，更多人開始迷上單眼皮、低沉嗓音、微微疲憊的眼神，以及帶著生活痕跡的故事臉。

這類男星未必是靜態照片裡最顯眼的人，卻能在角色說話、沉默、轉身或露出脆弱時，突然讓觀眾理解什麼叫「愈看愈帥」。以下10位韓國第二眼男神，不只整理代表作，也一次認識他們踏入演藝圈前後不太為人熟知的經歷。

類型：熟男鹽系、危險鬆弛感

孫錫久不是傳統韓劇中的精緻花美男，細長眼型、略帶疲憊的神情與漫不經心的笑容，反而讓他擁有難以複製的故事感。真正讓他大爆紅的作品包括《D.P：逃兵追緝令》、《我的出走日記》、《犯罪都市2》與《殺人者的難堪》，尤其《我的出走日記》中的具氏，幾乎不用大量台詞，光靠沉默與眼神就讓觀眾淪陷。

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他的經歷也和一般演員很不一樣。孫錫久曾赴加拿大、美國求學，在芝加哥藝術學院主修視覺藝術與電影，原本夢想成為紀錄片導演；服兵役期間還曾自願加入韓國派駐伊拉克的部隊。回到表演領域後，他先從舞台劇與較小型作品累積經驗，直到30多歲才真正打開知名度。

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入坑作品：《我的出走日記》

魅力關鍵：低音、停頓、像藏著很多過去的眼神。

類型：犬系、清淡少年感

崔宇植有著單眼皮、小臉與略帶無辜感的五官，沒有壓迫性強烈的霸總氣場，反而像生活中真的可能遇到的溫柔男生。他早期憑獨立電影《巨人》與韓劇《浩九的愛情》受到注意，之後靠《屍速列車》、《寄生上流》走向國際，又在《那年，我們的夏天》裡以敏感又慵懶的崔雄圈進大量女友粉。

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崔宇植出生於韓國，10歲時隨家人移居加拿大，在當地使用英文名Edward。原本就讀加拿大西門菲沙大學，20歲時在朋友鼓勵下回韓國試鏡，才正式踏入演藝圈。因為在加拿大長大，他返韓後還特別進入中央大學修讀文化相關科系，希望重新理解韓國文化。

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入坑作品：《寄生上流》

魅力關鍵：脆弱感、自然笑容，以及看似無害卻能突然變陰暗的反差。

類型：怪趣系、獨立電影感

具教煥的五官、聲線與肢體節奏都不屬於標準偶像劇男主角。他說話時帶著特殊鼻音，表情和動作經常有種難以預測的趣味，第一眼可能覺得古怪，追完《D.P：逃兵追緝令》後卻很難不被韓浩烈吸引。

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他2008年從短片《Boys》出道，早期長期活躍於獨立電影圈，不只演戲，也擔任導演、編劇、製片和剪輯。2016年在電影《夢中的簡》中飾演跨性別女性，為角色減重並設計聲線，獲得釜山影展年度演員獎與百想藝術大賞新人獎；直到《屍速列車：感染半島》和《D.P》後，才被主流觀眾大量認識。

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入坑作品：《D.P：逃兵追緝令》

魅力關鍵：古怪聲線、黑色幽默與完全猜不到下一步的表演。

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具教煥近期也與高允貞搭檔主演Netflix韓劇《努力克服自卑的我們》，劇中飾演始終未能正式出道的預備導演黃東滿，以過度健談與自信掩飾內心的無價值感。

類型：復古單眼皮、骨相故事臉

柳俊烈剛以《請回答1988》中的正煥走紅時，長臉、細眼與突出的輪廓曾掀起「到底帥不帥」的討論。但隨著劇情發展，他克制的表情、嘴硬心軟的個性，以及藏在細節裡的喜歡，讓無數觀眾從疑惑一路變成正煥派。

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柳俊烈早期從獨立電影累積作品，2015年先因《社群恐懼》受到注意，同年接下《請回答1988》後迅速打開知名度，並獲得百想藝術大賞電視部門男子新人獎。之後他把重心轉向電影，演出《我只是個計程車司機》、《信徒》、《夜梟》等作品，證明自己不只適合青春愛情劇。

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入坑作品：《請回答1988》

魅力關鍵：不說出口的愛、復古骨相與充滿人物生命力的笑容。

類型：粗獷痞帥、反差熟男

嚴泰九擁有深沉沙啞的低音與銳利五官，過去經常飾演黑幫、軍人和危險人物，第一眼容易讓人感到難以親近。直到《遊戲搭檔》以外冷內軟的前黑幫老大挑戰浪漫喜劇，觀眾才發現他私下害羞、說話小聲，與螢幕形象形成巨大反差。

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嚴泰九2007年透過恐怖電影《奇談》出道，之後在《儲物櫃女孩》、《密探》、《樂園之夜》等電影中累積硬派形象。《樂園之夜》讓他以黑幫角色受到更多國際觀眾注意，而《遊戲搭檔》則替他打開愛情劇市場。他的哥哥嚴泰華也是導演與編劇，曾執導《水泥烏托邦》。

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入坑作品：《遊戲搭檔》

魅力關鍵：沙啞低音、黑幫外表與私下害羞性格的巨大反差。

類型：鬍鬚熟男、野性文藝派

卞約漢最迷人的地方，是一張可以同時容納風流、疲憊、正義與危險感的臉。他不是傳統零瑕疵男神，鬍鬚、深眼窩和略帶粗獷的外型，卻讓他在歷史劇與懸疑劇中特別有存在感。

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他就讀韓國藝術綜合學校戲劇系，學生時期便演出大量短片，被影迷視為獨立電影圈的熟面孔。2013年以電影《監視者們》之外的獨立作品累積經驗，直到2014年《未生》中的韓錫律才被大眾熟知，後續代表作包括《六龍飛天》、《陽光先生》、《白雪公主非死不可—Black Out》與電影《閒山：龍的出現》。

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入坑作品：《陽光先生》

魅力關鍵：鬍鬚、眼神與像是隨時會說出一段人生故事的成熟感。

類型：貓系、精靈故事臉

金聖喆有細長眼型、尖銳輪廓與略帶壞心思的氣質，笑起來可能很可愛，收起表情後又能立刻變得危險。他不是溫順的犬系男友，更像一隻心情難以預測的貓。

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他最早並非從電視劇出道，而是2014年透過音樂劇《青春期》進入表演圈，還曾獲音樂劇新人獎。2017年在《機智牢房生活》中飾演法子，才正式打開電視知名度，之後演出《你喜歡布拉姆斯嗎？》、《那年，我們的夏天》與《地獄公使2》。他的舞台訓練讓聲音、眼神與肢體控制特別鮮明。

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入坑作品：《那年，我們的夏天》

魅力關鍵：貓系眼神、舞台爆發力與愛而不得的憂鬱感。

類型：暖男鹽系、鄰家學長

姜河那的五官不屬於侵略性很強的濃顏類型，笑起來親切，安靜時又帶著書卷氣。他最大的魅力不是冷酷，而是一種讓人覺得可靠、願意聽妳說話的溫暖感。

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他16歲便以音樂劇《天體鐘》踏入表演圈，早期長期活躍於舞台，之後透過《繼承者們》、《未生》、《月之戀人—步步驚心：麗》逐漸受到關注，並以《山茶花開時》中的黃勇識迎來事業高峰。舞台劇出身也讓他的台詞與情緒爆發特別穩定。

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入坑作品：《山茶花開時》

魅力關鍵：真誠笑容、溫和氣質，以及不帶控制感的安全系魅力。

類型：禁慾熟男、冷感狐狸系

李浚赫其實有端正五官與高挑身材，卻長年在作品中飾演配角、反派或性格複雜的公務員，沒有走典型偶像男神路線。直到《我的完美秘書》以溫柔單親爸爸形象出現，許多觀眾才突然發現，原來他也能成為愛情劇中的理想型。

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他2006年先出演音樂錄影帶，2007年透過電視劇《糟糠之妻俱樂部》正式踏入戲劇圈，之後演出《城市獵人》、《赤道的男人》、《秘密森林》、《與神同行》與《365：逆轉命運的1年》。他也曾將消防題材戲劇的全部片酬捐給韓國消防體系，並獲任命為榮譽消防員。

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入坑作品：《我的完美秘書》

魅力關鍵：西裝、低調體貼與表面冷靜、實際很會照顧人的反差。

類型：知性帥、文藝怪咖

朴正民不是傳統愛情劇的夢幻男主角，五官與體態甚至經常被角色刻意弄得邋遢、疲憊或不起眼。然而，他的表演有極強說服力，能把普通、煩人甚至古怪的人物，演成觀眾久久無法忘記的存在。

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他畢業於韓國藝術綜合學校，從電影《守望者》受到影壇注意，之後以《東柱》、《娑婆訶》、《從邪惡中拯救我》、《哈爾濱》等作品建立實力派地位。除了演戲，他也寫作、經營出版相關工作，私下還熱愛遊戲和寶可夢卡牌，甚至曾放棄典禮續攤，跑去參加卡牌比賽，怪得非常有個人魅力。

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入坑作品：《東柱》

魅力關鍵：知性、怪趣味與完全不需要靠外貌討好觀眾的自信。

第一眼帥哥靠五官衝擊力，第二眼帥哥則靠角色累積魅力。觀眾追劇時看到的，不只有臉，還包括說話方式、聲線、走路姿勢、情緒停頓，以及人物如何愛一個人。