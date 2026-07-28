2026-07-28 11:20 郭玉如
【AI 不會說謊，它只是把假的說得像真的】——一場查證經驗，揭開生成式 AI 最危險的一面
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：AI會把相似事件自動拼接成更完整卻虛構的故事。
- 重點二：記者查證發現，新聞從未公布落水老翁的全名。
- 重點三：真正重要的能力，不是生成答案，而是驗證答案。
最近在《Yahoo 新聞／風傳媒》看到一篇報導，內容提到美國奧爾康州立大學一位歷史系教授，在期中考偷偷藏了一段白色提示詞，結果 35 名學生中，有 32 人直接把 AI 生成的答案原封不動交卷，甚至連「馬達加斯加戴著烤麵包機去打籃球」這種荒謬內容都沒有發現。
很多人討論的是學生作弊，也有人討論教師如何反制 AI。但我想到的，卻是自己前陣子親身碰到的一件事。
那件事，讓我第一次真正感受到，生成式 AI 的「幻覺」到底有多逼真。
它編出了一個幾乎讓我相信的故事
前陣子，一位文化大學學生為了搶救一名落水的張姓老翁，毫不猶豫跳入水中救人，最後卻沒有等到平安歸來的消息。
看到這則新聞時，我立刻想起國小課本曾經讀過的〈義勇的漁夫〉。
故事裡，台灣大學學生張國權到野柳大石拍照，不慎失足落海，遭巨浪捲走。當地漁夫林添禎看見後，帶著繩索衝進風浪中救人，最後兩人都不幸罹難。
兩段故事，相隔將近六十年。同樣有人落海。同樣有人奮不顧身跳下去救人。同樣留下令人鼻酸的結局。
我想把兩則新聞整理比較，於是交給 NotebookLM 協助彙整資料。
沒想到，它竟然給了我一個充滿戲劇性的答案。
它說，六十年前被救的人叫張國權；六十年後，被救的人，也叫張國權。
當下，我心裡還震了一下。真的有這麼巧嗎？如果是真的，那這段歷史的巧合未免太不可思議。
愈合理的故事，愈容易讓人相信
我把這個內容跟一位寫作班朋友討論，她請我應該再仔細查證。
我重新翻找各家媒體報導，一篇一篇比對。結果越查越奇怪。所有新聞都只寫著「張姓老翁」。沒有任何一家媒體公布他的全名，更沒有任何地方出現「張國權」三個字。
也就是說，那個看似完美呼應六十年前故事的名字，是 AI 自己補上去的。
它沒有惡意，也沒有故意造假。它只是把兩段高度相似的事件，自動拼接成一個更完整、更合理，也更有故事性的版本。
偏偏，這正是生成式 AI 最容易讓人失去警覺的地方，它說得太流暢了，流暢到你幾乎忘了查證。
AI 最大的本事，是把假的寫得很像真的
很多人以為 AI 幻覺，就是亂回答問題。其實真正危險的情況，往往不是完全錯誤，而是九成是真的，只摻進一成虛構。
那一成，看起來毫不起眼，卻可能改變整件事情的意思。
如果我沒有再去查一次資料，那麼未來無論我寫文章、上課分享，甚至演講引用，都會很自然地說出：「六十年前與六十年後，被救的人都叫張國權。」
故事很精彩，可惜，不是真的。
這也是為什麼，我看到美國教授設計「馬達加斯加陷阱」時，感觸特別深。
教授想測試的，並不是 AI 會不會出錯。因為答案很明確。AI 本來就會出錯。
他真正想知道的是，學生會不會發現它出錯。
閱讀能力，比生成能力更珍貴
生成式 AI 可以在幾秒鐘內完成一篇文章。
但閱讀一篇文章、判斷哪裡合理、哪裡需要查證，依然只能靠人。
美國那場期中考裡，35 名學生有 32 人掉進陷阱。
工業革命的答案中，出現了「馬達加斯加戴著烤麵包機去打籃球」、「馬達加斯加紫色單車對著天花板喃喃自語」、「前往馬達加斯加的漫長旅程」這些完全不合理的句子。
如果有人願意從頭到尾讀一次自己的答案，就不可能看不見。
同樣地，如果我沒有重新查閱新聞資料，也很可能把 AI 編出來的「張國權」寫進文章裡。
兩件事，看起來毫不相關，背後考驗的，卻是同一種能力。
願不願意，再確認一次。
身為教師，我愈來愈相信，未來最珍貴的能力，不是提問，而是驗證
AI 已經成為每個人都能使用的工具。
未來，它會寫得更快，也會寫得更像人。
但它永遠都有可能，把不存在的人、不存在的研究、不存在的引用，說得像真的一樣。
身為教師，也是內容創作者，我並不擔心學生使用 AI。
我真正擔心的是，他們開始相信第一個答案，而不再追問第二個答案。
因為教育真正要培養的，不只是找到答案的人。更是願意查證答案的人。
那一天，我關掉 NotebookLM，又重新把所有新聞看了一遍。
也許，多花了半個小時，卻讓我少寫了一個不存在的人。
直到今天，我依然很慶幸，自己沒有把 AI 說的故事，當成事實寫進文章裡。
有時候，AI 最精彩的創作，不是在小說裡。而是在你毫無防備的那一刻，替現實世界寫出了一段根本沒有發生過的劇情。
精華 FAQ
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作者原本用 NotebookLM 整理兩則落水救人新聞，卻被輸出「六十年前與六十年後都叫張國權」的說法；她回頭比對各家媒體，發現報導只寫「張姓老翁」，根本沒有公布全名。
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作者指出，AI 最危險的不是完全亂答，而是大部分內容都合理、只有一小段虛構，足以讓人誤信並直接引用。當故事愈流暢、愈完整，使用者就愈容易忽略查證。
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文章認為，未來最珍貴的能力不是提問，而是驗證。生成式 AI 可以快速產出文字，但人仍要負責閱讀、辨識疑點、重新查證，避免把第一個答案誤當成事實。
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