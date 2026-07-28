告別東野圭吾！師鐸獎教師憶8句經典金句：犯罪只是入口，人性才是終點

日本推理小說家東野圭吾離世，讓無數書迷感到不捨。作家、教師蔡淇華也寫下長文悼念，分享東野圭吾作品中最打動他的8句話，並回顧這位推理大師如何從工程師走上創作之路。

蔡淇華表示，年輕時讀東野圭吾，最著迷的是精密伏筆與驚人反轉；隨著年紀增長，再次翻開那些熟悉的小說，讀懂的卻不再只是案件，而是人物背後的傷口、選擇與人性。

以下為蔡淇華原文

1. 相信我，即使現在再怎麼痛苦，明天一定會比今天更美好。 《解憂雜貨店》

2. 來找我諮商的人都是迷途的羔羊， 通常他們手上都有地圖，卻沒看地圖。《解憂雜貨店》

3. 人與人之間的關係，往往不是因為某些具體的原因而斷絕…其實是因為彼此的心已經不在一起，事後才牽強地找藉口。《解憂雜貨店》

4. 世上有兩樣東西不可直視， 一是太陽，二是人心。 《白夜行》

5 .人不論在什麼時候都會感受到未來。無論是怎樣的一個短暫的瞬間，只要有活著的感覺，就有未來。 《時生》

6. 有時候，一個人只要好好活著，就足以拯救某個人。 《嫌疑犯X的獻身》

7. 每一次煩惱都有價值，但沒有必要焦急。想要找出答案，很多時候自己必須成長才找得到。 《真夏方程式》

8. 這個世界上沒有任何個體不具存在的意義，沒有任何一個。《拉普拉斯的魔女》

東野圭吾的人生，其實和他的小說一樣，充滿了翻轉。《嫌疑犯X的獻身》整部小說，都在追查一具屍體的身分，最後才發現，警方找到的屍體，根本不是大家以為的那個人。石神為了保護心愛的人，不只是設計了完美的不在場證明，而是重新定義了整個案件。當真相揭曉時，你才知道前面所有線索都沒有騙你，只是你一直看錯了方向。

《白夜行》全書最大的秘密，幾乎沒有直接寫出來。東野圭吾從頭到尾，沒有明說男女主角的真正關係。直到最後，把二十年的事件全部拼起來，赫然發現：原來他們一直都在彼此身邊。

2011年由日本明星福山雅治主演的電影《嫌疑犯X的獻身》，將日本推理作家東野圭吾的聲勢推到最高峰。

他不是文學科班，而是工程師出身

東野圭吾畢業於大阪府立大學電氣工學系，進入日本電裝（DENSO）擔任工程師。白天設計汽車零件，晚上寫小說，完全是利用下班時間創作。1985年，他以《放學後》獲得江戶川亂步獎，之後才辭去工程師工作，成為專職作家。這段經歷也讓他的小說充滿工程師式的邏輯，情節像精密機械般環環相扣。

成名前曾窮到一度想放棄寫作

很多人以為東野圭吾一出道就成功，其實並非如此。雖然第一本小說就得獎，但之後多年銷量平平，收入甚至不足以維持生活。他曾坦言，那段時間一直懷疑自己是不是不適合當作家，甚至考慮回去找工作。

一直到《秘密》、《白夜行》、《嫌疑犯X的獻身》等作品陸續問世，才真正奠定「日本推理小說天王」的地位。

他最討厭被稱為「推理小說家」

東野圭吾曾多次表示，自己並不希望被侷限為推理作家。他認為，推理只是敘事的方法，真正想寫的是「人」。因此，《解憂雜貨店》、《流星之絆》、《祈念之樹》、《希望之線》、《透明的螺旋》等作品，真正讓人念念不忘的，往往是人物的選擇、親情、愛情與救贖。

他曾表達過類似的創作理念：如果讀者讀完只記得謎底，那這部作品就失敗了如果讀者記住的是故事裡的人，那才是真正成功。正因如此，東野圭吾才能跨越推理小說的疆界。隨著年紀增長，許多讀者也發現：年輕時讀東野圭吾，享受的是推理；中年後再讀，讀懂的卻是人性。近幾年才發現，東野圭吾愈寫愈慈悲。他不急著審判，也不急著給答案。他只是靜靜地陪著每一個受傷的人。

很多人第一次讀東野圭吾，會在結尾，被他厲害的「反轉」震懾不已。期東野圭吾，是一個最會利用謎題，逼讀者重新理解人性的作家。東野圭吾真正想問的是：「一個善良的人，為什麼最後會殺人？」

他的小說裡，犯罪只是入口，人性才是終點。他小說裡的每個角色，都認為自己是對的。東野圭吾幾乎沒有臉譜化的壞人，他的角色都有自己的理由。喜歡他的《解憂雜貨店》、《祈念之樹》、《希望之線》。覺得東野圭吾的伏筆，幾乎像工程設計的精密機械，前面一句不起眼的話，可能三百頁後才知道用途。

一個看似普通的人物，最後竟然是整部小說的支點，所有零件最後都能扣回來，因此他的故事讀完常讓人有一種感覺 -----原來每一步都算好了。

東野圭吾的《解憂雜貨店》曾是學校圖書館年度借閱率第一，《解憂雜貨店》一開始像好幾篇互不相干的短篇。讀到最後，才發現——原來所有人的人生早已互相照亮。

最大的翻轉是-----原來一個善意，可以穿越時空，自己看到最後都忍不住流淚。

他雖然英年早逝，但他留下的106部作品太精采了。相信他的書會成為經典，會讓每一位未來的讀者掩卷之後，開始相信，人不是非黑即白，而是每個人都有自己的傷口。讓讀者以為自己是在破解案件，最後卻發現，真正被破解的，是自己。