人生迷惘時就看這10部美劇！《六人行》看友情、《慾望城市》看愛情，長大後重看更有感

有些美劇第一次看，只覺得好笑、浪漫或精彩；多年後重看，才發現那些友情散場、愛情錯過、家庭遺憾與人生低潮，早就悄悄演過我們的人生。從《六人行》的友情、《慾望城市》的愛情選擇，到《這就是我們》的家庭和解，每一部都會在不同年紀帶來不同答案。以下整理10部人生必看美劇，失戀時、迷惘時，或只是想重新找回生活方向時，都值得再看一次。

人生必看美劇1.《六人行 Friends》

人生關鍵字：友情、愛情、成長

《六人行》描述瑞秋、莫妮卡、菲比、喬伊、錢德勒與羅斯六位好友，在紐約一起經歷失戀、失業、結婚、生子與人生低潮。劇中看似總有喝不完的咖啡和講不完的笑話，背後卻藏著許多成年人才懂的現實。年輕時看《六人行》，可能最在意瑞秋最後選擇了誰；長大後再看，才發現最令人羨慕的，是無論誰的人生突然崩塌，其他五個人都會立刻出現在身邊。真正珍貴的友情，未必能解決你的問題，卻會讓你知道自己不用獨自面對。

經典精神金句：I don't think this was your shot. You don't get just one shot. I believe big things will happen for you. 我不認為這是你唯一的機會，你的機會不會只有一個，我相信大好機會會降臨到你身上。



圖片來源：Netflix

人生必看美劇2.《慾望城市 Sex and the City》

人生關鍵字：女性友情、戀愛、自我選擇

凱莉、莎曼珊、夏綠蒂與米蘭達，分別代表四種截然不同的愛情觀與人生選擇。有人相信婚姻，有人追求自由；有人渴望浪漫，有人更重視事業與獨立。《慾望城市》最迷人的地方，不只是名牌服裝、紐約生活與讓人心動的戀愛情節，而是它從不急著告訴女性哪條路才是正確答案。即使四個人經常意見不同，仍願意在彼此失戀、離婚或陷入低潮時，坐下來好好吃一頓飯。

經典精神金句：The most exciting, challenging, and significant relationship of all is the one you have with yourself. And if you find someone to love the you you love, well, that’s just fabulous.最激動人心、最具挑戰性和最重要的關係是你和你自己的關係。如果你找到一個人愛你所愛的你，那就太美妙了。

圖片來源：IG@justlikethatmax

人生必看美劇3.《摩登家庭 Modern Family》

人生關鍵字：家庭、婚姻、親子

《摩登家庭》圍繞三個看似完全不同，實際上彼此緊密相連的家庭展開。有人為婚姻磨合，有人摸索如何成為父母，也有人努力讓家人理解自己的選擇。劇中每個人都有缺點，父母未必成熟，孩子也不總是懂事，家人之間甚至經常互相吐槽、拆台。然而，當真正的危機來臨，他們永遠會站在彼此身邊。這部劇讓人看見，幸福家庭不是從不吵架，而是吵完之後，仍願意回來理解對方。

經典精神金句： It's gonna be tough to say goodbye, it always is. Nobody loves change, but, part of life is learning to let things go.說再見真的很難，世事皆如此。沒有人喜歡改變，但是學會放手也是人生的一部分

圖片來源：Pinterest

人生必看美劇4.《這就是我們 This Is Us》

人生關鍵字：原生家庭、失去、和解

《這就是我們》透過皮爾森一家不同年代的故事，交錯呈現父母年輕時的選擇，以及三個孩子成年後面對的創傷與人生課題。劇中沒有完美的父母，也沒有永遠懂事的孩子。每個人都曾因為愛得不夠成熟而傷害別人，也曾把童年的遺憾帶進成年後的婚姻與親子關係。隨著劇情推進，觀眾會逐漸發現，我們記憶中的父母，或許也只是第一次學著照顧家庭的普通人。

經典精神金句：There's no lemon so sour that you can't make something resembling lemonade.世上沒有酸到不能做成檸檬汁的爛檸檬。

圖片來源：Pinterest

人生必看美劇5.《破產姊妹花 2 Broke Girls》

人生關鍵字：女性友情、低谷重生、夢想、窮忙人生

《破產姊妹》描述原本出身富裕的卡洛琳，因父親入獄一夕失去所有，意外與嘴壞心軟、靠自己打拼的麥克斯成為室友。這部劇最療癒的地方，是它沒有假裝人生只要努力就會立刻翻身，無論多窮、多狼狽，她們總能用毒舌和笑話撐過去。比起創業成功，《破產姊妹》更像是在告訴觀眾，人生跌到谷底時，身邊有一個願意陪你重新開始的人，比什麼都珍貴。

經典精神金句：I just think society is way too concerned with other people's ideas of what is'pretty'.我只是覺得，這個社會太在乎別人的審美觀了。

圖片來源：Pinterest

人生必看美劇6.《好想做一次 Never Have I Ever》

人生關鍵字：青春、自卑、親情、身分認同

高中生迪薇在父親突然過世後，一心想讓自己成為校園裡最受歡迎的女生。她努力追求戀愛、改造形象，卻因為衝動與好勝心，不斷把友情、親情與感情搞得一團混亂。這部劇好笑又充滿青春氣息，卻沒有忽略失去親人的傷痛、母女之間的衝突，以及身處兩種文化之間的身分焦慮。迪薇並不是討喜又完美的女主角，她會嫉妒、說謊、發脾氣，但也因此更像現實中那個還沒學會好好愛人的自己。

經典精神金句：The biggest evolution would be how she views herself and values herself.最大的進化，在於她如何看待自己、如何重視自己的價值。

圖片來源：Pinterest

人生必看美劇7.《廣告狂人 Mad Men》

人生關鍵字：職場、婚姻、身分焦慮

故事以1960年代的紐約廣告業為背景，描述廣告創意總監唐德雷柏與同事們，在光鮮亮麗的職場中追逐權力、財富與成功。劇中的每個人似乎都擁有令人羨慕的生活，卻又不斷被空虛、自我懷疑與過去的祕密追趕。對女性角色而言，她們還必須在男性掌握話語權的職場中，爭取被看見與被尊重的機會。《廣告狂人》會讓人思考，當你終於得到夢寐以求的一切，卻仍不快樂，問題究竟出在哪裡？

經典精神金句：If you don't like what's being said, change the conversation.如果你不喜歡他們說的話，那就改變對話本身。

圖片來源：Pinterest

人生必看美劇8.《致命女人 Why Women Kill》

人生關鍵字：婚姻、背叛、女性覺醒

《致命女人》透過不同年代、不同婚姻關係，揭開愛情表面下的出軌、謊言、壓抑與祕密。當女人長期被忽視、被背叛，甚至被迫活成別人期待的模樣，她們最後會做出什麼選擇？這部劇最吸引人的地方，是女性角色並不只是受害者。她們會嫉妒、報復、犯錯，也會在婚姻崩壞後重新找回主導人生的能力。劇情節奏快、反轉多，又藏著不少關於愛情與自我價值的現實提醒。

經典精神金句：I have spent my entire life putting off things that I thought there'd be time for later. Open doors don't stay open forever. So please... go.真正危險的，往往不是背叛，而是長期被忽視的自己。我這輩子一直拖延去做那些我以為以後會有時間做的事，但敞開的門不會一直敞開，所以快去吧。

圖片來源：Pinterest

人生必看美劇9.《我變美的那個夏天 The Summer I Turned Pretty》

人生關鍵字：初戀、成長、家庭、告別

貝莉每年夏天都會和家人前往海邊別墅，與從小一起長大的康拉德、傑里米兄弟重逢。某個夏天，大家突然發現她已經不再是跟在身後的小女孩，三人的關係也因此產生變化。看似是一場令人心動的青春三角戀，故事深處卻談著家人之間的祕密、面對失去的恐懼，以及告別童年的必經過程。貝莉以為變漂亮之後，所有問題都會迎刃而解，最後才發現，真正的成長是理解愛情並不能填補所有遺憾。

經典精神金句：For Belly, Conrad is the sun, and when the sun comes out, the stars disappear.對貝莉來說，康拉德就是太陽；當太陽升起時，星星便會黯然失色。

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人生必看美劇10.《后翼棄兵 The Queen’s Gambit》

人生關鍵字：天賦、孤獨、女性成長

孤兒貝絲從小展現驚人的西洋棋天分，並一路挑戰男性主導的競技世界。她在棋盤上冷靜、強大，私生活卻長期受到孤獨、成癮與失去的困擾。《后翼棄兵》不只描述天才如何登上世界舞台，也呈現一個女孩如何停止利用傷痛懲罰自己。貝絲最後真正需要戰勝的，並不是某一位棋手，而是那個始終覺得自己只能獨自活下去的信念。

經典精神金句：you've got to stay open, if you get locked into one idea, it's death.你必須保持開放的心胸， 如果你鎖定一個想法，那就是死路一條。