2026-07-28 10:32 女子漾／編輯劉芫榛
《VIVANT(2026)》首播18.8％登頂！《直到T恤乾了為止》蒼井優反轉太狠，夏季日劇雙強必追
Hami Video夏季日劇接連掀起話題。堺雅人主演的《VIVANT(2026)》首集平均家庭收視率衝上18.8％，更登上X全球趨勢冠軍；蒼井優主演的《直到T恤乾了為止》則靠夫妻祕密與懸疑反轉引發熱議，相關貼文在Threads瀏覽量突破470萬，雙雙成為本季追劇焦點。
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精華 FAQ
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該劇首集平均家庭收視率達18.8％、個人收視率12.1％，創下截至目前2026年日本民營電視台連續劇最高首播成績，播出時還登上X全球趨勢冠軍。
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劇情從事故帶出兩對夫妻的隱藏祕密，並朝疑似雙不倫與「每月第三個星期五」謎團發展，懸疑反轉密集，相關貼文在Threads瀏覽量已突破470萬。
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《VIVANT(2026)》有堺雅人、二宮和也等人推進兄弟與任務伏筆；《直到T恤乾了為止》則以蒼井優壓抑細膩的演出最受讚賞，一句氣音台詞就讓觀眾感到心痛。
《VIVANT(2026)》首播18.8％，創本季民營日劇最高開局
重磅諜報劇《VIVANT(2026)》回歸後氣勢驚人，首集平均家庭收視率達18.8％、個人收視率12.1％，寫下截至目前2026年日本民營電視台連續劇最高首播收視，播出期間更登上X全球趨勢冠軍。
最新劇情中，堺雅人飾演的乃木憂助才剛與二階堂富美、潔敏重聚，隨即發現象徵「緊急召集」的紅色饅頭，再度被捲入神祕任務。
新一季也加入由《名偵探柯南》聲優高山南配音的超級電腦「AI隼人」，為故事增添全新科技元素。
二宮和也首集現身，乃木兄弟再會埋下伏筆
二宮和也飾演的義弟諾克爾也在首集中低調登場。乃木主動向他尋求情報，兩人再次碰面，讓「兄弟再會」成為後續劇情的重要看點。
另一方面，役所廣司飾演的父親貝基究竟是否真的死亡，依然沒有明確答案，生死之謎也持續牽動乃木、別班與巴爾卡之間的局勢。
《直到T恤乾了為止》夫妻祕密曝光，疑似雙不倫掀熱議
另一部話題日劇《直到T恤乾了為止》由蒼井優主演，開播後迅速登上Hami Video日劇榜第一名。
故事從一場事故開始，兩對夫妻隱藏已久的祕密逐漸曝光，其中「每月第三個星期五」的謎團，更讓劇情朝疑似雙不倫方向發展。懸疑又充滿反轉的設定，引發網友熱烈討論，相關貼文在Threads累積瀏覽量已突破470萬。
蒼井優透露，自己剛讀到前幾集劇本時，一度摸不清故事真正想表達的內容，直到核心逐漸浮現，才忍不住在心中驚呼：「哇，被擺了一道！」
蒼井優一句氣音台詞，沒有大哭卻更讓人心痛
蒼井優飾演的咲子，表面上擅長與所有人相處，總能自然融入人群，內心卻像突然缺了一塊。她遇到危機時反而會笑，明明不快樂，仍習慣裝出若無其事的模樣。
蒼井優認為，咲子並不是傳統印象中的堅強女主角，而是一名許多觀眾都能從她身上看見自己的普通女性。
第二集中，咲子只用一句近乎氣音的「請等我一下」，呈現身體與情緒都無法繼續前進的狀態。沒有崩潰大哭，反而讓壓抑感更加強烈，不少日本觀眾大讚她「沒有哭卻更讓人難受」、「細膩到令人喘不過氣」。
松山研一、夏帆試映會被請下台，特殊防雷安排笑翻全場
《直到T恤乾了為止》演員日前出席第二集特別試映會，現場竟出現罕見的「演員被請下台」插曲。
原來主持人接下來準備提問的內容涉及重大劇情，松山研一與夏帆因此被要求暫時離席。兩人只能笑著向觀眾揮手退場，留下蒼井優、中島步與導演高橋文哉繼續受訪。
中島步當場驚訝表示：「還有這種事嗎？」特殊的防爆雷安排逗笑全場，也讓外界更加好奇，松山研一與夏帆飾演的角色，背後是否還藏著更複雜的關係。
蒼井優、中島步互相稱讚，從互看不順眼變成最懂彼此的人
談到首次合作的中島步，蒼井優表示，對方能將充滿節奏與設計感的台詞，說得像自然反應一樣，讓她很容易接住角色情緒。
中島步則形容，蒼井優擁有一種「讓周圍演員變得自由的力量」，只要看著她的眼睛，就會自然產生劇本中沒有寫出的情感。
兩人在劇中原本互看不順眼，卻因伴侶的祕密被迫一起行動，從互相試探、追查真相，到逐漸成為最理解彼此傷痛的人，也成為目前最受關注的角色關係。
精華 FAQ
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該劇首集平均家庭收視率達18.8％、個人收視率12.1％，創下截至目前2026年日本民營電視台連續劇最高首播成績，播出時還登上X全球趨勢冠軍。
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劇情從事故帶出兩對夫妻的隱藏祕密，並朝疑似雙不倫與「每月第三個星期五」謎團發展，懸疑反轉密集，相關貼文在Threads瀏覽量已突破470萬。
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《VIVANT(2026)》有堺雅人、二宮和也等人推進兄弟與任務伏筆；《直到T恤乾了為止》則以蒼井優壓抑細膩的演出最受讚賞，一句氣音台詞就讓觀眾感到心痛。
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