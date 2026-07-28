2026-07-28 10:36 女子漾／編輯周意軒
《江山為聘》值得追嗎？吳謹言巴掌復仇超爽，陳哲遠化身少年帝王談虐戀
吳謹言產後復出古裝新劇來了！她與陳哲遠主演的《江山為聘》。吳謹言這次再度回歸觀眾熟悉的「逆襲大女主」路線，飾演出身市井的孤女孟廷輝。她憑藉過人才智進入朝堂，從沒有背景的小人物，一路成為敢與權臣正面交鋒的女官。陳哲遠則飾演受到朝中勢力牽制的少年皇帝英寡。兩人從互相試探、聯手查案，到逐漸成為彼此最信任的盟友，最後更發展出不能輕易說出口的君臣戀情。
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：吳謹言產後復出主演古裝新劇《江山為聘》，再演逆襲大女主。
- 重點二：劇情融合科舉入仕、查案掃黑、朝堂權謀與禁忌君臣虐戀。
- 重點三：陳哲遠飾演受權臣牽制的少年帝王，與女官聯手破局。
《江山為聘》劇情介紹
《江山為聘》講述孤女孟廷輝一心想靠科舉入仕，改變自己的底層命運。她意外遇見微服出巡的少年皇帝英寡，兩人聯手揭發地方官匪勾結，也讓英寡注意到她的膽識與謀略。
孟廷輝進京趕考後，遭人捲入科舉舞弊風波。面對陷害，她沒有坐以待斃，而是靠自己的觀察力與智慧找出證據、洗清嫌疑，之後更被英寡破格任命為察聞院主事。進入官場後，孟廷輝開始調查虎嘯幫、晚香閣等勢力，卻意外牽出更龐大的復國陰謀與朝堂鬥爭。她與英寡一個在明、一個在暗，攜手剷除盤踞地方與朝廷的黑暗勢力。兩人從最初的互相利用，逐漸成為能將性命交給彼此的君臣知己。然而，隨著孟廷輝的身世祕密、朝臣反對與邊境戰亂接連爆發，這段感情也注定無法只談風花雪月。
吳謹言再演「有仇當場報」大女主
從《延禧攻略》的魏瓔珞到《墨雨雲間》的薛芳菲，吳謹言最擅長的角色，從來不是忍氣吞聲、等待別人拯救的小白花，而是被逼入絕境後，仍能靠自己殺出一條生路的狠角色。《江山為聘》中，孟廷輝同樣充滿反擊爽感。預告裡，她不只遭人綑綁鞭打、被迫浸入水中，受盡折磨後仍沒有屈服，反而當場連扇敵人巴掌，甚至拿起利器刺向對方肩膀。從挨打到反擊，吳謹言熟悉的「報仇不隔夜」模式再度上線，也讓不少觀眾期待孟廷輝會如何一步步讓陷害她的人付出代價。
孤女靠科舉逆襲官場
孟廷輝沒有顯赫家世，也沒有能替她鋪路的父兄。她想擺脫底層命運，唯一能依靠的就是自己的才學與膽識。她一心透過科舉入仕，卻在進京後立刻遭遇舞弊陷害。孟廷輝不只要證明自己沒有作弊，還必須查出真正操控考場的人，才能保住得來不易的機會。值得注意的是，目前官方劇情並未提到孟廷輝「女扮男裝」赴考，而是直接描寫她憑藉科舉進入官場。她究竟如何突破制度限制、成為朝中少見的女官，也將是劇情的重要看點。
古裝版「掃黑除惡」
《江山為聘》雖然披著古裝權謀劇外衣，但劇情主線並不只圍繞皇位爭奪，而是加入大量查案與掃蕩黑惡勢力的內容。孟廷輝進入察聞院後，接連調查虎嘯幫、晚香閣等案件，從地方幫派、官商勾結，一路追查到藏在朝堂深處的政治陰謀。每一樁案件看似獨立，背後卻可能受到同一股勢力操控。孟廷輝與英寡也必須一邊找出真相，一邊防止政敵利用案件動搖皇權，讓故事同時具備查案、權謀與復仇爽感。
孟廷輝不是完美好人
孟廷輝最吸引人的地方，是她並非永遠光明正確的傳統女主角。她處事圓滑，懂得觀察局勢，也知道在官場中光靠善良無法活下去。為了向上爬、查出真相或保護想守護的人，她必要時也會使用計謀與強硬手段。在原著設定中，孟廷輝甚至因行事狠辣、親近帝王，被朝中清流視為奸佞之臣。她並不急著解釋自己，也不在意別人如何評價，只要能幫助英寡完成理想，便願意承擔罵名。劇版是否會完整保留這份亦正亦邪的灰度，成為原著讀者最關心的改編重點之一。
陳哲遠挑戰冷峻少年皇帝
陳哲遠過去曾在《偷偷藏不住》、《暗格裡的祕密》、《仙劍四》與《一笑隨歌》等作品中，演出校園男神、深情公子與古裝將領，這次則挑戰身處權力中心的少年皇帝英寡。英寡雖然登上皇位，實際上卻受到權臣與朝中舊勢力牽制。他必須隱藏真實情緒，在各方勢力之間周旋，同時尋找真正值得信任的夥伴。孟廷輝的出現，讓他找到一個敢說真話、也有能力替他破局的人。兩人既是君臣，也是盟友，表面互相算計，實際上卻逐漸成為最了解彼此的人。
她以為是報恩，他早已動了真心
原著中，英寡曾在孟廷輝命懸一線時救下她。多年後，孟廷輝努力進入朝堂，其中一個重要原因，就是想回報當年的救命之恩。她願意成為英寡手中的棋子與利刃，替他對付權臣、承擔惡名，甚至把自己的性命也算進計畫裡。然而，英寡對孟廷輝的感情早已超越君臣。他看得懂她藏在野心背後的忠誠，也知道她表面狠辣，實際上承擔了多少傷害。孟廷輝以為自己只是在報恩，卻沒有算到，英寡早已把她視為不能失去的人。
帝王與女臣的禁忌虐戀
英寡與孟廷輝之間最大的阻礙，不只是朝堂上的敵人，更是兩人的身分。
英寡身為皇帝，任何私人感情都可能成為政敵攻擊的把柄；孟廷輝則是沒有家世背景的女官，一旦受到皇帝公開偏愛，她所有成績都可能被解讀為靠感情上位。英寡愈想保護她，朝臣對她的敵意可能愈深；孟廷輝愈想證明自己的能力，就愈不能接受皇帝明目張膽地替她撐腰。兩人明明是彼此最信任的人，卻必須在朝堂上維持君臣距離，這種「想靠近又不能靠近」的禁忌感，也讓感情線多了一層壓抑與虐心。
權謀與輕喜劇風格交錯
《江山為聘》早期曝光的片花，主打朝堂權鬥、陰謀算計與沉重虐戀，整體更接近古裝權謀劇；近期預告則加入不少輕鬆、明快的橋段。孟廷輝雖然在官場上狠辣果斷，私下卻也有機靈、嘴硬與出其不意的一面。她與英寡相處時，不只有嚴肅的君臣對話，也會出現互相試探、暗中較勁的反差互動。從沉重權謀轉向帶有輕喜劇節奏的古裝查案故事，可能讓劇集更容易入口，但也要觀察正式播出後，是否能在爽感、感情線與朝堂鬥爭之間維持平衡。
《江山為聘》角色介紹
孟廷輝／吳謹言飾演
出身市井的孤女，渴望透過科舉改變命運。她才智過人、膽識十足，遭遇舞弊構陷後靠自己找出證據，之後被任命為察聞院主事，開始調查地方幫派與朝堂陰謀。孟廷輝並非單純善良的女主角。她懂得利用人心與局勢，面對敵人也不會手下留情。即使被世人誤解，她仍選擇站在英寡身邊，幫助他整頓朝綱。
英寡／陳哲遠飾演
大平王朝的少年皇帝，外表冷靜強勢，實際上受到權臣與朝中勢力牽制。他希望剷除官場黑暗、改善百姓生活，因此需要一名能替自己突破僵局的盟友。英寡賞識孟廷輝的才智與膽量，暗中協助她赴京趕考，之後更破格任用她。兩人從互相利用到彼此信任，英寡也逐漸對這名敢在朝堂與他並肩作戰的女臣動了真心。
《江山為聘》值得看嗎？
喜歡《延禧攻略》、《墨雨雲間》中吳謹言逆風翻盤、以牙還牙的觀眾，《江山為聘》仍有熟悉的大女主爽感。不同的是，孟廷輝這次不只要替自己報仇，還要進入官場調查黑惡勢力、破解朝堂陰謀，故事格局也從個人恩怨擴大到皇權改革與天下百姓。陳哲遠飾演的英寡則不是單純等待女主角輔佐的皇帝。他與孟廷輝互相利用、彼此試探，又在一次次生死危機中建立信任，形成勢均力敵的雙強組合。
不過，劇版已對原著部分背景與職官設定進行調整，正式內容也加入更多查案和輕喜劇元素。原著中「明君愛上奸臣」、女臣甘願替帝王承擔罵名的核心是否能完整呈現，仍是《江山為聘》播出後能否獲得好評的關鍵。
精華 FAQ
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劇情圍繞孤女孟廷輝透過科舉進入官場，和少年皇帝英寡聯手查案、對抗權臣與黑惡勢力展開，既有逆襲爽感，也有朝堂權謀與感情拉扯。
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孟廷輝不是傳統溫順女主，她出身市井、精於謀略，遭陷害時會立刻反擊，必要時也會用強硬手段。角色帶有灰度，強調靠自身能力改變命運。
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因為英寡是皇帝，孟廷輝是女官，兩人的感情一旦公開就會牽動朝堂輿論，還可能被解讀成靠關係上位。他們明明互信，卻必須維持君臣距離。