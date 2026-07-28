2026-07-28 09:19 女子漾／編輯ANDREA
愛奇藝7月陸劇排行TOP10！張凌赫雙劇霸榜《這一秒過火》禁忌虐戀奪冠，這部片成黑馬
劇迷們準備好熬夜了嗎！隨著暑假檔期開打，愛奇藝七月份的收視排行榜正式出爐！這個月不僅有讓人手心出汗的民國懸疑、甜到掉牙的同居羅曼史，還有賺人熱淚的極致虐戀！小編這就為大家盤點愛奇藝七月陸劇排行榜TOP 10，趕快來看看你的心頭好有沒有上榜，或是把還沒看的寶藏好劇收進片單吧！
TOP 10：《南部檔案》
看點：張新成、丁禹兮「雙男主」高能探案 喜歡懸疑冒險的劇迷千萬別錯過！這部民國劇由張新成和丁禹兮攜手主演，講述探員在調查離奇命案時，意外捲入獵殺張家人的絕命死局。兩大男神的高智商對決與生死考驗，劇情環環相扣，節奏快到讓人捨不得快轉！
TOP 9：《試婚丫鬟》
看點：節奏飛快的甜寵微短劇 這部絕對是七月榜單中的「下飯神劇」！憑藉著超上頭的「先婚後愛」與丫鬟逆襲的經典設定，成功殺出重圍。劇情完全不拖泥帶水，男女主角互動的甜度爆表，絕對是下班後放鬆腦袋的最佳選擇！
TOP 8：《逐玉》
看點：張凌赫、田曦薇亂世並肩，已完結快補追 已經順利播畢的《逐玉》，餘熱依然非常強大！故事講述屠戶之女樊長玉（田曦薇 飾）與落魄侯爺謝征（張凌赫 飾）在亂世中招婿假結婚。最特別的是女主並非柔弱小白花，而是天生神力、一路成長為驍勇善戰的女將軍！兩人先婚後愛，劇中那種「雙強」並肩作戰的宿命感真的太好嗑了。
TOP 7：《家業》
看點：楊紫霸氣搞事業，徽墨世家權謀戰 由楊紫和韓東君主演的大女主商戰劇！故事背景設定在明朝，楊紫飾演的李禎為了重振家族，毅然打破「製墨傳男不傳女」的傳統，親自踏入商場博弈。最大的看點不僅在於精緻的徽墨文化底蘊，男女主角從競爭對手變成盟友的推拉，更是讓人看得超級過癮！
TOP 6：《雲秀行》
看點：童年回憶殺《彩雲國物語》真人版 改編自日本經典IP《彩雲國物語》，由李一桐、曾舜晞領銜主演。李一桐飾演的紅秀麗打破了性別限制，成為彩雲國第一位女性官吏。劇中不僅有濃濃的東方奇幻色彩，還有非常勵志的女性成長線，曾舜晞飾演的國王也是深情滿分，原著粉與古裝迷必看！
TOP 5：《浮圖緣》
看點：王鶴棣「假太監」霸氣撩撥 這部由王鶴棣與陳鈺琪主演的古裝甜寵劇再次霸榜！男主肖鐸是個權傾朝野的「假太監」，與被迫殉葬的步音樓展開了一段衝破皇權的禁忌之戀。棣棣那種貌似心狠手辣卻對女主溫柔至極的反差萌，極致的推拉感真的太會了！
TOP 4：《愛情有煙火》
看點：檀健次、王楚然歡喜冤家同居日常 現代都會劇的超強黑馬！檀健次飾演投資失敗的投行菁英，意外與面臨失戀、失業雙重打擊的「滬漂」王楚然成為合租室友。兩人性格與價值觀截然不同，從互看不順眼到互相陪伴度過人生低谷，充滿煙火氣的同居日常既寫實又高甜，保證治癒你的心！
TOP 3：《燦如繁星》
看點：虞書欣、陳靖可熱血逆襲的足球夢 結合校園、體育與療癒元素的青春劇！虞書欣飾演的心理學博士，回到家鄉遇見陳靖可飾演的頂級足球教練。兩人帶領著一群墊底的學生球隊一路逆襲。這部劇最特別的地方在於它不只有愛情，更充滿了熱血與對夢想的追求，看完會讓人充滿正能量！
TOP 2：《雀骨》
看點：侯明昊、艾米原創劇本，機關師與戰神聯手 愛奇藝七月的原創古裝大作！侯明昊飾演戰神世子，與艾米飾演的天才機關師因政治聯姻展開契約婚姻。這部劇最讚的地方是「沒有原著包袱」，觀眾完全猜不到接下來的發展！兩人在破解身世謎團的過程中生死相守，智商在線的權謀交鋒加上濃烈的情感張力，空降第二名實至名歸！
TOP 1：《這一秒過火》
看點：張凌赫、王楚然民國虐戀，禁忌「叔嫂戀」張力拉滿 冠軍揭曉！由張凌赫和王楚然主演的《這一秒過火》以壓倒性的熱度奪下榜首！改編自虐戀天后匪我思存的小說，講述軍閥之子慕容清嶧與藥商之女任素素橫跨十年的愛恨糾葛。最讓人欲罷不能的看點，就是女主化名歸來後，居然成了男主的「準大嫂」！這種極致拉扯、壓抑又充滿背德感的「叔嫂戀」，配上民國亂世的絕美復古濾鏡，真的讓人邊哭邊喊著還要看！
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