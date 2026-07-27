2026-07-27 02:35 女子漾／編輯Wendi
張凌赫為愛癡狂！盤點《這一秒過火》8大主角，激情虐戀「準大嫂」王楚然！
全新民國虐戀劇《這一秒過火》近日終於霸氣開播，男、女主角「慕容清嶧」（張凌赫 飾演）與「任素素」（王楚然 飾演）從昔日情人變成叔嫂關係，不倫禁忌戀引爆話題，才開播20分鐘，「慕容清嶧」角色熱度火速破億，秒成暑期檔焦點，快跟著女子漾一起來盤點全劇8大主角吧！
盤點《這一秒過火》主角1：慕容清嶧 ── 張凌赫 飾演
「慕容清嶧」表面是留洋歸來的軍閥少帥，實為幼年被抱錯、受盡虐待的棄子，他在少年時期被藥商之女「任素素」拯救，2人因此相戀，後因滅門慘案被迫分離。直到3年後重逢，「任素素」已成為其大哥「慕容清渝」未婚妻「方牧蘭」，雙方在愛恨、誤會與家族恩怨中極致拉扯。
盤點《這一秒過火》主角2：任素素 / 方牧蘭 ── 王楚然 飾演
溫柔善良的藥商千金「任素素」因出手搭救「慕容清嶧」，導致家族慘遭滅門，後被送進孤兒院，她策劃假死密謀復仇，改名為南洋富商之女「方牧蘭」重生歸來，以「慕容清嶧」大哥「慕容清渝」未婚妻身份接近慕容家。
盤點《這一秒過火》主角3：慕容清渝 ── 付辛博 飾演
慕容家大少爺「慕容清渝」是「慕容清嶧」同父異母的兄長，身為家族繼承人的他，性格沉穩，創立振華第一航空學校並擔任校長。「慕容清渝」對「慕容清嶧」表面嚴厲，實則維護，內心裡對從小被抱錯的弟弟懷有虧欠，時常予以援助。
盤點《這一秒過火》主角4：程謹之 ── 胡杏兒飾演
慕容家當家主母「程謹之」是「慕容清嶧」親生母親，性格強勢、掌控慾強，因丈夫「慕容灃」（陳若軒 飾演）戰死遷怒兒子，動輒持鞭抽打，常年將丈夫一截脊骨貼身帶著，人前深情、人後偏執，母子之間因心結對立。
盤點《這一秒過火》主角5：葉芝鴻 ── 鶴秋 飾演
振華第一航空學校首位女飛行老師「葉芝鴻」常以短髮形象示人，性格俐落颯爽，過往與記者起衝突時，「慕容清渝」第一個衝過去替她解圍，2人之間的情意因此被「慕容清嶧」發現，原來「葉芝鴻」才是「慕容清渝」暗戀多年的心上人。
盤點《這一秒過火》主角6：慕容錦瑞 ── 吳莫愁 飾演
慕容家大小姐「慕容錦瑞」氣場強大，她從小在東北長大、缺乏管教，個性驕縱任性，卻也因活潑颯爽成為家裡沉重氣氛的調節劑。「慕容錦瑞」因母親「程謹之」的關係時常跟著針對弟弟「慕容清嶧」，後接收母親的命令，引領「方牧蘭」搬入慕容家。
盤點《這一秒過火》主角7：李柏則 ── 徐振軒 飾演
慕容家養子「李柏則」是李家獨子，小時候曾被抱錯，由於個性溫和善良、心懷正義，受到李家與慕容家寵愛，卻也被夾在2大家族恩怨之間。「李柏則」生父「李榮彰」（沙寶亮 飾演）對待「慕容清嶧」殘忍無情，令他深陷痛苦。「李柏則曾出手為戲曲名伶「海棠青」（王籽蘇 飾演）解圍，2人因此暗生情愫。
盤點《這一秒過火》主角8：海棠青 ── 王籽蘇 飾演
上海灘當紅名伶「海棠青」明艷照人、八面玲瓏，人稱「海老師」，周旋在舞廳與社交圈，她表面是戲台名角，其實幼年時在孤兒院長大，出身貧寒，擁有一段辛酸過去，長大後成為幫助「任素素」復仇的推手。「海棠青」主動靠近「李柏則」撩動他的心，使出美人計讓對方因此動心。。