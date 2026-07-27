張凌赫為愛癡狂！盤點《這一秒過火》8大主角，激情虐戀「準大嫂」王楚然！

2026-07-27 02:35 女子漾／編輯Wendi
圖片來源：微博@這一秒過火官微
圖片來源：微博@這一秒過火官微

全新民國虐戀劇《這一秒過火》近日終於霸氣開播，男、女主角「慕容清嶧」（張凌赫 飾演）與「任素素」（王楚然 飾演）從昔日情人變成叔嫂關係，不倫禁忌戀引爆話題，才開播20分鐘，「慕容清嶧」角色熱度火速破億，秒成暑期檔焦點，快跟著女子漾一起來盤點全劇8大主角吧！

圖片來源：微博@這一秒過火官微
圖片來源：微博@這一秒過火官微

盤點《這一秒過火》主角1：慕容清嶧 ── 張凌赫 飾演

圖片來源：微博@這一秒過火官微
圖片來源：微博@這一秒過火官微

「慕容清嶧」表面是留洋歸來的軍閥少帥，實為幼年被抱錯、受盡虐待的棄子，他在少年時期被藥商之女「任素素」拯救，2人因此相戀，後因滅門慘案被迫分離。直到3年後重逢，「任素素」已成為其大哥「慕容清渝」未婚妻「方牧蘭」，雙方在愛恨、誤會與家族恩怨中極致拉扯。

盤點《這一秒過火》主角2：任素素 / 方牧蘭 ── 王楚然 飾演

圖片來源：微博@這一秒過火官微
圖片來源：微博@這一秒過火官微

溫柔善良的藥商千金「任素素」因出手搭救「慕容清嶧」，導致家族慘遭滅門，後被送進孤兒院，她策劃假死密謀復仇，改名為南洋富商之女「方牧蘭」重生歸來，以「慕容清嶧」大哥「慕容清渝」未婚妻身份接近慕容家。

盤點《這一秒過火》主角3：慕容清渝 ── 付辛博 飾演

圖片來源：微博@這一秒過火官微
圖片來源：微博@這一秒過火官微

慕容家大少爺「慕容清渝」是「慕容清嶧」同父異母的兄長，身為家族繼承人的他，性格沉穩，創立振華第一航空學校並擔任校長。「慕容清渝」對「慕容清嶧」表面嚴厲，實則維護，內心裡對從小被抱錯的弟弟懷有虧欠，時常予以援助。

盤點《這一秒過火》主角4：程謹之 ── 胡杏兒飾演

圖片來源：微博@這一秒過火官微
圖片來源：微博@這一秒過火官微

慕容家當家主母「程謹之」是「慕容清嶧」親生母親，性格強勢、掌控慾強，因丈夫「慕容灃」（陳若軒 飾演）戰死遷怒兒子，動輒持鞭抽打，常年將丈夫一截脊骨貼身帶著，人前深情、人後偏執，母子之間因心結對立。

盤點《這一秒過火》主角5：葉芝鴻 ── 鶴秋 飾演

圖片來源：微博@這一秒過火官微
圖片來源：微博@這一秒過火官微

振華第一航空學校首位女飛行老師「葉芝鴻」常以短髮形象示人，性格俐落颯爽，過往與記者起衝突時，「慕容清渝」第一個衝過去替她解圍，2人之間的情意因此被「慕容清嶧」發現，原來「葉芝鴻」才是「慕容清渝」暗戀多年的心上人。

盤點《這一秒過火》主角6：慕容錦瑞 ── 吳莫愁 飾演

圖片來源：微博@這一秒過火官微
圖片來源：微博@這一秒過火官微

慕容家大小姐「慕容錦瑞」氣場強大，她從小在東北長大、缺乏管教，個性驕縱任性，卻也因活潑颯爽成為家裡沉重氣氛的調節劑。「慕容錦瑞」因母親「程謹之」的關係時常跟著針對弟弟「慕容清嶧」，後接收母親的命令，引領「方牧蘭」搬入慕容家。

盤點《這一秒過火》主角7：李柏則 ── 徐振軒 飾演

圖片來源：微博@這一秒過火官微
圖片來源：微博@這一秒過火官微

慕容家養子「李柏則」是李家獨子，小時候曾被抱錯，由於個性溫和善良、心懷正義，受到李家與慕容家寵愛，卻也被夾在2大家族恩怨之間。「李柏則」生父「李榮彰」（沙寶亮 飾演）對待「慕容清嶧」殘忍無情，令他深陷痛苦。「李柏則曾出手為戲曲名伶「海棠青」（王籽蘇 飾演）解圍，2人因此暗生情愫。

盤點《這一秒過火》主角8：海棠青 ── 王籽蘇 飾演

圖片來源：微博@這一秒過火官微
圖片來源：微博@這一秒過火官微

上海灘當紅名伶「海棠青」明艷照人、八面玲瓏，人稱「海老師」，周旋在舞廳與社交圈，她表面是戲台名角，其實幼年時在孤兒院長大，出身貧寒，擁有一段辛酸過去，長大後成為幫助「任素素」復仇的推手。「海棠青」主動靠近「李柏則」撩動他的心，使出美人計讓對方因此動心。。

#民國 #角色 #CP #張凌赫 #王楚然 #禁忌戀 #叔嫂戀 #陸劇推薦 #這一秒過火

熱門文章

謝霆鋒只分到爸爸遺產5%？真正的傳承智慧：公平，不是每個人拿一樣多

hotNews__list__item--img

溫慶珠傳奇人生落幕！為何離開把自己捧在手心的丈夫？為愛與創作走上「大流亡」人生
hotNews__list__item--img

兩任前妻、前媳婦都願意送他最後一程！謝賢留給所有家庭最難的一課：身分沒了，情分可以留下
hotNews__list__item--img

HAHABABY爭議未歇、王姿允醫師另案提告！品牌顧問揭：蔡阿嘎品牌真正被懷疑的是什麼？
hotNews__list__item--img

新竹音樂教室命案敲警鐘！小時候睡同一間房，長大卻為錢翻臉？手足關係變質的5個原因
往下滑看更多精彩文章
謝霆鋒只分到爸爸遺產5%？真正的傳承智慧：公平，不是每個人拿一樣多

謝霆鋒只分到爸爸遺產5%？真正的傳承智慧：公平，不是每個人拿一樣多

2026-07-22 16:30 廖嘉紅

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：報導稱謝賢遺產多留給孫子，謝霆鋒僅分5%
  • 重點二：文章強調傳承重點是按需求分配，不必平均。
  • 重點三：信託與制度設計可兼顧管理、風險與家族意願。

「傳承不是把財產平均分掉，而是設計資產如何安全地到達真正想照顧的人手上。」

------

🔥 謝霆鋒爸爸過世留下4億遺產，親生兒子居然只拿5%？專家：這不是偏心，而是傳承智慧！

香港影帝「四哥」謝賢離世，享壽89歲。

據媒體報導，他留下約1億港幣、折合台幣約4億元的遺產，其中：

90%留給兩個孫子Lucas與Quintus；

10%由親生子女謝霆鋒與謝婷婷分配，謝霆鋒僅約拿到5%。

消息一出，網友紛紛疑惑：

「親生兒子為什麼只拿5%？」

「前媳婦張柏芝為什麼可以代管資產？」

但如果媒體報導的安排屬實，從財富傳承的角度來看，這未必是偏心，反而是一個值得高資產家庭思考的問題：傳承，真的一定要每個孩子一人一半嗎？

------

✅重點一、孩子不缺錢，還需要「齊頭式平等」嗎？

謝霆鋒本身已經是非常成功的藝人，個人身家早已遠超父親遺產規模，並不缺父親留下的這筆財產。

相較之下，孫子仍在成長階段，因此將資源優先集中保障尚在成長階段的孫輩。

因此，這樣的安排可能反映出一種「按需求分配」的思維：不是每個人拿一樣多，才叫公平。

而是把資源放到最需要、最能發揮價值的地方。

真正值得我們思考的，不是謝霆鋒拿5%合不合理，而是：如果你的孩子還小，或子女的財務管理能力尚未成熟；又或者你再婚，想照顧另一半，因第二段婚姻沒小孩，不希望另一半過世後，財產流出原本的家族......

你會選擇直接把財產交出去嗎？

------

✅二、給誰，不等於現在就把錢交給誰

很多父母以為，想照顧孩子，就要直接把房子、股票或現金過戶給孩子。

但真正成熟的傳承設計，往往要思考四件事：

◾什麼時候給？

◾怎麼使用？

◾誰來管理？

◾遇到婚姻、債務或失能風險時，怎麼辦？

這也是信託最重要的價值之一：

👉讓「受益的人」與「管理資產的人」可以分開。

例如，父母希望孫子未來取得財產，但又擔心孩子年紀太小、管理能力不足，就不一定要一次把全部資產交到孩子手上。

可以透過制度設計，先照顧、再交付；先管理、後移轉。

愛可以給得很深，但資產不必一次全部交出去。

------

✅重點三、台灣家庭更不能只看名人案例

謝賢的安排即使值得參考，也不能直接照搬到台灣。

香港與台灣的繼承制度不同，台灣還有特留分等法律規範。

所以真正重要的，不是模仿謝賢「90%給孫子、5%給兒子」，而是回頭問自己：

◾我的資產，真正想照顧的是誰？

◾我希望孩子什麼時候取得？

◾誰適合管理？

如果未來發生婚姻、債務、失能或家庭關係變化，這份資產還能不能照我的原意傳下去？

------

🍀傳承不是一張遺囑寫完就結束。

更不是把所有財產平均分掉，就代表公平。

真正成熟的財富傳承，是讓每一份資產，都完成它該完成的使命。

R姐想送給所有父母一句話：「公平，不一定是每個人拿一樣多；真正的公平，是每個人都得到適合自己的安排。」

給誰，不等於現在就把錢交給誰。

真正的愛，不只是把財產留給下一代，更是提前替這份財產設計好一條安全的路。

【追蹤我，真的有一天你會用得到！】 【追蹤R姐，這些知識，關鍵時刻你一定會用到！】 = = = = = = = = = 🏠 不動產 × 保險 × 稅務 × 傳承 讓你的愛，不只是口頭承諾，也能成為最堅實的保障。 更多多第一手訊息，不漏接 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKw 👉 點作者區，就可找到 R姐

#謝賢遺產#謝霆鋒#遺產分配#信託#遺囑#特留分#孫子傳承#再婚家庭

精華 FAQ

  • 因為文中指出，謝霆鋒本身已有足夠財力，不一定需要父親遺產；反而孫子仍在成長階段，更需要資源支持。作者主張傳承應依需求分配，不必齊頭式平等。

  • 文章認為，真正成熟的傳承要先想清楚何時給、怎麼用、誰管理，以及遇到婚姻、債務或失能風險時怎麼辦，因此不一定要立刻把資產全部交出去。

  • 不能直接照搬，因為香港與台灣繼承制度不同，台灣還有特留分等法律規範。文章提醒，應先依自身家庭狀況、資產結構與法律限制，設計合適的傳承方案。

廖嘉紅

廖嘉紅

【 財富傳承規劃師 ｜R 姐 廖嘉紅 】 「我不只談稅，而是幫客戶把心意送到對的人手上。」 ◾人身 × 財產保險經紀人 ◾家族信託規劃顧問師 ◾MDRT TOT 頂尖會員 ◾金融與法稅制研究發展暨顧問協會(FLTA)監事與講師 ◾銀行內訓講師 🍀更多多第一手訊息，不漏接 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKwL 📩 不動產與保險稅務諮詢 https://lin.ee/BRhxskr

#香港 #張柏芝

熱門文章

謝霆鋒只分到爸爸遺產5%？真正的傳承智慧：公平，不是每個人拿一樣多

hotNews__list__item--img

溫慶珠傳奇人生落幕！為何離開把自己捧在手心的丈夫？為愛與創作走上「大流亡」人生
hotNews__list__item--img

兩任前妻、前媳婦都願意送他最後一程！謝賢留給所有家庭最難的一課：身分沒了，情分可以留下
hotNews__list__item--img

HAHABABY爭議未歇、王姿允醫師另案提告！品牌顧問揭：蔡阿嘎品牌真正被懷疑的是什麼？
hotNews__list__item--img

新竹音樂教室命案敲警鐘！小時候睡同一間房，長大卻為錢翻臉？手足關係變質的5個原因
hotNews__list__item--img

腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁
往下滑看更多精彩文章
腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁

腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁

2026-07-13 15:50 女子漾／編輯張念慈
腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁。女子漾AI製圖
腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁。女子漾AI製圖

真正聰明的人，不一定總是站在聚光燈下，也不一定要用強勢語氣證明自己。有些人的厲害，藏在反應速度裡；有些人的智慧，體現在說話分寸、人際平衡和細節掌控中。搜狐網分享，有4個星座的聰明特別讓人心服口服。他們不一定鋒芒畢露，卻能在關鍵時刻用最適合的方式解決問題，讓人越相處越佩服。

編輯推薦

文章目錄

聰明星座1.射手座：看得夠遠，不被小事困住

圖片來源：《野狗骨頭》官方微博
圖片來源：《野狗骨頭》官方微博

射手座的聰明，藏在他們的格局裡。他們看起來隨性、愛自由，甚至有時讓人覺得不受控制，但其實射手座很擅長看穿事情本質，不會把人生浪費在無謂的糾結裡。

當別人還在反覆猶豫、擔心失敗、害怕做錯選擇時，射手座往往已經先往前走。他們不是沒有想過後果，而是很清楚哪些事值得投入，哪些事只是在消耗自己。

射手座的智慧，是用樂觀化解壓力，用行動打開新局。他們不喜歡困在原地，也不容易被情緒綁架。這種清醒又灑脫的特質，讓人很難不被吸引，甚至會不自覺想跟上他們的腳步。

聰明星座2.天秤座：情商超高，說話剛好讓人服氣

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

天秤座的聰明，不是咄咄逼人的那一種，而是讓人舒服到忘記反抗。他們很懂人性，也很懂分寸，知道什麼時候該說話、什麼時候該退一步，更知道如何讓不同立場的人都感到被尊重。

很多人以為天秤座只是社交能力強，其實他們真正厲害的地方，是能在複雜關係裡找到平衡點。當場面快要失控，或人際氣氛變得尷尬時，天秤座常常只需要一句話，就能把局勢拉回來。

他們不一定搶著當主角，卻能讓所有人願意聽他們說話。天秤座的聰明，是不著痕跡地化解衝突，把難堪變成台階，把僵局變成轉圜。這種高情商，才是真正讓人心服的能力。

聰明星座3.白羊座：反應快、敢行動，執行力就是天賦

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

白羊座的聰明，常常被誤會成衝動。因為他們想做就做，不太喜歡拖泥帶水，看起來像是先衝再說。但真正了解白羊座的人會知道，他們的大腦其實在行動中快速運轉，邊做邊修正，反而比很多人更快找到答案。

白羊座不怕開始，也不怕犯錯。他們最強的地方，是不會被過多雜念困住。別人還在分析風險、等待時機，白羊座可能已經先跨出第一步，並在過程中抓到機會。

他們的聰明，是一種乾脆俐落的判斷力。該出手就出手，該轉彎就轉彎，不把時間浪費在無限內耗裡。這種快刀斬亂麻的行動力，讓人不得不承認，白羊座的直覺和膽識，本身就是一種高段位智慧。

聰明星座4.處女座：細節控到極致，混亂也能被他整理好

包上恩微博
包上恩微博

處女座的聰明，藏在細節與秩序裡。他們很擅長從一團混亂中找出問題核心，也能把別人忽略的小地方一一補上。你以為他們只是挑剔，其實他們是在替事情降低風險。

處女座的觀察力很細，記憶力也強。別人隨手帶過的資訊，他們可能早就默默記下；別人覺得不重要的細節，他們卻能看出後續可能引發的麻煩。也因此，很多事情只要交到處女座手上，就會變得更有條理。

雖然處女座有時候會讓人覺得要求太多、標準太高，但真正到了關鍵時刻，大家才會發現，幸好有他們把關。處女座的聰明不是炫技，而是用嚴謹替身邊的人撐起安全感。

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#星座生肖 #星座運勢

熱門文章

謝霆鋒只分到爸爸遺產5%？真正的傳承智慧：公平，不是每個人拿一樣多

hotNews__list__item--img

溫慶珠傳奇人生落幕！為何離開把自己捧在手心的丈夫？為愛與創作走上「大流亡」人生
hotNews__list__item--img

兩任前妻、前媳婦都願意送他最後一程！謝賢留給所有家庭最難的一課：身分沒了，情分可以留下
hotNews__list__item--img

HAHABABY爭議未歇、王姿允醫師另案提告！品牌顧問揭：蔡阿嘎品牌真正被懷疑的是什麼？
hotNews__list__item--img

新竹音樂教室命案敲警鐘！小時候睡同一間房，長大卻為錢翻臉？手足關係變質的5個原因
hotNews__list__item--img

腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁
往下滑看更多精彩文章
《功夫女足》遭轟梗老、特效假 鐵粉拆解4層深意平反：你根本沒看懂周星馳！小時候看笑話，長大後全是眼淚

《功夫女足》遭轟梗老、特效假 鐵粉拆解4層深意平反：你根本沒看懂周星馳！小時候看笑話，長大後全是眼淚

2026-07-24 09:27 胡靖韋
《功夫女足》遭轟梗老、特效假 鐵粉拆解4層深意平反：你根本沒看懂周星馳！小時候看笑話，長大後全是眼淚。圖片來源：微博
《功夫女足》遭轟梗老、特效假 鐵粉拆解4層深意平反：你根本沒看懂周星馳！小時候看笑話，長大後全是眼淚。圖片來源：微博

批《功夫女足》好難看？那是你不懂「辛金卯月」的孤傲，與周星馳藏了 20 年的告別！

當我看到大陸主持人林海在看完《功夫女足》後，在網路上留下那句「星爺，不欠你了好難看。」，甚至大言不慚地補充「梗是老的、演員是過火的、劇本是脆弱的」時，作為一個從小看星爺電影長大的影迷，我內心感到無比不爽，妳更本不懂星爺。

​這些自以為「客觀」的評論家，真的懂周星馳嗎？他們帶著高高在上的姿態，自以為是在「還電影票」，卻根本看不出星爺藏在電影裡最深層的悲憫與自我和解。我分享那些被忽視的細節、被誤解的用心，以及星爺用一生在電影裡佈下的局，徹徹底底說清楚。

第一層誤解：所謂的「特效假」與「梗老」，是你不懂的「反精緻」美學

功夫女足。圖片來源：官方微博
功夫女足。圖片來源：官方微博

很多人跟林海一樣，一走出戲院就批評《功夫女足》特效粗糙、AI感重，但他們這部總投資高達 3.8 億元人民幣的電影，有將近四成（約 1.5 億元）的預算全砸在特效上！ 全片超過 1200 個特效鏡頭，由操刀過《流浪地球》、《哪吒》的頂尖視效團隊「藝匠視效」負責，手握硬實力科幻代表作的頂尖團隊，難道做不出逼真的畫面？

這種「粗糙」與「虛假」，是導演周星馳主動要求的「反精緻」選擇，視效團隊透露，他們專門定制了這種反常規的視覺效果，刻意弱化真實質感、放大招式的荒誕趣味，這才是「周氏無厘頭漫畫風格」的正宗延續。

片中「守門員變僵硬被抬下場」的橋段，明知是假人卻能在路演現場引發爆笑，印證了「粗糙感」本身就是笑點來源。那些批評「梗老」的人，永遠只停留在尋求「即時滿足」的低階刺激。周星馳的喜劇，從來不是為了解決你當下的無聊，而是用最荒誕的形式，去解構最沉重的現實。

​如果你覺得不好笑，那是因為你大腦預期要吃甜點，送上來的卻是苦咖啡，這種預期心理的錯位讓你產生了不適。就像 1995 年《大話西遊》剛上映時被痛罵「不知所雲」，直到多年後觀眾經歷了愛恨別離，才猛然看懂那超越時代的藝術價值。

​《功夫女足》現在面臨的兩極化評價（豆瓣 6.6 分對比貓眼 9.4 分），正是這種認知時差的再次重演。

第二層誤解：看不懂《功夫女足》裡的「傷官見官」，就別說你懂周星馳

功夫女足。圖片來源：官方微博
功夫女足。圖片來源：官方微博

我看了周爺的八字核心性格是日柱辛金與月柱午月、正官與傷官的自我拉扯。辛金代表精緻、敏感、孤傲與對卓越的偏執追求，這解釋了他在片場為何是個完美主義的暴君。

丙午正官代表體制與規矩，這兩者的衝突，造就了他電影裡永遠的主題：想反抗體制、卻被體制壓得喘不過氣的小人物。他的年柱是「壬水傷官」，代表天馬行空的才華與反傳統的幽默感，「傷官見官」在命理上是衝突，但在他的電影裡，這就是創作密碼：他用最荒謬的笑料（傷官），去解構最沉重的現實（正官）。

到了 2026 丙午年，流年直接與他的月柱「丙午」形成「伏吟」，伏吟代表重疊、再現，是一場與自己深刻的生命回顧與內心情感的海嘯，在《功夫女足》裡，我們看到了這種極致的內省與和解。

當年的《少林足球》，五師兄是一定要打入決賽、獲得冠軍，有一種對勝利極度強烈的渴望，在《功夫女足》中，星爺的表達完全相反，主角到後面不再執著於輸贏，而是純粹享受比賽本身，最終致勝的一球甚至帶有一種「反高潮」的處理。

這才不會是他江郎才盡，而是那個曾經用「傷官」去憤怒對抗體制的星爺，在歷經歲月後，選擇了與現實、與自己的執念達成和解。

他放下了當年那種必須贏的狠勁，轉而告訴現在被內卷、焦慮籠罩的年輕人：不必執著輸贏，堅持熱愛本身就是勝利，那些批評劇本脆弱的人，根本看不懂這份看破不說破的慈悲與釋懷。

第三層誤解：你以為他在賣情懷？其實這是他藏了 20 年的私心與告別

功夫女足。圖片來源：官方微博
功夫女足。圖片來源：官方微博

很多人批評《功夫女足》只是《少林足球》的「換皮復刻」，但只要你細心看，這部電影裡藏著的，全是周星馳對過往歲月的深情與不捨。片尾彩蛋中，鏡頭掃過觀眾席，六師弟坐在一旁，而阿星的背影出現，腳上穿著《少林足球》裡阿梅親手縫製卡通圖案的舊球鞋，最讓人淚崩的是，阿星與六師弟中間，特意留出了一個空位。

​沒有任何文字說明，但所有老影迷都知道，那個位置，是留給他一生的黃金搭檔「達叔」的。

劇組也邀請達叔兒子一起入戲，甚至專門從吳孟達家屬手中借來了當年《少林足球》的原版手寫拍攝手稿，作為片中教練的戰術筆記本，這不是賣情懷，這是跨越生死、無聲的思念與告別。

電影裡還出現了《喜劇之王》尹天仇的標誌性道具《演員的自我修養》，以及《功夫》裡代表純真與治癒的棒棒糖。這些細節串聯起了他四十多年的演藝生涯。

周星馳已經 64 歲了，他清楚自己沒辦法一直站在鏡頭前，所以他在這部電影裡，刻意給了張藝興、迪麗熱巴等年輕演員大量的發揮空間，甚至手把手教張藝興復刻《國產凌凌漆》梳頭的經典動作。他這是在為無厘頭喜劇尋找接班人，他希望這種為底層小人物發聲的喜劇形式，不會隨著一代人的老去而消失。

第四層誤解：小時候看全是笑話，長大後看全是眼淚

功夫女足。圖片來源：官方微博
功夫女足。圖片來源：官方微博

周星馳電影最厲害的地方，在於「悲喜同源」的極致反差，他習慣把生存的掙扎、愛情的錯過，用最低俗、誇張的笑料包裝起來。就像一顆糖衣錠，當下看只覺得甜，等到幾年後、十幾年後，現實的生活把那層糖衣磨光了，裡面的苦澀與後勁才真正擴算開來。

​《功夫女足》聚焦了一群平均年齡 35+、被外界看扁的女性。張小斐飾演的雙雙和迪麗熱巴飾演的鈺瓏（致敬當年的「玉面雙飛龍」），她們背負著原生家庭的創傷或是婚姻的失敗。

這不是一部簡單的體育喜劇，它延續了星爺永遠的核心：平凡普通人，身處困境依舊保有善意與堅持。當我們在社會上打拼，被現實無情嘲弄時，我們就是那個在菜市場殺豬的阿漆、那個拿不到便當的尹天仇，也是這群在球場上跌倒又爬起來的女足姑娘。

​周星馳幫所有在現實裡咬牙堅持的小人物，保留了一種「哪怕卑微，也要活得有骨氣」的黑色幽默。

​我們從來不曾「欠」過周星馳電影票，是我們欠自己一個真正讀懂他的機會

功夫女足。圖片來源：官方微博
功夫女足。圖片來源：官方微博

林海的那句「星爺，不欠你了」，傲慢得令人心寒。周星馳曾說過：「我演了三十年的悲劇，你們卻說是喜劇。」

​當一個導演將自己本命裡對情感的深刻、敏感與不安全感全部投射進電影，當他在 64 歲滿頭白髮時，還在路演現場躬身坦言「很怕辜負了大家的支持」，怎麼可能用「好難看」三個字，去抹殺他對電影、對小人物長達四十年的溫柔與堅持？

​《功夫女足》或許在某些人眼中敘事節奏太快、特效太過誇張，但它絕對不是一部爛片。它是一部充滿著中年人的釋懷、對故人的緬懷，以及對無厘頭精神傳承的誠意之作。

小時候我們看周星馳，是在看「故事」，長大後看周星馳，是在看「事故」那些關於人生的碰撞與無奈。如果那些批評者只能看到表面的「梗老」，那只能說明，他們的人生經歷還不足以讓他們品出這碗老酒真正的驚心動魄。

​星爺，懂你的人自然會懂，你從來不需要向那些只追求速食笑料的人證明什麼，這張電影票，我買得心甘情願，並且，依然會為你流淚。​

世人笑我太瘋癲
我笑他人看不穿
不見五陵豪傑墓
無花無酒鋤作田

#周星馳 #功夫女足

熱門文章

謝霆鋒只分到爸爸遺產5%？真正的傳承智慧：公平，不是每個人拿一樣多

hotNews__list__item--img

溫慶珠傳奇人生落幕！為何離開把自己捧在手心的丈夫？為愛與創作走上「大流亡」人生
hotNews__list__item--img

兩任前妻、前媳婦都願意送他最後一程！謝賢留給所有家庭最難的一課：身分沒了，情分可以留下
hotNews__list__item--img

HAHABABY爭議未歇、王姿允醫師另案提告！品牌顧問揭：蔡阿嘎品牌真正被懷疑的是什麼？
hotNews__list__item--img

新竹音樂教室命案敲警鐘！小時候睡同一間房，長大卻為錢翻臉？手足關係變質的5個原因
hotNews__list__item--img

腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁
往下滑看更多精彩文章
國中生遲到罰抄課文，家長告國賠 140 萬！補教名師：換成我會這樣罰

國中生遲到罰抄課文，家長告國賠 140 萬！補教名師：換成我會這樣罰

2026-07-12 22:36 張瑜老師上課了

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：台中國中生常遲到缺作業，被班導罰抄課文後家長提國賠140萬。
  • 重點二：法院駁回求償，並指出守時是一般人應具備的基本品格與教養。
  • 重點三：作者以補習班處理學生打破燈箱為例，主張處罰要講清原因、對事不對人。

台中一個國中生，常遲到、常缺交作業，被班導罰抄課文，一家人告上法院，向學校求償國賠一百四十萬。

法院駁回，判決書裡寫了一句話：

「守時為一般人應具備的基本品格與教養。」

我看完想了很久。

不是想那個學生，是想上禮拜，我補習班那顆被打破的燈箱。

——

上週，四個學生在補習班丟東西，把燈箱打破了。

丟東西這件事，班內講過很多次。不能丟，就是不能丟。

我第一時間把四個人集合起來，

問第一個問題：「這個規定，我講過嗎？」

「講過。」

「講過幾次？」

「⋯⋯很多次。」

第二個問題：「那你們想想，我為什麼要有這個規定？」

「可能會打壞東西。」

「對，而且可能會有人受傷。」

第三個問題：「基於犯錯要被懲罰的原則，我必須罰你們。你們覺得自己該接受什麼懲罰？可以提案。」

沒有人說話。

好，那我來。

第一，寫悔過書。不用長，但要寫三件事：發生了什麼事、違反了什麼規定；這個規定為什麼要存在；之後你會怎麼做，如果再犯，你覺得該接受什麼懲罰。

第二，幫行政老師倒垃圾跟資源回收。

第三，燈箱我暫時修好了，之後如果又壞掉，你們負責賠償。

四位家長我全部聯絡過，原則上都說：補習班說怎麼罰就怎麼罰。學生也都同意。

——

這次處理得順利，我知道有前提：這幾個孩子本質都很乖，是皮，不是壞；他們平時跟我熟，知道我處理事情會盡量公平。

但我覺得，罰學生這件事，不管在哪裡，有三個地方要顧到。

第一，要讓學生知道為什麼被罰。他做了什麼事、違反了什麼規定、這個規定為什麼要存在。罰是結果，理解才是目的。

第二，對事不對人。要清楚傳達：做出這件事的人就算不是你，我一樣罰。

第三，跟家長溝通清楚，盡量取得同意。學費是家長付的，我本來就該尊重家長的意見。這個溝通有時候真的很累，但只要做得夠完整，即便當事的家長不開心，班上其他同學跟家長，會站在你這邊。

——

寫到這裡，我要說一句公道話。

我是補習班，我有一個公立學校老師永遠沒有的特權：我可以拒絕收學生。

光這一點，我講的所有原則，執行難度都比學校老師低一大截。公立老師不能挑學生，遇到不能溝通的家長，也只能繼續面對。這是他們真正辛苦的地方。

所以看到法院願意寫下「守時為一般人應具備的基本品格與教養」，願意認定罰寫是輔導管教的正常行使，我替第一線的老師們鬆了一口氣。

因為老師最怕的從來不是難教的學生。

是認真管教之後，換來一張法院傳票。

——

法院說，守時是一般人基本的品格與教養。

我想補一句：把「為什麼」講清楚，是我們這些大人，基本的品格與教養。

至於我補習班牆壁上那個被學生撞出來的大洞的故事——

下次再說。

修補燈箱大祕寶15塊瞬間膠
修補燈箱大祕寶15塊瞬間膠


精華 FAQ

  • 案件中，國中生因常遲到、缺交作業被罰抄課文，家長向學校求償140萬國賠，但法院駁回請求，並認定罰寫屬於輔導管教的正常行使。

  • 作者認為，學生要先知道自己做了什麼、違反哪條規定，以及規定存在的理由，因為懲罰只是結果，真正目的在於讓孩子理解行為與責任。

  • 作者先把4名學生集合，要求寫悔過書、幫忙倒垃圾與資源回收，並說明若燈箱再壞就要賠償，同時聯絡家長取得同意後再執行。

張瑜老師上課了

張瑜老師上課了

每年200個學生｜第10年｜國中數學理化｜光與言 二寶爸｜跑步狂｜美濃女婿｜女子漾專欄作家

#台中 #鐵拳教育 #台灣教育

熱門文章

謝霆鋒只分到爸爸遺產5%？真正的傳承智慧：公平，不是每個人拿一樣多

hotNews__list__item--img

溫慶珠傳奇人生落幕！為何離開把自己捧在手心的丈夫？為愛與創作走上「大流亡」人生
hotNews__list__item--img

兩任前妻、前媳婦都願意送他最後一程！謝賢留給所有家庭最難的一課：身分沒了，情分可以留下
hotNews__list__item--img

HAHABABY爭議未歇、王姿允醫師另案提告！品牌顧問揭：蔡阿嘎品牌真正被懷疑的是什麼？
hotNews__list__item--img

新竹音樂教室命案敲警鐘！小時候睡同一間房，長大卻為錢翻臉？手足關係變質的5個原因
hotNews__list__item--img

腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁
往下滑看更多精彩文章
人緣好到擋不住！5星座天生貴人命，第一名低潮時總有人出手救

人緣好到擋不住！5星座天生貴人命，第一名低潮時總有人出手救

2026-07-13 13:00 女子漾／編輯張念慈
人緣好到擋不住！5星座天生貴人命，第一名低潮時總有人出手救。女子樣AＩ製圖
人緣好到擋不住！5星座天生貴人命，第一名低潮時總有人出手救。女子樣AＩ製圖

有時候，人生真正拉開差距的，不一定是能力，而是在你快要撐不下去時，剛好有人願意提醒一句、介紹一個機會，或在重要關頭替你說話。根據搜狐網分析，從星座性格來看，有些人天生親和力強、做事可靠，也懂得在人際關係中留下好印象。他們未必刻意經營人脈，卻常因為平時累積的善意與信任，在遇到難關時獲得貴人相助。以下盤點「最容易遇見貴人的5個星座」，快看看自己有沒有上榜。

編輯推薦

好人緣星座第5名：雙魚座

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

平時願意幫別人，低潮時也容易有人接住。雙魚座個性溫柔、同理心強，總能敏銳察覺身邊人的情緒。當朋友、同事需要幫忙時，他們通常不會只說場面話，而是願意花時間傾聽，甚至主動伸出援手。

也因為平時累積不少好人緣，當雙魚座遇到工作低潮、感情困境或生活難題時，身邊往往會有人願意回過頭幫忙。雙魚座的貴人不一定是位高權重的大人物，反而常藏在熟悉的朋友圈、同事或合作對象中，在最需要時提供關鍵資訊與實際協助。

好人緣星座第4名：金牛座

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

不搶鋒頭卻最讓人放心，容易獲得主管提拔。金牛座不愛誇大自己，也很少靠華麗言詞博取關注。他們更習慣用時間、成果與穩定表現證明實力，交辦的事情通常會盡力完成，是職場上讓主管與同事感到安心的類型。

雖然金牛座看似低調，能力其實一直有人默默看在眼裡。當升遷、合作或重要機會出現時，過去曾經共事的主管、長輩或前輩，很可能主動推薦他們。對金牛座而言，貴人運往往不是突然降臨，而是靠著長期累積的信任，在重要時刻一次爆發。

好人緣星座第3名：獅子座

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

自帶存在感，容易吸引欣賞能力的人。獅子座天生具有感染力，無論走到哪裡都容易成為人群焦點。他們做事積極、有企圖心，也不吝嗇給身邊的人鼓勵，因此常能在團隊中建立鮮明又正面的形象。

獅子座的能力與自信，很容易被主管、前輩或重要合作對象注意。當他們卡在瓶頸、缺乏資源或需要舞台時，經常有人願意主動提供方向、介紹人脈，甚至直接給予機會。不過，獅子座真正吸引貴人的原因，並不只是外表亮眼，而是他們敢承擔、願意行動，讓人相信機會交到他們手上不會被浪費。

好人緣星座第2名：天秤座

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

高情商又懂分寸，貴人常藏在人脈圈裡。天秤座擅長溝通，也很懂得觀察場合與他人感受。即使面對意見不同的人，他們通常不會立刻翻臉，而是能以理性、禮貌的方式找到平衡點，因此在職場與社交場合中，往往能維持不錯的關係。

他們不一定刻意討好別人，卻懂得尊重、傾聽與給足台階，久而久之便累積出廣泛的人脈。當天秤座遇到轉職、合作、創業或人生選擇時，身邊常有人願意分享經驗、牽線介紹，甚至幫忙打開原本進不去的圈子。對天秤座來說，人脈不只是認識很多人，而是關鍵時刻真的有人願意幫忙。

好人緣星座第1名：射手座

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

一場聊天就可能遇見機會，人生常被貴人突然改寫。射手座榮登貴人運第一名。他們對世界充滿好奇，樂於認識新朋友，也願意嘗試不同領域。比起待在熟悉圈子裡，射手座更常主動跨出舒適圈，因此遇見貴人的機率自然比別人更高。

更重要的是，射手座通常不吝嗇分享資訊與資源，也願意相信別人的潛力。這種爽朗、開放的個性，容易讓善意形成正向循環。無論是工作、學習、旅行或聚會，他們都可能因為一次聊天、一場飯局或一個臨時合作，認識能夠改變人生方向的人。

射手座的貴人運看似幸運，其實也和他們勇於行動有關。當機會出現時，他們敢接住、敢嘗試，也更容易讓貴人願意繼續提攜。

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#星座生肖

熱門文章

謝霆鋒只分到爸爸遺產5%？真正的傳承智慧：公平，不是每個人拿一樣多

hotNews__list__item--img

溫慶珠傳奇人生落幕！為何離開把自己捧在手心的丈夫？為愛與創作走上「大流亡」人生
hotNews__list__item--img

兩任前妻、前媳婦都願意送他最後一程！謝賢留給所有家庭最難的一課：身分沒了，情分可以留下
hotNews__list__item--img

HAHABABY爭議未歇、王姿允醫師另案提告！品牌顧問揭：蔡阿嘎品牌真正被懷疑的是什麼？
hotNews__list__item--img

新竹音樂教室命案敲警鐘！小時候睡同一間房，長大卻為錢翻臉？手足關係變質的5個原因
hotNews__list__item--img

腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁

最新文章

寧願自己受委屈，也不忍傷害別人！5星座做人厚道到讓人心疼

寧願自己受委屈，也不忍傷害別人！5星座做人厚道到讓人心疼

#星座生肖 #星座運勢

女子漾／編輯張念慈 2026.07.28 0
第一眼不懂哪裡帥，追完劇卻徹底淪陷！盤點10位韓國「第二眼帥哥」靠演技、聲線與故事臉逆轉審美

第一眼不懂哪裡帥，追完劇卻徹底淪陷！盤點10位韓國「第二眼帥哥」靠演技、聲線與故事臉逆轉審美

#孫錫久 #崔宇植 #具教煥 #柳俊烈 #嚴泰九 #卞約漢 #金聖喆 #姜河那 #李浚赫 #朴正民

女子漾／編輯黃冠婷 2026.07.28 49
人生迷惘時就看這10部美劇！《六人行》看友情、《慾望城市》看愛情，長大後重看更有感

人生迷惘時就看這10部美劇！《六人行》看友情、《慾望城市》看愛情，長大後重看更有感

#經典美劇 #人生 #必看美劇 #美劇 #戲劇推薦 #友情 #愛情

女子漾／編輯金柔葳 2026.07.28 30
野圭吾離世震撼書迷！小花媽悼念最愛作品《信》：別讓一人犯罪，逼全家走上絕路

野圭吾離世震撼書迷！小花媽悼念最愛作品《信》：別讓一人犯罪，逼全家走上絕路

#我們與惡的距離 #東野圭吾

小花媽 2026.07.28 48
【AI 不會說謊，它只是把假的說得像真的】——一場查證經驗，揭開生成式 AI 最危險的一面

【AI 不會說謊，它只是把假的說得像真的】——一場查證經驗，揭開生成式 AI 最危險的一面

#台灣大學 #AI #故事

郭玉如 2026.07.28 22
告別東野圭吾！師鐸獎教師憶8句經典金句：犯罪只是入口，人性才是終點

告別東野圭吾！師鐸獎教師憶8句經典金句：犯罪只是入口，人性才是終點

#東野圭吾

蔡淇華 2026.07.28 40
《江山為聘》值得追嗎？吳謹言巴掌復仇超爽，陳哲遠化身少年帝王談虐戀

《江山為聘》值得追嗎？吳謹言巴掌復仇超爽，陳哲遠化身少年帝王談虐戀

#吳謹言 #江山為聘 #陳哲遠 #陸劇 #陸劇推薦 #陸劇古裝

女子漾／編輯周意軒 2026.07.28 66
《VIVANT(2026)》首播18.8％登頂！《直到T恤乾了為止》蒼井優反轉太狠，夏季日劇雙強必追

《VIVANT(2026)》首播18.8％登頂！《直到T恤乾了為止》蒼井優反轉太狠，夏季日劇雙強必追

#蒼井優 #堺雅人 #日劇 #日劇推薦 #日本

女子漾／編輯劉芫榛 2026.07.28 72
愛奇藝7月陸劇排行TOP10！張凌赫雙劇霸榜《這一秒過火》禁忌虐戀奪冠，這部片成黑馬

愛奇藝7月陸劇排行TOP10！張凌赫雙劇霸榜《這一秒過火》禁忌虐戀奪冠，這部片成黑馬

#張凌赫 #愛奇藝 #丁禹兮 #這一秒過火 #陸劇 #陸劇推薦 #雀骨 #燦如繁星 #陸劇熱播排行

女子漾／編輯ANDREA 2026.07.28 94
【如果有一天，你一個人面對那筆退休金，你知道每年能安心花多少嗎？】—— 一個幾年後才真正想透的退休金公式，終於有了答案

【如果有一天，你一個人面對那筆退休金，你知道每年能安心花多少嗎？】—— 一個幾年後才真正想透的退休金公式，終於有了答案

#美國 #退休金 #通膨 #單身女性 #勞保老年年金

J.T 2026.07.28 44
18+