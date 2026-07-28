2026-07-28 15:58 女子漾／編輯王廷羽
蕭敬騰、A-Lin不只合唱還談情！歌王歌后首度拍微電影，沉默30秒被讚比台詞更揪心
金曲歌王蕭敬騰與金曲歌后A-Lin首度合作男女對唱歌曲〈愛上你不是我決定〉，不只以歌聲詮釋愛情中的身不由己，兩人更卸下歌手身分，親自主演同名音樂微電影。片中蕭敬騰化身尚未成名的畫家，A-Lin則挑戰飾演房仲，從騎車同行、試探靠近到欲言又止的對望，將一段差點跨越友情界線的曖昧關係搬上大銀幕。
《愛上你不是我決定》音樂微電影於7月27日在台北大巨蛋秀泰影城舉行首映，蕭敬騰與A-Lin也現身與媒體、歌迷一同觀賞。作品播放結束後，全場掌聲久久未停，兩人笑說，連續熬了兩個晚上完成拍攝相當值得，終於讓這首歌不只能被聽見，也能真正被看見。
蕭敬騰欽點A-Lin合唱 Demo一聽促成夢幻合作
談到兩人首度合作的起點，蕭敬騰透露，完成〈愛上你不是我決定〉後，腦中第一個浮現的合唱人選就是A-Lin，因此立刻將Demo傳給她，也促成這次歌王、歌后的夢幻聯手。兩人的聲音各自具有強烈辨識度，透過一來一往的演唱，呈現感情中明明靠近彼此，卻又不敢跨出下一步的矛盾。為了讓歌曲的情緒更完整，製作團隊進一步延伸出音樂微電影概念，邀請兩人親自演出，把藏在歌詞裡的愛情故事搬上銀幕。
蕭敬騰變畫家、A-Lin演房仲 騎車畫面意外有火花！
微電影中，蕭敬騰飾演仍在等待機會的畫家，A-Lin則挑戰飾演帶人看房的房仲，兩個原本生活軌跡不同的人，因為一次相遇逐漸靠近，也發展出一段難以說清楚的曖昧關係。
其中一幕由蕭敬騰騎著摩托車載A-Lin，和兩人平時站在舞台上的華麗模樣形成強烈反差，沒有聚光燈與華服，只剩城市街道與兩個普通人的距離，讓蕭敬騰與A-Lin都覺得格外新鮮，也成為片中令人印象深刻的畫面。
30秒一句話都沒說 全靠眼神演出曖昧拉扯
微電影最受矚目的橋段，是一場長達30秒、完全沒有台詞的對手戲，蕭敬騰與A-Lin只能透過眼神、呼吸、肢體動作和欲言又止的停頓，呈現兩個人心裡明明有話，卻不敢真正說出口的掙扎，這段戲也讓觀眾感受到，只要其中一個人再多說一句，兩人的關係可能就會徹底改變。蕭敬騰與A-Lin表示，拍攝時為這場戲投入許多心力，很開心觀眾有接收到藏在沉默中的情緒。
《咒》導演柯孟融操刀 三金團隊打造電影規格
《愛上你不是我決定》音樂微電影由電影《咒》導演柯孟融執導，並找來金馬、金鐘攝影師陳克勤掌鏡，以及金馬獎最佳女配角陳雪甄擔任演技指導，從劇本、攝影到美術皆以電影規格製作。作品捨棄傳統MV大量對嘴、快速剪接的方式，改以完整故事呈現人物關係，並選擇用黑白畫面淡化外在色彩，讓觀眾把注意力放在角色表情與情緒變化上。片中也沒有刻意堆疊煽情台詞，而是透過日常場景與安靜留白，讓每個人投射自己曾經不敢說出口的感情。
對蕭敬騰而言，這是睽違多年的戲劇演出；對A-Lin來說，則是第一次以完整角色挑戰電影規格的表演，兩人從熟悉的歌唱舞台走進角色人生，不只帶來首度男女對唱，也用另一種方式呈現歌王、歌后少見的細膩面貌。
蕭敬騰與A-Lin主演的《愛上你不是我決定》音樂微電影已於7月27日正式上架，導演柯孟融也將作品重新剪輯為MV版本，現已推出，讓歌迷再次回味兩人之間那段差一句話就會改變的曖昧關係！
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