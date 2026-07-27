2026-07-27 19:15 女子漾／編輯周意軒
新冠快篩何時驗最準？沒發燒也可能確診 6症狀、三合一快篩與購買方式一次看
近期新冠疫情升溫，流感等呼吸道疾病也持續在社區傳播。不少人仍習慣用「有沒有發燒」判斷自己是否感染，然而即使體溫正常，只要出現咳嗽、喉嚨痛或全身倦怠等症狀，仍不能排除新冠、流感或其他呼吸道病毒感染。重症科醫師黃軒提醒，快篩並不是有高燒才需要使用。尤其家中有人生病、近期曾接觸確診者，或準備探望長者、孕婦及嬰幼兒時，更應提高警覺。目前台灣也已有家用版「新冠、A型流感、B型流感三合一快篩」，一次採檢便能初步辨別三種常見病毒。
沒發燒也可能感染新冠！出現6症狀應提高警覺
黃軒指出，發燒只是呼吸道病毒感染可能出現的症狀之一，並非每一位感染者都會發高燒。有些人感染初期可能只有輕微喉嚨不適、流鼻水，甚至體溫維持在37°C左右。
若出現以下6種類流感症狀，即使沒有發燒，也不能完全排除感染新冠、流感或其他呼吸道病毒的可能：
疾管署公布的新冠常見症狀也包含發燒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛、頭痛、肌肉痠痛、嗅味覺異常及腹瀉等，症狀會因個人體質與病毒株而異，不能只依靠是否發燒判斷。
新冠快篩什麼時候該驗？這5類人別只觀察
疫情流行期間，出現呼吸道不適便可視情況先在家快篩，特別是以下5類情況，更不建議只靠量體溫觀察：
1.曾接觸新冠確診者，近期曾與確診者近距離接觸、一起用餐或長時間待在密閉空間，後續又出現喉嚨痛、咳嗽等症狀，可先進行快篩。
2.家人或同事陸續生病，若家庭、辦公室或班級中多人先後出現類似症狀，即使自己只有輕微鼻塞或疲倦，也要留意群聚感染的可能。
3.即將接觸高風險族群，準備探望長者、孕婦、嬰幼兒、癌症患者或免疫力較低者前，若自己有呼吸道症狀，建議先快篩並配戴口罩，以降低傳染風險。
4.本身屬於重症高風險族群，年長者、慢性病患者、免疫功能不全者及孕婦，感染後較可能出現併發症，若有症狀應儘早檢測並諮詢醫師。
5.症狀持續或明顯加重，若咳嗽、喉嚨痛、全身痠痛愈來愈明顯，或伴隨胸悶、喘、呼吸困難等情形，不應持續自行觀察，需儘速就醫。
疾管署提醒，新冠感染多數雖為輕症或無症狀，仍可能發展為中重症；若出現喘、呼吸困難、持續胸痛、意識不清或嘴唇發紫等警示症狀，應立即就醫。
第一次快篩陰性就沒事？24至48小時後可再驗
不少人一出現喉嚨痛便立刻快篩，結果呈現陰性，就認為自己只是普通感冒。不過，剛發病時體內病毒量可能尚未累積到足以被快篩偵測的程度，因此一次陰性不代表完全排除感染。
若第一次新冠快篩為陰性，但咳嗽、喉嚨痛、疲倦或肌肉痠痛持續加重，可間隔24至48小時再次檢測。
等待再次檢測期間，仍應配戴口罩、避免聚餐及接觸長者等高風險族群。若症狀明顯或本身屬重症高風險族群，則不必等到第二次快篩，建議直接就醫評估。
新冠快篩怎麼看？小心超時出現「蒸發線」
使用新冠快篩時，採檢方式與判讀時間都會影響結果。民眾應依照各品牌說明書操作，不要自行增加或減少攪拌次數、滴入液體量及採檢深度。
一般新冠快篩常見判讀方式如下：
只有C線：通常代表陰性。
C線與T線皆出現：即使T線顏色很淡，仍應視為陽性。
沒有C線：代表此次檢測無效，需使用新的試劑重新採檢。
多數產品約在15分鐘左右判讀，但實際時間仍以包裝說明書為準。若太早查看，顯色可能尚未完成；放置太久才查看，則可能出現蒸發線，增加誤判風險。
食藥署也提醒，家用快篩屬於初步篩檢工具，不能完全取代醫師診斷。若症狀持續加重，即使檢測結果為陰性，仍應就醫。
感冒、新冠、流感分不清？家用三合一快篩已上市
新冠、A型流感與B型流感初期症狀相似，都可能出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、頭痛及肌肉痠痛，單靠症狀往往難以準確判斷。
衛福部已核准家用版「新冠肺炎及A、B型流感病毒抗原三合一快篩」，民眾只需進行一次鼻腔採檢，便能同時初步檢測：
新冠病毒
A型流感病毒
B型流感病毒
台灣首款家用三合一快篩的醫療器材許可證於2025年11月獲准，並於2026年上市。其主要用途是協助民眾在家初步判斷感染方向，但結果仍不能直接取代醫療診斷。
流感快篩陽性怎麼辦？掌握用藥黃金48小時
若三合一快篩顯示A型或B型流感陽性，尤其是症狀明顯、高燒不退或屬高風險族群，建議儘快就醫，由醫師評估是否需要使用抗病毒藥物。
流感抗病毒藥物通常在發病後48小時內使用效果較佳，但快篩陰性也不能完全排除流感。醫師會綜合症狀、接觸史、社區疫情及病人風險判斷，不會只根據單一次快篩結果決定是否用藥。
因此，民眾不宜自行把快篩當作唯一診斷依據，更不要因結果陰性而延誤就醫。
新冠快篩哪裡買？藥局、超商與量販店都可查
目前家用新冠快篩及三合一快篩主要可在藥局、醫療器材通路、部分便利商店與量販店購買，但各門市實際品牌及庫存不同，出發前可先致電詢問。食藥署已設置「家用新型冠狀病毒檢驗試劑供應資訊專區」，並連結各縣市販售藥局、業者及相關通路資訊。官方也提醒，門市是否鋪貨仍視地區需求而定，建議優先詢問大型連鎖藥局。
民眾也可利用以下APP查詢鄰近門市或相關醫療資訊：
民眾若想查詢住家附近的快篩販售據點，可透過OPENPOINT、PX Pay或大全聯相關APP，以及「全民健保行動快易通｜健康存摺」APP協助搜尋。
其中，OPENPOINT APP可查找鄰近7-ELEVEN門市，PX Pay及大全聯相關APP則能定位附近門市，再進一步確認是否販售快篩。由於各店庫存可能隨時變動，建議前往購買前先致電門市詢問，以免白跑一趟。
此外，民眾也可利用「全民健保行動快易通｜健康存摺」APP查詢附近醫療院所與相關醫療資源；若要進一步確認快篩供應資訊，則可搭配疾管署及食藥署官方專區查詢。