2026-07-27 19:35 女子漾／編輯王廷羽
日本推理巨擘東野圭吾癌逝享壽68歲！《白夜行》《嫌疑犯X的獻身》6部必看神作重溫經典
日本推理文壇傳來令人不捨的消息，日本知名小說家東野圭吾於2026年7月23日凌晨因大腸癌辭世，享壽68歲，講談社於7月27日正式發布訃聞。葬禮已依照家屬意願低調舉行，家屬也婉拒外界採訪、奠儀、供花及弔電。消息曝光後，不少書迷湧入社群悼念，感嘆未來再也等不到他的新故事。
東野圭吾的創作生涯超過40年，從燒腦的密室殺人、天才之間的推理對決，到描寫家庭傷痕、愛情執念與人性選擇，他總能讓讀者一翻開書，就忍不住一路看到最後。他一生出版106本個人著作，多部作品被翻拍成電影與電視劇。這篇女子漾整理6部東野圭吾經典必看作品，帶大家再次走進這位推理大師留下的故事世界。
文章目錄
東野圭吾放下工程師工作 靠《放學後》走進推理文壇
東野圭吾放下工程師工作 靠《放學後》走進推理文壇
1958年出生於日本大阪的東野圭吾，大學就讀大阪府立大學工學部電氣工學科，畢業後，他進入企業擔任工程師，一邊上班，一邊利用下班時間寫小說，慢慢累積自己的創作實力。
1985年，東野圭吾以校園推理小說《放學後》獲得江戶川亂步獎，正式開啟作家生涯。之後，他憑《秘密》拿下日本推理作家協會獎，並在2006年以《嫌疑犯X的獻身》同時獲得直木賞與本格推理大賞，成為日本當代最具代表性的推理小說家之一。
截至2023年，東野圭吾作品在日本的累計發行量已突破1億冊，他的小說能陪伴不同世代的讀者，不只是因為案件設計縝密、反轉讓人猜不到，更因為他總能把人性寫得真實又複雜。有人為了保護家人選擇說謊，有人因為愛做出無法挽回的決定，也有人即使知道真相，仍很難單純地責怪其中任何一個人。
重溫東野圭吾6部必看經典作品
東野圭吾必看作品1.《嫌疑犯X的獻身》
《嫌疑犯X的獻身》是東野圭吾「伽利略」系列的代表作，日本電影版由福山雅治、堤真一與柴崎幸主演。作品以物理學家與數學天才的智慧交鋒為主軸，將精密推理與深沉情感結合，也是許多觀眾認識東野圭吾的入門作品。
《嫌疑犯X的獻身》故事劇情
花岡靖子與女兒美里相依為命，某天遭到前夫富樫上門糾纏，雙方在衝突中失手將他殺死，住在隔壁的高中數學老師石神哲哉發現後，主動協助母女處理屍體、安排假行程，並設計出完整的不在場證明。
警方調查案件時，物理學教授湯川學意外發現，石神竟是自己大學時代的舊識，兩名天才因此站上對立面，一人試圖破解真相，一人竭盡全力守住祕密。隨著調查深入，湯川才發現石神為了保護靖子，所付出的代價遠比任何人想像得更加沉重。
東野圭吾必看作品2.《白夜行》
《白夜行》是東野圭吾最具代表性的暗黑長篇小說之一，日本日劇版由山田孝之、綾瀨遙主演，韓國也曾翻拍成電影，由孫藝真、高洙與韓石圭演出。作品沒有傳統推理故事快速破案的節奏，而是用多年時間追蹤一對男女如何被童年的命案改變人生。
《白夜行》劇情
故事從一名當鋪老闆遭到殺害開始，死者的兒子桐原亮司與主要嫌疑人的女兒唐澤雪穗，因案件成為警方關注的對象，然而命案最後沒有順利偵破，兩名孩子表面上也逐漸走向不同的人生。
長大後，雪穗成為外表優雅、能力出眾的女性，亮司則長期躲在陰影中，以不法手段替她排除障礙，每當有人接近兩人共同隱藏的祕密，身邊便會出現新的受害者。他們無法公開站在彼此身旁，卻在漫長的黑夜裡互相依靠，也一步步走向難以回頭的結局。
東野圭吾必看作品3.《解憂雜貨店》
《解憂雜貨店》不同於東野圭吾多數以犯罪案件為核心的作品，是一部融合奇幻、親情與人生選擇的療癒小說。日本電影版由山田涼介、西田敏行主演，故事透過跨越數十年的書信，串起一群看似毫無關聯的人。
《解憂雜貨店》劇情
浪矢雜貨店過去除了販售日用品，也替附近居民解答煩惱，人們只要在晚上把信投入店門口，隔天便能從後方的牛奶箱收到回覆。有人詢問該不該放棄音樂夢想，有人在人生與家庭責任之間掙扎，也有人不知道該如何面對未來。
多年後，三名剛犯下竊案的年輕人為了躲避警方，闖進早已廢棄的浪矢雜貨店，卻意外收到一封來自過去的求助信，他們開始代替店主回信，原本只顧著逃亡的三人，也在替陌生人解答問題的過程中，重新思考自己的人生。
東野圭吾必看作品4.《新參者》
《新參者》改編自「加賀恭一郎」系列小說，由阿部寬主演，故事舞台位於東京日本橋的人形町，除了追查命案，也透過刑警走訪不同店家，描寫商店街居民各自隱藏的家庭問題與祕密。
《新參者》劇情
一名獨居女性在公寓中遭到勒斃，剛調任日本橋警署的刑警加賀恭一郎負責調查，死者生前曾拜訪多間店鋪，加賀因此逐一走進煎餅店、料亭、鐘錶行與陶瓷店，追查她遇害前的行動。調查過程中，加賀發現幾乎每一名相關人士都說了謊，但這些謊言未必與殺人有關，有人想維護家人的自尊，有人刻意隱瞞婚姻問題，也有人誤解了親人的心意。加賀除了找出真正的凶手，也替這些被案件牽連的人解開長久以來的心結。
東野圭吾必看作品5.《假面飯店》
《假面飯店》由木村拓哉、長澤雅美主演，將犯罪懸疑故事搬進一間高級飯店。作品結合刑警辦案與飯店職場題材，透過兩名價值觀完全不同的主角，揭開住客藏在禮貌外表下的真實身分。
《假面飯店》劇情
東京接連發生數起命案，警方根據現場留下的數字推測，凶手下一次犯案的地點可能是五星級飯店「柯爾特西亞東京」，刑警新田浩介因此偽裝成飯店服務人員，與櫃檯人員山岸尚美合作，從大量房客中找出可疑人物。新田認為每名客人都可能是凶手，山岸卻堅持飯店必須保護客人的隱私，兩人一開始衝突不斷，後來才逐漸理解彼此。隨著入住飯店的人愈來愈多，新田也發現每個人都戴著不同的假面，而真正的犯案目標可能比警方預想得更加複雜。
東野圭吾必看作品6.《綁架遊戲》
《綁架遊戲》結合犯罪、愛情與心理攻防，曾被多次改編成影視作品，2024年推出的日本電視劇版由龜梨和也、見上愛與渡部篤郎主演，故事圍繞一場由男女主角共同策劃的假綁架展開，充滿互相試探與身份反轉。
《綁架遊戲》劇情
能力出眾的廣告企劃師佐久間俊介，在一場重要提案中遭企業高層葛城勝俊否定，自尊受到打擊的他，意外遇見葛城離家出走的女兒樹理，兩人決定合作策劃一場假綁架，向葛城索取高額贖金。佐久間原以為所有步驟都在自己的控制之中，卻逐漸發現樹理可能隱瞞了真正目的，隨著謊言愈來愈多，假綁架與真實犯罪的界線開始模糊。看似掌控遊戲的人，可能早已掉進另一個人的布局，直到最後一刻才能看清真正的操盤者。
東野圭吾最後長篇《永遠的記憶》8月5日出版
東野圭吾最後長篇《永遠的記憶》8月5日出版
東野圭吾原定於2026年8月5日推出「伽利略」系列第11部長篇小說《永遠的記憶》，這也是他不包含合著在內的第106本個人著作，新書適逢伽利略系列問世30周年，出版社形容作品將帶來系列至今規模最大的謎題。
如今東野圭吾辭世，《永遠的記憶》也成為他留給讀者的最後一部長篇新作，從《放學後》的校園命案、《白夜行》的漫長黑夜，到《嫌疑犯X的獻身》的天才對決，他寫的從來不只有凶手與犯罪手法，更關心一個人為何說謊、為何犯罪，又為何明知道會失去一切，仍選擇保護另一個人。東野圭吾離開了，但那些藏在命案現場、飯店、雪夜與雜貨店裡的故事，仍會繼續陪伴一代又一代的讀者。
精華 FAQ
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內文指出他於2026年7月23日凌晨因大腸癌辭世，講談社在7月27日正式發布訃聞；葬禮依家屬意願低調舉行，並婉拒外界採訪、奠儀、供花與弔電。
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他1958年生於大阪，大學主修電氣工學，畢業後先當工程師，再利用下班時間寫作。1985年以《放學後》獲江戶川亂步獎，之後憑《秘密》《嫌疑犯X的獻身》奠定地位。
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文章列出《嫌疑犯X的獻身》《白夜行》《解憂雜貨店》《新參者》《假面飯店》《綁架遊戲》，涵蓋天才對決、黑暗命案、療癒書信、街區人情、飯店懸疑與心理攻防等不同風格。
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