2026-07-28 21:30 女子漾／編輯王廷羽
《蠟筆小新》正男被炎上！一顆糖果就出賣小新，5大黑歷史連張員瑛抽到扭蛋都失望
經典動漫角色也逃不過網路公審！《蠟筆小新》春日部防衛隊成員「正男」，近期突然成為Threads熱議人物。大批網友重看動畫與劇場版後，接力挖出他背叛朋友、過度討好小愛，以及獲得力量後性格失控等爭議行為，甚至替他冠上「叛徒飯糰頭」、「春日部防衛隊最雷隊友」等稱號。
這股炎上風潮也延燒至韓國演藝圈，BLACKPINK成員Jisoo與aespa成員Karina過去曾公開表示不喜歡正男，相關片段近期再度引發討論。正男究竟做過哪些事，竟讓一名只有5歲的動漫角色，在登場多年後遭到觀眾集體算帳？女子漾整理正男最常被點名的5大黑歷史，一起看看這顆飯糰頭為何愈看愈讓人生氣！
文章目錄
《蠟筆小新》正男是誰？
《蠟筆小新》正男是誰？
正男全名為佐藤正男，是小新就讀雙葉幼稚園時的同班同學，也是春日部防衛隊成員之一，圓滾滾的飯糰形頭型是他的招牌特徵，個性膽小、敏感又愛哭，一遇到危險便容易慌張，還經常被妮妮拉去玩氣氛格外逼真的扮家家酒。
正男暗戀同班同學小愛，只要對方出現，他便可能瞬間失去原則，努力迎合小愛的所有需求，他也擁有成為漫畫家的夢想，偶爾會展現想像力、繪畫天分及意外強勢的一面。由於春日部防衛隊中的小新勇於冒險、風間頭腦聰明、妮妮個性強勢、阿呆臨危不亂，經常需要別人保護的正男自然成為隊伍中相對弱小的角色。真正讓觀眾生氣的原因，集中在他面臨誘惑或壓力時，常會迅速動搖立場。
《蠟筆小新》正男為什麼突然被炎上？
《蠟筆小新》正男為什麼突然被炎上？
這波正男炎上風潮，源自社群網友重新整理動畫及劇場版片段，並發起「一人一個討厭正男的瞬間」相關討論，隨著愈來愈多舊劇情被翻出，正男容易受到利益誘惑、危急時刻背叛朋友、談戀愛失去判斷力等性格缺點，也再次成為話題！
不少觀眾小時候只覺得正男膽小、愛哭，長大後重看才發現，他部分行為確實很容易令人血壓上升，尤其當朋友正在逃亡、遇到危機或需要幫助時，正男幾次做出的選擇，都讓人看得又傻眼又生氣。
盤點《蠟筆小新》正男5大黑歷史
盤點《蠟筆小新》正男5大黑歷史
正男黑歷史1. 一點誘惑就出賣小新
正男黑歷史1. 一點誘惑就出賣小新
正男最廣為人知的黑歷史，來自2003年劇場版《蠟筆小新：風起雲湧！光榮燒肉之路》，故事中，野原一家莫名遭到神祕組織追捕，小新也在逃亡過程中向朋友求助。沒想到正男面對壞人拿出的糖果誘惑，很快就說出小新的去向，讓好友再次陷入危險，也成為網友最常提起的背叛場面。
春日部防衛隊的成員都只是幼稚園小孩，觀眾仍對正男迅速倒戈的反應印象深刻。多年後重新看到這一幕，不少網友依舊忍不住吐槽，小新的友情竟然比不上一袋糖果，這段真的很難替正男說話！Karina過去談到自己不喜歡的《蠟筆小新》角色時，也曾直接點名正男，並提到《光榮燒肉之路》中背叛朋友的情節，表示自己無法接受他多次拋下夥伴的行為。
正男黑歷史2. 為了小愛，把媽媽送的手帕鋪在水坑
正男黑歷史2. 為了小愛，把媽媽送的手帕鋪在水坑
正男只要遇到小愛，常常立刻失去原則，動畫曾出現小愛準備走過水坑的情節，正男為了不讓她弄髒鞋子，竟打算把媽媽送給自己的珍貴手帕鋪在地上，讓小愛直接踩過去。這條手帕承載著媽媽的心意，正男卻只想在小愛面前展現紳士風度，完全忽略禮物的重要性，最後小愛沒有接受他的做法，反而顯得比正男更懂得珍惜別人的心意。這段劇情再次被翻出後，許多網友看得又氣又尷尬，正男把自認浪漫的舉動擺在家人的心意之前，也讓「戀愛腦正男」再次成為討論焦點。
正男黑歷史3. 討好小愛，當著美冴的面嫌棄關東煮
正男黑歷史3. 討好小愛，當著美冴的面嫌棄關東煮
小愛曾到小新家中吃關東煮，由於出身富裕家庭的她從未吃過這類料理，正男為了強調小愛的千金身分，竟當場形容關東煮寒酸、不起眼又不值錢，還認為小愛應該不會吃這種食物。
更尷尬的是，這些話全都在準備餐點的美冴面前說出口，美冴好心招待大家，正男卻為了抬高小愛，直接貶低別人精心準備的料理，難怪會讓觀眾看得火冒三丈。不少網友認為，喜歡小愛本身沒有問題，靠踩低別人來討好對方就顯得相當失禮，而這類情節也讓正男被貼上「見色忘友」、「踩低捧高」與「戀愛腦」等標籤。
正男黑歷史4. 明明藏著餅乾，卻假裝沒有食物
正男黑歷史4. 明明藏著餅乾，卻假裝沒有食物
在《蠟筆小新：超級美味！B級美食大逃亡！！》中，春日部防衛隊在森林裡又累又餓，正男明明偷偷藏著餅乾，卻假裝自己沒有食物，只想留著獨享。這段劇情近期再被翻出後，不少網友認為，正男平常受到朋友照顧，遇到需要分享食物的時刻卻選擇隱瞞，也難怪會被列為最讓人火大的黑歷史之一。
正男黑歷史5. 學會功夫後黑化，差點成為大反派！
正男黑歷史5. 學會功夫後黑化，差點成為大反派！
平常愛哭又膽小的正男，得到力量後反而變得更加失控！2018年劇場版《蠟筆小新：功夫小子～拉麵大亂鬥～》中，春日部防衛隊開始學習功夫，正男也從缺乏自信的小孩，逐漸成為能力突出的練武者。隨著力量增加，他的性格開始變得偏執，深信自己的想法才是正確答案，甚至想用力量控制其他人。
原本最需要朋友保護的正男，最後站到夥伴的對立面，差點成為故事中的大反派。從膽小鬼一路走向黑化的反差，讓不少觀眾印象深刻，也有人認為正男平常並非沒有脾氣，只是缺乏能夠掌控局面的力量。相關片段再次被挖出後，網友笑稱正男才是春日部防衛隊中最容易黑化的人，得到力量後沒有變得更勇敢可靠，反而迅速走向極端。
連Jisoo、Karina都曾表示討厭正男
連Jisoo、Karina都曾表示討厭正男
正男的人氣爭議早已延燒到韓國演藝圈，BLACKPINK成員Jisoo過去曾在直播中表示，自己最不喜歡的《蠟筆小新》角色就是正男，認為他總在關鍵時刻讓朋友失望，還提到小新真正可靠的朋友是風間。aespa成員Karina也曾在節目中公開表示自己受不了正男，並特別提到《光榮燒肉之路》的背叛情節，認為正男不只一次拋下朋友。
IVE成員張員瑛過去在日本轉《蠟筆小新》角色扭蛋時，也曾笑說抽到正男就要回家，結果她打開扭蛋後真的看到正男，當場露出失望表情。相關片段隨著這波炎上風潮再次被翻出，也讓網友笑稱，正男的低人氣早已跨越國界！
精華 FAQ
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起因是社群網友重看動畫與劇場版後，重新整理正男在關鍵時刻背叛朋友、戀愛腦失控等行為，並發起討厭正男的討論，讓舊爭議再度爆紅。
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包含被糖果誘惑就出賣小新、為了小愛濫用媽媽送的手帕、當面貶低關東煮、藏餅乾不分享，以及學會功夫後性格失控、差點黑化成反派。
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文章提到BLACKPINK成員Jisoo、aespa成員Karina都曾公開表達對正男的不喜歡；IVE成員張員瑛也曾在扭蛋抽到正男時露出明顯失望反應。
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