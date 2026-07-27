2026-07-27 15:38 女子漾／編輯黃冠婷
地勤最抗拒哪種行李箱？網友狂點名「3大地雷款」：容易壞、卡輸送帶又難處理
近日有網友在threads發文詢問「機場地勤最討厭什麼行李箱？」貼文曝光後吸引大量網友留言，不少人根據自己的使用與託運經驗，整理出3種容易增加損壞或處理難度的行李箱，包括材質較薄的贈品箱、外加鬆動包套的行李箱，以及旅客對外觀損傷特別在意的高價行李箱。
地勤頭痛行李箱1：材質太薄的「蛋殼箱」
Threads留言中，被提及最多的是信用卡滿額贈、活動贈品或價格較低、外殼偏薄的行李箱。部分網友將這類款式戲稱為「蛋殼箱」，原因是外殼受到擠壓或碰撞時，較容易出現裂痕、凹陷，甚至整面破開。機場託運行李必須經過輸送帶、搬運、堆疊及裝卸，即使工作人員正常操作，也難以完全避免碰撞。如果行李箱本身已經老化、裝得過重，或材質缺乏韌性，損壞機率可能進一步增加。
網友也分享，有些贈品行李箱看起來全新，實際使用一兩趟後，輪子、拉桿與外殼便陸續出問題，最後反而得在旅途中臨時購買替代品。
選購提醒：與其只看外殼是否堅硬，更要確認材質韌性、輪座固定方式、拉桿穩定度及保固維修管道。
地勤頭痛行李箱2：包套鬆脫、綁帶過長
為了避免刮傷，許多人會替行李箱加裝透明保護套、布套或綁帶。不過Threads上也有網友提醒，如果包套尺寸不合、拉鍊沒有拉好，或布料、繩子在輸送過程中鬆脫，可能勾住輸送帶或其他行李。尤其是外型不規則的包裝、垂落的束帶，以及沒有固定好的提袋，都可能讓行李在輸送途中卡住，增加工作人員處理難度，也可能讓自己的行李受到拉扯。
包套本身並非不能使用，重點在於是否貼合、牢固，以及有沒有多餘部件垂落。若只是擔心表面刮痕，也可以評估使用機場行李纏膜服務，或選擇尺寸合適、沒有外露繩帶的保護套。
託運提醒：行李外側不要懸掛水壺、頸枕、雨傘與容易脫落的小袋，避免輸送時被勾住。
地勤頭痛行李箱3：價格昂貴、旅客又無法接受使用痕跡
討論中也有網友點名部分高價行李箱，但引發抱怨的重點不一定是產品品質，而是部分旅客無法接受託運後出現輕微刮痕或凹痕。行李箱經過搬運、堆疊與輸送後，本來就可能留下使用痕跡。若旅客對外觀要求很高，看到細小擦痕便要求航空公司賠償，容易增加現場溝通與認定上的困難。
高價行李箱不代表不適合託運，仍應回到使用需求。若購買的主要原因是收藏、外型或保持完美狀態，出發前便要考慮自己能否接受正常碰撞，或是否改用保護套與託運箱。
旅行提醒：出發前替行李箱六面拍照，若抵達後發現破裂、輪子脫落或拉桿斷裂等明顯損傷，應在離開行李轉盤區前向航空公司櫃台反映。
手把與輪子也是常見損壞處
除了Threads熱議的3種款式，網路上也曾有自稱機場工作人員分享，部分行李箱最常出問題的部位不是外殼，而是側邊手把與輪子。有旅客表示，行李箱使用不到兩年便出現手把斷裂，甚至兩側把手同時損壞；也有人直到上網找替換零件，才發現不少消費者遇到相似問題。
行李箱長期被提拉、拖行及堆疊，手把、輪座和拉桿都是高耗損部位。若起飛前已經發現零件鬆動、塑膠變脆或輪子轉動不順，最好先送修，不要抱著「應該還能撐一次」的心態出國。
行李箱怎麼挑？5個細節比品牌更重要
1. 外殼要有韌性：太薄容易裂，過度硬脆也可能在低溫或強烈撞擊下破損。選購時可輕壓外殼，觀察是否能回彈，而非只追求完全壓不動。
2. 輪子要固定穩固：輪子是最容易磨損的部位之一，建議檢查輪座是否搖晃、轉動是否順暢，也可優先選擇能單獨更換輪子的款式。
3. 拉桿不要裝滿後才測試：空箱拉起來很順，不代表裝滿後仍然穩定。拉桿若晃動明顯或卡頓，長途旅行時更容易損壞。
4. 不要塞到行李箱變形：即使重量沒有超標，將行李硬塞到外殼明顯膨脹，也會增加拉鍊、框架與外殼的壓力。最好預留少量空間，回程也比較方便放入戰利品。
5. 選擇有維修與零件服務的品牌：行李箱不一定要買最貴，但最好確認輪子、拉桿、手把是否能維修或更換。零件壞掉就得整箱丟棄，長期成本可能更高。
託運前再做4件事，降低行李出包風險
1. 拆除行李箱外側所有容易掉落的吊飾、束帶與掛件。
2. 在行李箱內外都留下姓名與聯絡方式，但不要直接公開完整住址。
3. 貴重物品、證件、藥物、行動電源及重要電子產品應放在隨身行李，不要託運。
4. 檢查航空公司的行李規範。重量超標不只可能被加收費用，也會讓行李箱承受更大壓力。
Threads上的討論雖然點名了薄殼贈品箱、包套行李箱及高價名牌箱，但真正影響託運安全的，往往不是品牌本身，而是行李箱的狀態與使用方式。箱子用了多年、輪子已經歪斜，卻還是想再撐一次；行李塞到外殼鼓起，外面又綁滿袋子與吊飾，才是最容易在旅途中出問題的組合。出國前除了整理衣服，也別忘了替行李箱做一次健康檢查。
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相關說法主要來自網友經驗分享，並非航空公司或地勤單位公布的正式排名。行李是否損壞，仍與材質、使用年限、裝載重量及託運過程等因素有關。