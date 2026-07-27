2026-07-27 12:00 推坑人妻
【2026年8月】韓劇清單： 安普賢 、丁海寅 、宋江 新生代男神回歸！7部強檔開播時間、卡司看點一次收！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：2026年8月韓劇檔期密集，涵蓋職場愛情、刑偵續作與青春音樂劇。
- 重點二：安普賢、丁海寅、宋江等新生代男神集體回歸，帶動話題熱度。
- 重點三：Netflix與tvN、SBS、KBS、ENA多平台同場競爭，強檔各有看點。
走過了盛夏7月的神仙打架，進入 2026 年的 8 月，各大電視台與串流平台的競爭依舊火熱！這個月份的韓劇清單可說是「爽度與深度兼具」，不僅有觀眾敲碗已久的口碑神劇續集高調強勢回歸，還有令人腎上腺素飆升的 Netflix 原創大作、以及充滿黑色幽默與浪漫高甜的豐富題材。，跟著人妻一起看看到底該鎖定哪一部吧！
2026年8月必看韓劇1：《我的偶像總裁 최애의 사원》
主演：金慧峻、姜勳、車禹閔
開播時間：8/3，tvN
由《臨時制先生》的朴智賢執導，《魔女之吻》的李英、金智安編劇共同執筆的職場愛情劇《我的偶像總裁》，改編自知名網漫《我哥哥是偶像》，找來金慧峻、姜勳、車禹閔主演；故事講述陰錯陽差進入由自己追星的偶像創立的公司的的熱血新進社員「南多凜」（金慧濬 飾），與傲嬌頂流偶像「姜夏基」（強勛 飾） 之間爆笑又高甜的職場成長羅曼史！
2026年8月必看韓劇2：《財閥X刑警2 재벌X형사 시즌2》
主演：安普賢、鄭恩彩
開播時間：8/7，SBS，Disney+
《財閥X刑警》第一季以驚人收視與爽快口碑橫掃全亞後，原班人馬《以吾之名》的編劇金巴多與共同執導《解讀惡之心的人們》及《惡鬼》的導演金宰洪再次合作，隔兩年重磅回歸！這部改編俄羅斯劇集《紈絝子弟》，男主角依然是高富帥的安普賢，而這次女主角找來鄭恩彩，劇情故事延續第一季，富三代陳利手（安普賢 飾）誤打誤撞成為刑警後，正式適應了刑警身份，繼續用他富可敵國的「鈔能力」協助江河警察局重案組朱慧羅（鄭恩彩 飾）打擊特權階級罪犯。
2026年8月必看韓劇3：《我的荒糖戀愛 이런 엿 같은 사랑》
主演：丁海寅、賀營
開播時間：8/7，Netflix
由《與惡魔有約》的金將漢導演與《You Raise Me Up》牟志惠編劇時隔四年後再度與合作的浪漫喜劇《我的荒糖戀愛》，找來丁海寅與賀營主演；故事講述野心勃勃的高冷檢察官「高智媛」（賀營 飾）在追查案件時意外失憶，此時一位自稱是她男友的拳擊教練「張泰河」（丁海寅 飾）突然出現並展開同居，失憶檢察官與純情拳擊手之間展開了一段既懷疑又忍不住陷入的荒唐戀曲！
2026年8月必看韓劇4：《慾望的陷阱 욕망의 덫》
主演：張瑞希、田惠媛
開播時間：8/10，KBS
婆媽最愛的復仇肥皂劇來囉！由具智元編劇、李待暻與鄭光洙共同導演，復仇女王張瑞喜回歸！講述因為一場殺人冤案而被奪走整個人生的女人（張瑞喜 飾），為了找回屬於自己的命運，隻身向巨大的財閥與扭曲的慾望展開「命運復原」的血色復仇。
2026年8月必看韓劇5：《新兵4：破壞行動 신병4 : 사보타주》
主演：金民浩、南泰宇、李忠秀
開播時間：8/24，ENA
這個兵永遠當不完的《新兵4》要來啦！這部韓國軍旅題材神劇《新兵》迎來第四季，它改編自YouTuber張鼻豬的同名網路動畫，由張鼻豬編劇、閔鎮基執導；故事聚焦在部隊面臨高層改革與嚴苛演習的極限狀態下，這群性格各異的士兵們如何用各種「奇葩手段」與「軍中生存智慧」應對並製造一連串令人哭笑不得的破壞行動。
2026年8月必看韓劇6：《挑情醜聞 스캔들》
主演：孫藝真、池昌旭、Nana
開播時間：8/28(暫定)，Netflix
《挑情醜聞》這部 Netflix 2026 年度的重量級原創劇集，改編自2003年電影《醜聞：朝鮮男女相悅之事》，由電影級頂級團隊操刀《蘿莉塔：情陷謬思》、《沉默的目擊者》的鄭址宇導演執導。故事圍繞著才華出眾的「趙氏夫人」（孫藝真 飾）與朝鮮時代最著名的浪子「趙元」（池昌旭 飾），兩人之間將展開一場危險的愛情遊戲，而飽受矛盾掙扎的 「叔夫人鄭熙延」（林珍娜NANA 飾）也無意間被捲入這場危險的賭注之中。
2026年8月必看韓劇7：《四手聯彈，兩首奏鳴曲 포핸즈》
主演：宋江、李濬榮
開播時間：8/29，tvN
宋江×李濬榮這對「雙男主顏值天花板」簡直是眼睛淨化劑！ 兩個人一起合演的高質感青春音樂劇 《四手聯彈，兩首奏鳴曲》是由《任意依戀》、《秘密森林2》的導演朴鉉錫執導，《綠色媽咪會》、《因為沒有下輩子》的編劇辛珆源執筆。劇情講述在一所頂級藝術高中裡，兩位性格迥異、卻同樣天賦異稟的音樂天才（宋江、李濬榮 飾），在琴鍵上展開關於競爭、友情、愛情與成長的浪漫故事。
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精華 FAQ
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本文整理出7部8月必看韓劇，包含《財閥X刑警2》《我的荒糖戀愛》《挑情醜聞》《四手聯彈，兩首奏鳴曲》等，題材橫跨職場、刑偵、愛情、復仇與青春音樂，陣容相當豪華。
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亮點包括安普賢、丁海寅、宋江三位高人氣男神回歸，另有池昌旭、姜勳、李濬榮等人加盟，讓這份8月片單兼具顏值、話題度與追劇吸引力。
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文章強調8月韓劇市場競爭激烈，各大電視台與串流平台同步上陣，不僅有續集強勢回歸，也有Netflix原創新作，顯示觀眾在暑假後段仍有大量選擇。
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