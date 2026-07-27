2026-07-27 11:57 享民頭條
愛手創「心中山夏日系列主題市集」每週五六日登場 完成任務最高享捷運點 50 點
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：心中山夏日系列主題市集自2026年5月至9月每週五六日登場。
- 重點二：市集以「時光。線」概念串聯生活選物、手作工藝與美食品牌。
- 重點三：完成現場指定任務可獲50點捷運點，消費還能再累積回饋。
記者/李明真報導
夏日週末去哪裡玩？搭上捷運，來心中山線形公園享受一場充滿創意與生活感的市集小旅行吧！愛手創 ISHANDS 打造「心中山夏日系列主題市集」，自2026年5月起至9月於心中山線形公園登場，結合「台北捷運 Go App」會員活動，邀請民眾逛市集、探索特色品牌，參與限定任務還能享有捷運點回饋。
本次系列主題市集以「時光。線」時間軸作為創意發想，將5月至9月心中山市集化為一場從清晨到夜晚的夏日旅程，透過不同月份主題打造專屬心中山的夏日風景。活動每月邀請不同風格品牌進駐，從生活選物、手作工藝、美食小點到特色商品，陪伴大家在城市綠意中慢慢逛、慢慢發現。
生活選物－LazyHour懶貓時氛
LazyHour懶貓時氛是會陪客人慢下來的療癒系香氛，一聞，就像回到某段日常，希望客人在這裡，聞得到熟悉、聞得出自己，也找得到新的情緒出口。
手作工藝－海獸花園 シービーストガーデン
海獸花園是一座誕生於深海的幻想世界，職人自身喜歡海，所以選擇「魟魚」成為品牌的主軸。作品運用 UV 膠的特性，結合不同的上色技法，再加入日系、魔法、宇宙星空等元素，讓魟魚不再只是大家印象中的黑灰色，而是能擁有櫻花、星光，甚至屬於自己的奇幻色彩。牠們也不再是遙遠、只能在海裡看見的生物，而是能夠陪伴大家生活的療癒存在！
美食小點－Onehalf CAFÉ & Tiramisu
Onehalf CAFÉ & Tiramisu 創立於2015年，座落於台北南京東路，是一間深耕十年的精品咖啡與手作甜點品牌。他們專注於精品咖啡的風味探索，將台灣四季水果融入咖啡創作，讓每一杯飲品展現獨特層次；甜點則以「與咖啡最完美的搭配」為理念，堅持手工製作，打造兼具風味與質感的作品。店內招牌包含傳統義式提拉米蘇、流心巴斯克與手工嫩布丁，每一道甜點都承載著對食材、工藝與細節的堅持。真正令人難忘的，不只是味道，更是每一次品嚐時所感受到的溫度與用心。
Onehalf CAFÉ & Tiramisu——以精品咖啡為靈感，以職人甜點為載體，陪伴每一位來訪的旅人，細細品味生活中的每一刻美好。
特色商品－世界漂亮在台協會
世界漂亮在台協會創立於2022年4月，原是為朋友打造的一次性企劃，卻意外受到熱烈喜愛。從此，世界漂亮在台協會立志讓世界變得更漂亮，用幽默與創意打造各式雜貨與服飾，涵蓋設計開發、生產執行、視覺聯名與行銷企劃等服務。目前已推出超過60款商品，巡迴市集、活動，進駐風格選物店，持續推廣世界漂亮在台協會的漂亮使命。
每週參展品牌皆有不同，敬請於愛手創粉絲專頁確認當週參展品牌與活動資訊。
活動更結合捷運點發送活動！預熱期間，民眾於愛手創 Facebook 或 Instagram 粉絲專頁參與指定貼文互動，即有機會抽中捷運點 10點；活動期間，每週五、六、日，民眾只要完成各月份推出的現場指定任務，經活動服務台確認完成即可獲得捷運點 50點。於市集內使用捷運點消費更可以再度獲得捷運點！
這個夏天，搭乘台北捷運前往心中山，沿著夏日時光探索特色品牌、完成限定任務，收藏屬於自己的夏日回憶！
想了解更多相關活動資訊可洽詢愛手創的粉絲專頁！
精華 FAQ
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活動自2026年5月起至9月，於心中山線形公園登場，並安排每週五、六、日舉行，讓民眾搭捷運就能前往逛市集、玩任務。
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市集以「時光。線」為創意主軸，從清晨到夜晚串起夏日旅程，並每月邀請不同風格品牌進駐，涵蓋生活選物、手作工藝、美食小點與特色商品。
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預熱期間可在愛手創Facebook或Instagram參與指定貼文互動，有機會抽中10點捷運點；活動期間完成現場指定任務，經服務台確認後可得50點，市集內消費也能再累積捷運點。
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